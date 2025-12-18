Opozičné strany kritizujú výroky premiéra Fica o Európskej únii aj jej aktuálnom samite

Za nepravdivé označil aj tvrdenia o tom, že súčasná slovenská vláda podporuje členstvo Ukrajiny v EÚ. Bývalý minister zahraničných vecí označil tieto vyjadrenia za prázdne reči. „Každý, kto podporuje kapituláciu Ukrajiny, vie, že ak by k nej prišlo, môže náš sused na členstvo zabudnúť,“ povedal Korčok. Za vážny problém označil aj vedomé, zamlčiavanie veľkých nákladov a strát spojených s kapituláciou Ukrajiny. „Výdavky na obranu by sa okamžite zvýšili o miliardy eur ročne, mali by sme proruský režim priamo na našej hranici a radikálne by sa zhoršilo postavenie Slovenska z pohľadu zahraničných investícií,“ tvrdí s tým, že priemerná štvorčlenná domácnosť by mohla ročne prísť až o 13 700 eur. Spomenul aj náklady spojené s utečeneckou krízou, ktoré by pri štvrť až pol milióne utečencov znamenali nárast ročných výdavkov zhruba o necelých 800 miliónov eur.
Podpredsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Beáta Jurík poukázala, že na stredajšom zasadnutí výboru sa verejnosť nedozvedela, aké konkrétne záujmy plánuje predseda vlády na samite presadzovať. „Fico nejde do Bruselu hájiť záujmy Slovenska ani jeho občanov. Naopak, systematicky podkopáva jednotu Európskej únie, označuje ju za nepriateľa a doma presadzuje zákony, ktoré sú s ňou v rozpore,“ myslí si. Poslankyňa podrobila kritike aj Ficove vyjadrenia o tom, že mu nevadí byť v EÚ vyvrheľom. „To by malo vadiť každému občanovi Slovenska, pretože jeho správanie ohrozuje naše postavenie. Európska únia nám pritom poskytuje bezpečnostné aj ekonomické záruky,“ zdôraznila Jurík, pripomínajúc, že vyše 80 percent investičných projektov na Slovensku je financovaných z EÚ a ohrozovanie členstva je pre Slovensko životne nebezpečné. „Premiér vyzýval Európsku úniu, aby konala, a dnes, keď koná, bojkotuje jej snahy o spravodlivý a trvácny mier tým, že Ukrajine berie možnosť brániť sa. Nemôžeme sa ale čudovať, keďže sa čoraz viac cíti doma medzi nedemokratickými režimami, ako je napríklad Rusko,“ uzavrela.
Premiérove slová na adresu EÚ, že „ak má skapať, nech skape,” skritizoval aj predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. „Nedávno Fico sám seba označil za vyvrheľa EÚ. To teda gratulujem. Občania, vy by ste chceli byť vyvrheľmi? V robote, v škole, v meste? Aby sa ľudia na vás zhnusene pozerali? Aby vás obchádzali kilometrovým oblúkom? Toto je úspech? Nie? Tak Fico z nás vyvrheľov všetkých robí. Hurá, to je radosti,“ napísal šéf liberálov na sociálnej sieti. Vystríhal, že „ak tu niekto skape, tak jedine Slovensko“, podľa Gröhlinga to naznačujú všetky čísla. Spomenul napríklad starnutie populácie, odliv mladých ľudí do zahraničia, úpadok ekonomiky, ale aj to, že Slovensko skončilo na poslednom mieste rebríčka krajín OECD. Skonštatoval, že je to úplná tragédia, hovorí aj o pretlačení ďalšieho zákona na pomoc mafiánom. „Pán Fico, kape tu jedine Slovensko. Za 26 rokov v politike a štyri vlády ste dokázali krajinu dostať na dno. Poblahoželajte si a namiesto ciest do zaostalých krajín sa choďte konečne inšpirovať do západnej Európy. Nech viete, ako sa má riadiť štát. Všetci nás už dávno predbehli. Iba Slovensko s Ficom na čele zaostáva. Ostali sme sedieť v poslednej lavici s najhoršími výsledkami. Ako správni vyvrheli,“ uzavrel Gröhling.