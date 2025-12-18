Pravda Správy Domáce Slovenské nebo bude chránené spojencami aj v roku 2026. Kaliňák telefonoval s českým ministrom

Slovenské nebo bude chránené spojencami aj v roku 2026. Kaliňák telefonoval s českým ministrom

Česko sa na ochrane slovenského vzdušného priestoru bude podieľať aj v roku 2026. Vo štvrtok o tom na sociálnej sieti X informovalo české ministerstvo obrany s tým, že k podpisu deklarácie došlo počas telefonátu nového českého ministra obrany Jaromíra Zůnu s ministrom obrany SR Robertom Kaliňákom (Smer-SD), píše spravodajkyňa TASR.

18.12.2025 14:01 , aktualizované: 16:03
Video

„Počas hovoru diskutovali ako o doterajšej spolupráci oboch krajín v obrane a obranno-priemyselnej spolupráci, tak aj o možnosti rozvoja v týchto oblastiach. V rámci rokovania došlo tiež k podpisu deklarácie o ochrane vzdušného priestoru Slovenska. Česká republika sa na jej základe bude podieľať na vzdušnej ochrane Slovenska aj v roku 2026,“ uviedol český rezort obrany.

Kaliňák Zůnovi zablahoželal k novej funkcii a ocenil jeho skúsenosti v rezorte. „Vnímam ho ako dlhoročného špičkového profesionála, keďže zastával niekoľko významných funkcií v armáde ČR, čo je zárukou odbornosti v tejto funkcii. Z týchto poznatkov môžeme čerpať mnoho inšpirácií na spoločné obranné projekty,“ komentoval štvrtkový telefonát Kaliňák na sociálnej sieti. Dodal, že sa českému ministrovi poďakoval za rýchlu reakciu v súvislosti s podpisom deklarácie o ochrane vzdušného priestoru SR aj v nasledujúcom roku. „Bola to jedna z jeho prvých úloh v pozícii ministra,“ podotkol.

Ochranu slovenského neba prevzali spojenci po uzemnení stíhačiek MiG-29. Vzdušný priestor SR v súčasnosti chránia Poliaci, Maďari a Česi. Podľa hovorcu Ozbrojených síl SR Štefana Zemanoviča by Slovensko mohlo ochranu prevziať v polovici roka 2026. V súčasnosti čaká na doručenie všetkých 14 objednaných stíhacích lietadiel F-16, zatiaľ ich výrobca dodal sedem. Ďalšie tri mali doraziť tento štvrtok, pre zlé počasie sa však ich prílet oneskorí. SR si stíhačky F-16 objednala koncom roka 2018. Ich dodanie sa pre pandémiu oneskorilo.

+28Ďalšie stíhačky F-16 prileteli na Slovensko.
