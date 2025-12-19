SANEP o dôveryhodnosti lídrov: Šimečka sa dostal pred Fica, Naď sa šplhá z dna

Najdôveryhodnejším predsedom je podľa aktuálneho prieskumu predseda strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka. Dôveruje mu 38 percent opýtaných, nedôveruje 50 percent voličov. Predsedovi strany Smer a súčasnému premiérovi Robertovi Ficovi by teraz vyjadrilo dôveru 37 percent a nedôveru 53 percent respondentov. Tretiu priečku obsadil predseda hnutia Republika Milan Uhrík s dôverou 32 percent a nedôverou 47 percent.
Dvadsaťsedempercentnú dôveru opýtaných mal v polovici decembra predseda strany Hlas a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, nedôveruje mu 56 percent voličov.
Dôveru 26 percent opýtaných má v polovici decembra predseda hnutia KDH Milan Majerský, nedôveruje mu 49 percent voličov. Predsedovi strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislavovi Gröhlingovi teraz dôveruje 25 percent a nedôveruje 56 percent voličov.
Sedemnásťpercentnú dôveru má predseda hnutie Slovensko Igor Matovič, nedôveruje mu 66 percent opýtaných.
Predsedovi vládnej strany SNS Andrejovi Dankovi teraz dôveruje 13 percent, nedôveruje 70 percent opýtaných.
Desaťpercentnú dôveru má v súčasnej dobe predseda Demokratov Jaroslav Naď, nedôveruje mu 73 percent voličov. V septembri a októbri bol ešte na poslednom mieste, ale stúpa, v súčasnosti je tretí od konca.
Šéfovi Sme rodina Borisovi Kollárovi teraz dôveruje 8 percent a nedôveruje 68 percent opýtaných. Najmenšiu sedempercentnú dôveru má v polovici decembra predseda strany Aliancia – Szövetség László Gubík, nedôveruje mu 54 percent opýtaných.