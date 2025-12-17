Pravda Správy Domáce Ombudsman: Rozhodnutia Ústavného súdu sú zásadné, občania majú pred štátnou mocou jasné záruky

Stredajšie rozhodnutia Ústavného súdu vníma verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský ako zásadné pre ochranu základných práv a slobôd. Slovensko podľa neho zostáva krajinou, kde má občan pred štátnou mocou jasné záruky.

17.12.2025 19:38
Róbert Dobrovodský verejný ochranca práv Foto: ,
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský
debata (3)

Ombudsman to uviedol na sociálnej sieti s tým, že inštitúcie na ochranu ústavnosti fungujú a princíp minimalizácie zásahov do práv občanov zostáva základným stavebným kameňom našej demokracie.

„Slobodná občianska spoločnosť a bezpečné prostredie pre oznamovateľov korupcie sú piliere, ktoré dnes Ústavný súd SR posilnil,“ vyhlásil ombudsman.

Úrad na ochranu oznamovateľov sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania, vysvetľuje Gašpar
Video

Ako podotkol, Ústavný súd (ÚS) vyhovel jeho podaniu vo veci zákona o mimovládnych organizáciách. „Týmto krokom bol zastavený pokus o neprimerané štátne zásahy, ktoré podkopávali princíp slobody, znemožňovali participáciu občianskej spoločnosti na verejnom živote a zavádzali neprijateľné „špicľovanie“ donorov aj dobrovoľníkov,“ skonštatoval Dobrovodský.

Víta aj rozhodnutie ÚS pozastaviť účinnosť zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Ochrana ľudí, ktorí naberú odvahu poukázať na protispoločenskú činnosť, je podľa ombudsmana pre integritu právneho štátu kritická.

„Sloboda slova a ochrana verejného záujmu sú hodnotami, ktoré sú pre ľudskoprávne Slovensko dôležité a nespochybniteľné a dnešné rozhodnutie súdu je jasným signálom, že tieto hodnoty nesmú ustúpiť politickému tlaku,“ podotkol Dobrovodský.

Pochod v Bratislave proti novele zákona o mimovládkach (Archívne video)
Video

ÚS v stredu pozastavil účinnosť zákona o transformácii ÚOO na nový úrad. Návrh skupiny opozičných poslancov Národnej rady prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.

ÚS zároveň rozhodol, že novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby nie je v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Novelu napadla na ÚS skupina opozičných poslancov NR SR, ako aj verejný ochranca práv.

Viac na túto tému: #Ústavny súd #práva #právny štát #verejný ochranca práv #občianska spoločnosť #Róbert Dobrovodský
