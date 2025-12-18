Poškodený vládny špeciál ostáva dočasne v Bruseli. Ako sa Fico vráti na Slovensko?

Bruselská cesta Roberta Fica (Smer) sa hneď v úvode niesla v znamení komplikácií. Predseda vlády zamieril do belgickej metropoly na summit Európskej únie a následné zasadnutie Európskej rady, no namiesto pokojného začiatku pracovných rokovaní prišlo nepríjemné prekvapenie.
Krátko po prílete Fico informoval, že vládny špeciál bol poškodený pri manipulácii na letisku. „Pri manipulácii s mobilnými schodmi zo strany handlingovej spoločnosti na letisku v Bruseli došlo ku kontaktu s trupom lietadla v oblasti ľavých predných dverí. Incident nevznikol v dôsledku pochybenia personálu Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR,“ oznámil rezort vnútra v stanovisku k nehode.
Bezpečnosť posádky ani cestujúcich podľa kancelárie ministerstva vnútra nebola incidentom nijako ohrozená. To pre Pravdu potvrdil aj jeden z cestujúcich, ktorý sa v momente incidentu nachádzal v lietadle. Povedal, že o poškodení sa pasažieri dozvedeli až zo statusu premiéra.
Ako späť?
Vládny špeciál bude z bezpečnostných dôvodov na istý čas uzemnený, dodal rezort vnútra v stanovisku. Otázne tak je, ako predseda vlády a aj členovia delegácie budú cestovať z Bruselu. Z informácií, ktoré sú dostupné na portáloch sledujúcich trasy lietadiel, do Belgicka letel Airbus A319 letky ministerstva vnútra.
Lietadlá leteckého útvaru sú využívané na prepravu najvyšších ústavných činiteľov - prezident SR, predseda vlády SR, predseda Národnej rady SR. Tiež sa používajú pre potreby ostatných ministerstiev a na vykonávanie iných letov ako napríklad repatriačné či humanitárne lety, lety za účelom záchrany ľudského života alebo reprezentácie štátu.
Rezort disponuje ešte dvoma lietadlami – ďalším Airbusom A319 a menším Fokkerom 100. Jedno z lietadiel aktuálne doletelo do Ríma, druhé – Airbus – je zatiaľ na bratislavskom letisku. Práve ono pravdepodobne poletí pre Roberta Fica spolu s delegáciou do Bruselu. „Pre delegáciu predsedu vlády je zabezpečené náhradné lietadlo Leteckého útvaru MV SR, ktoré ho dopraví domov,“ avizovalo ministerstvo vnútra. Pre Pravdu tiež uviedlo, že vytvorenie podmienok pre návrat lietadla na domovskú základňu a okamžitá oprava sú pre rezort prioritou.Čítajte viac Premiér Fico odcestoval do Bruselu na summit EÚ
Ministerstvo vnútra nepredpokladá, že by poškodenie lietadla výrazne ovplyvnilo služby vládnej letky. Podľa jeho slov totiž „k incidentu došlo v čase prichádzajúcich sviatkov, keď je využívanie strojov Leteckého útvaru MV SR na pracovné účely utlmené“.
Fico, novinári a ďalší členovia vládnej delegácie majú odletieť z Bruselu v piatok (19. 12.), presný čas však nie je známy. Summit lídrov EÚ sa len začína. Premiér ho označil za náročný a rozporuplný, takže rokovania zrejme budú dlhé.
Čo je na programe
Na rokovacom stole prezidentov a premiérov členských štátov sú témy financovania pomoci Ukrajine, bezpečnostná situácia v Európe, ďalšie rozširovanie Únie aj návrh viacročného rozpočtového rámca na roky 2028 až 2034. Diskusie sa týkajú aj vývoja na Blízkom východe, migrácie a schopnosti Únie obstáť v globálnej hospodárskej konkurencii.
Hoci jednávrat premiéra naplánovaný na piatok, vzhľadom na poškodenie vládneho špeciálu však zatiaľ nie je jasné kedy presne sa Fico vráti na územie Slovenska, keďže dĺžka rokovaní zostáva otvorená. Incident v Bruseli zároveň upriamil pozornosť na technický stav a celkovú pripravenosť vládnej leteckej flotily.Čítajte viac Premiér Fico odcestoval do Bruselu na summit EÚ
Vládna letka ministerstva vnútra v priebehu tohto roka funguje v zúženom zložení. Vo februári rezort vyradil zo služby jedno z dvoch lietadiel Fokker 100, keďže náklady na jeho generálnu opravu prevýšili trhovú hodnotu stroja; lietadlo bolo určené na náhradné diely a jeho trup má poslúžiť ako múzejný exponát.
Druhý Fokker 100 zostáva v prevádzke. V súčasnosti tak má rezort k dispozícii dve lietadlá Airbus A319 a jeden Fokker 100, ktoré slúžia na prepravu ústavných činiteľov aj ďalšie úlohy štátu. Podľa schváleného Dlhodobého plánu rozvoja Leteckého útvaru s výhľadom do roku 2035 sa počíta s obnovou flotily.