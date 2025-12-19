V Lužiankach zasahoval pre vysoko výbušnú kyselinu pikrovú pyrotechnik. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie

Ako doplnila, na mieste boli nájdené ďalšie vysokorizikové látky, vo veci ktorých realizuje vyšetrovateľ Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru prvotné procesné úkony. Nebezpečné látky sa našli v nevyužívaných priestoroch potravinárskeho výskumného ústavu na Vinárskej ulici v obci Lužianky.
V piatok dopoludnia na mieste zasahoval pyrotechnik. Polícia z bezpečnostných dôvodov priestor uzavrela a evakuovala. Na miesto boli privolaní aj pracovníci Kontrolného chemického laboratória Ministerstva vnútra SR.
Podľa slov hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaely Gundovej boli na miesto vyslaní aj hasiči. „Nevykonávali však zásah, zabezpečovali technickú podporu pre Policajný zbor,“ doplnila hovorkyňa.