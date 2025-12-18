Austrálska ministerka poďakovala Blanárovi za solidaritu po tragédii v Sydney, riešili aj bezpečnosť

„Mojej ministerskej kolegyni som opätovne vyjadril solidaritu a úprimnú sústrasť. Táto tragédia sa nás dotkla o to viac, keďže jednou z obetí bola aj Slovenka zo židovskej komunity s dvojitým – slovenským a austrálskym – občianstvom,“ uviedol Blanár a ocenil rýchly zásah priamo na mieste spolu s následným prijatím dôležitých bezpečnostných opatrení.
„Slovensko odsudzuje všetky antisemitské prejavy. Sme pripravení poskytnúť Austrálii pomoc na akejkoľvek úrovni v boji proti takýmto neakceptovateľným útokom založeným na náboženskej nenávisti,“ zdôraznil minister.Čítajte viac Teror v Sydney si vyžiadal aj život Slovenky. Čaputová: Bola to naša blízka priateľka. Prezident je zhrozený
Rezortní partneri sa zhodli, že v súčasnosti svet čelí obrovskej erózii medzinárodného práva. „Je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa napätie znížilo, aby sa čím skôr vyriešili a zastavili aktuálne prebiehajúce konflikty po celom svete a aby sa spoločenstvo vrátilo k dodržiavaniu medzinárodného práva,“ vyhlásil Blanár.
Wongová ocenila prístup Slovenska a vyzdvihla posilnenie diplomatickej prítomnosti SR v Austrálii znovuotvorením Zastupiteľského úradu SR v Canberre.
„S pani ministerkou sme hovorili aj o novej strategickej koncepcii nášho angažovania sa v Indopacifiku,“ priblížil minister s tým, že ide o kľúčový dokument, ktorý minulý týždeň osobne predstavil priamo veľvyslancom z tohto regiónu. „Naším zámerom je rozšíriť spoluprácu s krajinami Indopacifiku, a to nielen na politickej a multilaterálnej, ale tiež na bilaterálnej úrovni,“ doplnil Blanár.Čítajte viac Austrálska polícia obvinila útočníka z pláže Bondi z terorizmu a 15 vrážd