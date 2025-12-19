Prieskum SANEP: PS pred Smerom. Väčšinu má opozícia len s Matovičom, ale nie ústavnú

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohoto prieskumu, tak by sa 11,2 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 19,7 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 69,1 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne.
Parlamentné voľby by v polovici decembra vyhrala strana Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,3 percent hlasov, čím si táto strana oproti minulému mesiacu polepšila o 0,7 percenta voličských hlasov. V prípade, že by sa voliči, ktorí teraz zvažujú voľbu Progresívneho Slovenska až ako svoju druhú možnosť, nakoniec predsa len rozhodli dať svoj hlas práve strane Michala Šimečku, potom by PS mohlo vo voľbách získať až 25 percent voličských hlasov.
Druhé miesto by obsadil Smer na čele s jej predsedom a premiérom Robertom Ficom so ziskom 18,4 percenta a strana si tak oproti minulému mesiacu pohoršila o 1 percento voličskej priazne. Volebný potenciál Smeru sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 21,5 percenta.
Republika na čele s jej predsedom Milanom Uhrikom by skončila na treťom mieste so ziskom 11,2 percenta, oproti minulému mesiacu si pohoršila o 0,4 percenta voličskej priazne. Volebný potenciál Republiky sa pohybuje okolo 13 percent.
Štvrté by skončilo hnutie Slovensko so ziskom 8,4 percenta. Piatou stranou, ktorá by sa v súčasnej dobe dostala do Národnej rady SR, je strana Hlas so ziskom 8 percent.
Šiesta strana SaS by získala 6,9 percenta. Siedme je KDH, ktorá by získalo 6,2 percenta, nasledované stranou Demokrati so ziskom 5,2 percent. Žiadna iná politická strana by sa teraz do parlamentu nedostala.
Pred bránami parlamentu by v polovici decembra zostali Aliancia-Szövetség (3,6 %) aj vládna strana SNS (3,5 %). Potrebných päť percent by nezískala ani strana Sme rodina (2,7 %).
Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry SANEP, takmer sedemdesiat percent oslovených sú si istí stranou, ktorej by, ak by sa teraz konali voľby, odovzdali svoj hlas. Váhajúcich je viac ako desatina ľudí.
V prepočte na kreslá v parlamente by podľa aktuálneho prieskumu volebných preferencií SANEP získala strana Progresívne Slovensko 39 mandátov, SMER-SD 32 mandátov a Republika 19 mandátov. Hnutie Slovensko rovnako ako Hlas by v Národnej rade získali 14 mandátov. SaS by mala teraz 12 poslancov, KDH 11 a Demokrati 9 poslancov.
Uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 bol uskutočnený v dňoch 8. – 14. decembra 2025. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 2 300 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov.
Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5 %. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 69,1 % respondentov, ktorí predstavujú vzorku rozhodnutých voličov. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.