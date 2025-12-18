Predseda NKÚ Andrassy: Ústavný súd ukázal, že SR má funkčné mechanizmy na zablokovanie zlých rozhodnutí

Andrassy poukázal na dlhodobé spochybňovanie nezávislých inštitúcií, ako napríklad Rady pre rozpočtovú zodpovednosť či Úradu pre verejné obstarávanie. Vníma to ako nebezpečenstvo. „Myslím si, že osobou, ktorá sa má postaviť za nezávislé inštitúcie a ktorá by mala byť hlasom týchto inštitúcií, je aj hlava štátu, pretože my, nezávislé inštitúcie, nemôžeme ísť do konfliktu s politikmi, lebo akýkoľvek otvorený konflikt s politikmi znamená, že ideme do politického zápasu,“ poznamenal.
Zdôraznil, že nezávislé inštitúcie sú nezávislými práve preto, lebo na ne nemajú dosah tí, ktorých kontrolujú a hodnotia. „Tí často využívajú ‚trolov' okolo seba, spochybňujú, zosmiešňujú vedenia týchto nezávislých inštitúcií a prichádzajú aj s takýmito nezmyselnými návrhmi, ako naposledy prišla vláda, že ide zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov,“ doplnil Andrassy.
Zároveň pripomenul, že najvyššou kontrolnou inštitúciou v štáte je Národná rada (NR) SR. Od poslancov očakáva, že si začnú oveľa viac plniť svoju kontrolnú povinnosť voči výkonnej moci. „Že poslanci nebudú voskovými figurínami alebo bábkami v rukách vládnej moci, ale že práve parlament bude ten, ktorý bude dávať mantinely a bude kontrolovať, ako výkonná moc nakladá s finančnými prostriedkami občanov,“ povedal predseda úradu.
Andrassy takisto očakáva, že Ústavný súd bude oveľa aktívnejšie konať pri ochrane nezávislých odborných štátnych verejných inštitúcií. „My v tomto roku čoraz viac zažívame to, že nás zastrašujú kontrolované subjekty cez ‚náhubkové' žaloby, že moji kolegovia kontrolóri sú vystavovaní neprimeranému tlaku a ataku zo strany kontrolovaných subjektov tým, že sa im vyhrážajú trestnoprávnou zodpovednosťou,“ upozornil. Zdôraznil, že pracovníci NKÚ sa nikdy nenechajú zastrašiť.
ÚS v stredu pozastavil účinnosť zákona o transformácii ÚOO na nový úrad. Návrh skupiny opozičných poslancov Národnej rady SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. ÚS zároveň rozhodol, že novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby nie je v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Novelu napadla na ÚS skupina opozičných poslancov NR SR, ako aj verejný ochranca práv.