Fico sa prihlásil z Bruselu. Vládny špeciál mal nehodu, premiér označil summit za rozporuplný

„Náročný summit v Bruseli nezačal dobre. Na letisku nám auto so schodmi rozbilo lietadlo tak, že je neletuschopné a musíme ho tu nechať,“ začal Fico svoj status na sociálnej sieti.
S premiérom leteli do Bruselu aj zástupcovia slovenských médií. Podľa informácií Pravdy novinárom oznámili, že sa problém s lietadlom rieši, a čo sa týka odletu, zatiaľ sa nič nemení. Ako presne delegácia poletí späť na Slovensko novinári v týchto chvíľach nemajú bližšie informácie.
Podobne skepticky vyzeralo podľa premiéra aj večerné stretnutie s krajinami západného Balkánu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ.
„Osobitne som podporil srbského prezidenta Alexandara Vučiča, ktorý sa tohto summitu úmyselne nezúčastnil, aby vyjadril protest proti neférovému zaobchádzaniu inštitúcii EÚ so Srbskom,“ pokračoval ďalej Fico.
„Srbsko je suverénna krajina a jeho prezident suverénny politik, čo sa v EÚ príliš netoleruje. Srbsku sa stále vymýšľajú ďalšie a ďalšie podmienky na vstup do EÚ, aby bol čo najdlhšie odďaľovaný, hoci Srbsko patrí medzi najlepšie pripravené krajiny,“ napísal Fico s tým, že dvojaký meter je typickou črtou európskej politiky.
„Na jednej strane veľkí chlapci tlačia Ukrajinu do EÚ, hoci je absolútne nepripravená a na strane druhej Srbsku bránia vstúpiť do únie, lebo je príliš hrdé, sebavedomé a suverénne. Alexandar Vučič a Srbi budú mať vždy moju podporu,“ dodal Fico.
Lídri EÚ: Budúcnosť západného Balkánu je v Európskej únii
Budúcnosť západného Balkánu je v Európskej únii, zhodli sa v stredu na summite s krajinami tohto regiónu lídri členských krajín EÚ. V súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine a rastúcimi geopolitickými výzvami zároveň zdôraznili potrebu ešte užších väzieb medzi oboma stranami.
„Potvrdzujeme náš plný a jednoznačný záväzok voči perspektíve členstva partnerov zo západného Balkánu v EÚ. Rozšírenie je realistickou možnosťou, ktorá by sa mala využiť,“ uviedli prezidenti a premiéri dvadsaťsedmičky v spoločnom vyhlásení. Zároveň ocenili pokrok kandidátskych krajín v prístupovom procese.
Lídri Únie označili rozširovanie za geostrategickú investíciu do mieru, bezpečnosti, stability a prosperity, pričom zdôraznili, že krajiny západného Balkánu musia zintenzívniť svoje reformné úsilie.
Vo vyhlásení však upozornili, že vo vzťahoch medzi Srbskom a Kosovom nedochádza k normalizácii, čo ich naďalej brzdí na ich európskej ceste. „EÚ víta záväzok partnerov zo západného Balkánu dodržiavať európske hodnoty a zásady v súlade s medzinárodným právom, ako aj primárnosť demokracie, základných práv a hodnôt a zásad právneho štátu a očakáva, že to preukážu slovami aj činmi,“ píše sa ďalej v texte vyhlásenia.
Lídri Únie tiež ocenili krajiny regiónu, ktoré sa usilujú zosúladiť svoju politiku so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou Únie vrátane reštriktívnych opatrení. Privítali aj pokrok v postupnej integrácii partnerov zo západného Balkánu do jednotného trhu EÚ.
Únia chce podľa vyhlásenia pokračovať v podpore posilňovania prepojenosti, najmä v oblasti energetiky, dopravy a digitálnej sféry, a to v rámci západného Balkánu aj vo vzťahu k EÚ. Podporuje tiež prebiehajúce úsilie o diverzifikáciu zdrojov a trás dodávok energie. „Zvýši sa tým naša energetická bezpečnosť a zníži závislosť. EÚ bude naďalej prispievať k energetickej transformácii na západnom Balkáne,“ zdôraznili členské štáty.
Za jednu z kľúčových oblastí spolupráce označili lídri Únie aj riadenie migrácie, ktorú považujú za spoločnú výzvu a zodpovednosť. K vyhláseniu sa pripojili Čierna Hora, Albánsko, Severné Macedónsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo. Srbský prezident Aleksandar Vučič sa na stredajšom stretnutí nezúčastnil.