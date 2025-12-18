Sudkyňa Záleská dostala trest za prieťahy. Najvyšší správny súd jej siahne na plat

Súd jej uložil trest zníženia funkčného platu o 20 percent na štyri mesiace. Za vinnú ju uznali z disciplinárneho návrhu podaného predsedníčkou Súdnej rady SR Marcelou Kosovou. Z niektorých skutkov disciplinárneho návrhu, ktorý podal predseda ŠTS Michal Truban, sudkyňu oslobodili, pri niektorých jej vinu uznali. Rozhodnutie je právoplatné.
„Rešpektujem rozhodnutie, spokojný som však s tým, že sa disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR plne stotožnil s našou skutkovou a právnou argumentáciou, takže toto považujem za úspech," uviedol pred médiami splnomocnený zástupca Kosovej Adrián Kucek.
Rozhodnutie NSS rešpektuje aj právny zástupca Záleskej Matúš Harkabus. „Naša argumentácia bola založená na tom, že v podstate klientka priznávala pochybenie v tých troch nenapísaných rozhodnutiach (…). Za mňa ja rešpektujem, samozrejme, rozhodnutie, ale nie som veľmi spokojný s tým, že bola uznaná aj v skutku, ktorý jej bol kladený za vinu pani predsedníčkou súdnej rady, tam sme mali iný názor,“ zhodnotil pred novinármi Harkabus.
Záleskej boli za vinu kladené prieťahy v konaní vo viacerých veciach. Disciplinárne návrhy na sudkyňu podali predsedníčka Súdnej rady SR Kosová a predseda ŠTS Truban. Obvinená sudkyňa popierala svoju vinu vo všetkých skutkoch disciplinárnych návrhov.
Truban navrhol Záleskú uznať za vinnú vo všetkých bodoch jeho disciplinárneho návrhu a uložiť jej trest preloženia na súd nižšieho stupňa a znížiť jej plat o 50 percent na tri mesiace. Kosová takisto navrhla uznať obvinenú sudkyňu za vinnú a znížiť jej funkčný plat o 20 percent na tri mesiace.