Ombudsman: Rozhodnutia Ústavného súdu sú zásadné, občania majú pred štátnou mocou jasné záruky

Ombudsman to uviedol na sociálnej sieti s tým, že inštitúcie na ochranu ústavnosti fungujú a princíp minimalizácie zásahov do práv občanov zostáva základným stavebným kameňom našej demokracie.
„Slobodná občianska spoločnosť a bezpečné prostredie pre oznamovateľov korupcie sú piliere, ktoré dnes Ústavný súd SR posilnil,“ vyhlásil ombudsman.
Ako podotkol, Ústavný súd (ÚS) vyhovel jeho podaniu vo veci zákona o mimovládnych organizáciách. „Týmto krokom bol zastavený pokus o neprimerané štátne zásahy, ktoré podkopávali princíp slobody, znemožňovali participáciu občianskej spoločnosti na verejnom živote a zavádzali neprijateľné „špicľovanie“ donorov aj dobrovoľníkov,“ skonštatoval Dobrovodský.Čítajte viac Ústavný súd zasiahol. ÚOO zatiaľ ostáva, privítala to opozícia, Žilinka i úrad. Vnútro: zákon si obhájime
Víta aj rozhodnutie ÚS pozastaviť účinnosť zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Ochrana ľudí, ktorí naberú odvahu poukázať na protispoločenskú činnosť, je podľa ombudsmana pre integritu právneho štátu kritická.
„Sloboda slova a ochrana verejného záujmu sú hodnotami, ktoré sú pre ľudskoprávne Slovensko dôležité a nespochybniteľné a dnešné rozhodnutie súdu je jasným signálom, že tieto hodnoty nesmú ustúpiť politickému tlaku,“ podotkol Dobrovodský.
ÚS v stredu pozastavil účinnosť zákona o transformácii ÚOO na nový úrad. Návrh skupiny opozičných poslancov Národnej rady prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.
ÚS zároveň rozhodol, že novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby nie je v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Novelu napadla na ÚS skupina opozičných poslancov NR SR, ako aj verejný ochranca práv.Čítajte viac Ústavný súd stopol novelu o „neziskovkách“. Dvaja sudcovia pripojili odlišné stanoviská