Raši v Prahe: S Okamurom sme rozdielni, ale musíme hľadať riešenia na spoločné problémy

„Ja aj pán predseda parlamentu sme rozdielni. Názorovo, historicky aj politicky. Ale máme toľko spoločných problémov, ktoré vieme riešiť, že som presvedčený, že vytvárame česko-slovenskú alebo slovensko-českú os, ktorá bude základom reštartu nielen našich vzťahov, ale aj V4,“ vyhlásil Raši. „Aj my s Tomiom máme niektoré rozličné názory a postoje, ale musíme hľadať spoločné prieniky na riešenie problémov, ktoré sú pre nás dôležité,“ dodal.
Začiatkom budúceho roka sa podľa Rašiho uskutoční stretnutie predsedov parlamentov Vyšehradskej štvorky v Budapešti. V súvislosti s tým zdôraznil, že predsedovia parlamentov v dnešnej dobe získavajú na mimoriadnej vážnosti a sile, lebo rozhodnutia, ktoré sú prijímané na vyššej úrovni, sa budú schvaľovať v národných parlamentoch. „Som presvedčený, že na témy, ako sú emisné povolenky ETS2, budeme mať spoločné riešenie štyroch krajín a viac ako 60 miliónov obyvateľov,“ dodal Raši. Spoločný postoj očakáva aj k téme zákazu spaľovacích motorov či k neregulovanej migrácii.
Okamura považuje spoluprácu so SR za kľúčovú. „Pánovi predsedovi som dnes povedal: Slováci, máme vás radi. A chceme s vami mať čo najužšie vzťahy čo najdlhšie a dúfam, že už to nikto nikdy nenaruší,“ vyhlásil šéf dolnej komory českého parlamentu. S Rašim sa dohodli, že budú vopred diskutovať o postojoch ČR a SR v rámci EÚ, ale aj na iných úrovniach. „Dohodli sme sa s pánom predsedom, že na základe znovuobnovených nadštandardných vzťahov budeme koordinovať stanoviská, že si budeme volať ohľadom spoločných postojov voči Bruselu, ale aj v iných oblastiach. Je to to najlepšie, čo môžeme so Slovenskom robiť,“ dodal Okamura.Čítajte aj Český minister vnútra Metnar nechal z budovy ministerstva zvesiť ukrajinskú vlajku
Politici sa naposledy stretli pred dvomi týždňami v Bratislave, kde bol Okamura na svoje prvej zahraničnej ceste. V delegácii s ním cestovali len poslanci koalície, za čo ho česká opozícia kritizovala. Minulý týždeň preto vycestovali na Slovensko aj poslanci opozičných strán s tým, že aj im záleží na dobrých vzťahoch so SR. O stretnutie požiadali aj Rašiho, no ten ich neprijal. Rokovali tak len so zástupcami slovenskej opozície.
Šéf NR SR okrem politických rokovaní absolvuje aj stretnutie s mládežníckymi delegátmi vrátane zástupcov Modelového parlamentu Slovenska a Českej stredoškolskej únie. Pracovnú cestu v Prahe Raši ukončí na slávnostnom Česko-slovenskom diplomatickom večere. Spolu s ním sú v Prahe aj poslanci Paula Puškárová a Michal Bartek (obaja Hlas).