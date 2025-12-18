V disciplinárnom procese so sudkyňou Záleskou ukončil súd dokazovanie

Truban vo svojej záverečnej reči vyhlásil, že dokazovaním bolo jednoznačne preukázané, že disciplinárne obvinená sa dopustila skutkov, ktoré sú uvedené v návrhu na jej stíhanie. Záleská navyše podľa neho ani nespochybnila prieťahy v konaní a bráni sa len jeho (Trubanovou) údajnou predpojatosťou. Preloženie Záleskej na súd nižšieho stupňa podľa vlastných slov Truban navrhol v záujem generálnej prevencie.
„Obraz najväčšej prieťahárky u mojej klientky je vytváraný zámerne,“ vyhlásil obhajca Záleskej Matúš Harkabus. Zároveň argumentoval, že lehoty prieťahov boli v mnohých prípadoch vytrhnuté naschvál z kontextu. Samotná Záleská uviedla, že Truban proti nej chystal disciplinárne stíhanie už v čase, keď nebol predsedom ŠTS, a šíril o nej „vyslovené lži, klamstvá a konšpirácie“.
Podľa disciplinárneho návrhu podaného šéfkou súdnej rady sudkyňa Záleská nerozhodla v primeranej lehote o námietke zaujatosti, ktorú voči nej podal obžalovaný advokát David Lindtner. Námietka bola doručená na ŠTS v auguste 2023, sudkyňa však o nej rozhodla až vo februári 2024, čím spôsobila zbytočné prieťahy v konaní. Z tohto dôvodu Kosová navrhla znížiť sudkyni plat o 20 percent na dobu troch mesiacov.
Disciplinárny návrh šéfa ŠTS Trubana sa týka viacerých trestných vecí, v ktorých podľa neho Záleská spôsobila neodôvodnené prieťahy nekonaním alebo oneskoreným vypracovaním rozsudkov. Truban pre údajné pochybenie v 22 skutkoch navrhol, aby disciplinárny senát preložil Záleskú na súd nižšieho stupňa a znížil jej plat o 50 percent na dobu troch mesiacov. Sudkyňa sa podľa neho dopúšťa sústavného a dlhodobého porušovania povinností sudcu. „Ide o konanie sudkyne, ktoré má dlhodobý a opakovaný charakter,“ skonštatoval Truban na pojednávaní ešte v júni.
Podľa právneho zástupcu sudkyne Matúša Harkabusa je podstatou disciplinárneho stíhania Záleskej pomsta, a snaha zbaviť sa jej ako sudkyne ŠTS. Pripomenul pritom, že Truban sa od svojho nástupu do funkcie predsedu ŠTS zameral na preverovanie trestných vecí, ktoré prejednávala Záleská. U iných sudcov tak podľa neho urobil až neskôr. „Vidíme zjavnú účelovosť návrhu,“ skonštatoval v júni Harkabus.
Záleská v tejto súvislosti na septembrovom pojednávaní ozrejmila, že predmetná námietka zaujatosti, ktorá je predmetom disciplinárneho návrhu šéfky súdnej rady, bola už druhou v poradí. Zároveň bola podľa nej plná invektív a rôznych obvinení. „Bola veľmi osobná,“ povedala s tým, že podobná námietka bola voči nej podaná aj v inom trestnom konaní. Z tohto dôvodu čakala, ako v tej veci rozhodne Najvyšší súd SR, keďže obe veci sa prelínali. „Domnievam sa, že som mala reálny dôvod s vyčkávaním tohto rozhodnutia,“ zdôraznila Záleská. Keď následne najvyšší súd rozhodol, že v inej veci nie je zaujatá, začala vypracovávať podrobné rozhodnutie v danej veci, pričom chcela riadne zdôvodniť, prečo sa necíti zaujatá. Zároveň pripomenula vykonávanie úkonov v iných trestných konaniach, ako aj opakovanú služobnú pohotovosť, teda úkony v prípravnom konaní.
Pokiaľ ide o ďalšie prieťahy, ktoré sú predmetom disciplinárneho návrhu, Záleská v septembri vysvetlila, že viaceré veci boli „neväzobné“, pričom pred takýmito vecami majú prednosť veci, v ktorých sú obžalovaní vo väzbe. Pripomenula tiež, že v období začiatku pandémie ochorenia COVID-19, do ktorého niektoré skutky spadajú, ministerstvo spravodlivosti nariadilo nepojednávať neväzobné veci. V ďalších veciach bolo zase potrebné zabezpečiť svedkov z Ukrajiny alebo zo Severného Macedónska. Sudkyňa tiež poukázala na to, že niektoré prejednávané veci boli veľmi komplikované a spis musela podrobne študovať. „Nerozumiem, prečo má byť rýchlosť konania základným atribútom alebo kritériom,“ vyhlásila. V jednom období tiež sudkyni podľa jej slov chýbala asistentka.