Austrálska ministerka poďakovala Blanárovi za solidaritu po tragédii v Sydney, riešili aj bezpečnosť

Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová vo štvrtok v telefonickom rozhovore s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Jurajom Blanárom poďakovala Slovensku za prejavenie solidarity po minulotýždňovom útoku v Sydney. Šéfa slovenskej diplomacie zároveň informovala o ďalšom postupe a aktívnej iniciatíve vyšetriť tragédiu a prijať opatrenia, aby sa podobné udalosti neopakovali. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

18.12.2025 17:20
debata (1)
Útek ľudí pred smrteľnou streľbou na pláži Bondi v Sydney zachytila pobrežná kamera
Video

„Mojej ministerskej kolegyni som opätovne vyjadril solidaritu a úprimnú sústrasť. Táto tragédia sa nás dotkla o to viac, keďže jednou z obetí bola aj Slovenka zo židovskej komunity s dvojitým – slovenským a austrálskym – občianstvom,“ uviedol Blanár a ocenil rýchly zásah priamo na mieste spolu s následným prijatím dôležitých bezpečnostných opatrení.

„Slovensko odsudzuje všetky antisemitské prejavy. Sme pripravení poskytnúť Austrálii pomoc na akejkoľvek úrovni v boji proti takýmto neakceptovateľným útokom založeným na náboženskej nenávisti,“ zdôraznil minister.

Rezortní partneri sa zhodli, že v súčasnosti svet čelí obrovskej erózii medzinárodného práva. „Je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa napätie znížilo, aby sa čím skôr vyriešili a zastavili aktuálne prebiehajúce konflikty po celom svete a aby sa spoločenstvo vrátilo k dodržiavaniu medzinárodného práva,“ vyhlásil Blanár.

Wongová ocenila prístup Slovenska a vyzdvihla posilnenie diplomatickej prítomnosti SR v Austrálii znovuotvorením Zastupiteľského úradu SR v Canberre.

Masaker v Sydney z dronu. Strelec na moste, ľudia ležiaci pod ním
Video

„S pani ministerkou sme hovorili aj o novej strategickej koncepcii nášho angažovania sa v Indopacifiku,“ priblížil minister s tým, že ide o kľúčový dokument, ktorý minulý týždeň osobne predstavil priamo veľvyslancom z tohto regiónu. „Naším zámerom je rozšíriť spoluprácu s krajinami Indopacifiku, a to nielen na politickej a multilaterálnej, ale tiež na bilaterálnej úrovni,“ doplnil Blanár.

