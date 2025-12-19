Pravda Správy Domáce V Lužiankach zasahoval pre vysoko výbušnú kyselinu pikrovú pyrotechnik. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie

V súvislosti s piatkovým nájdením vysoko výbušnej kyseliny pikrovej v opustenej budove v Lužiankach neďaleko Nitry začal policajný vyšetrovateľ trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

19.12.2025 10:55 , aktualizované: 15:24
Ako doplnila, na mieste boli nájdené ďalšie vysokorizikové látky, vo veci ktorých realizuje vyšetrovateľ Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru prvotné procesné úkony. Nebezpečné látky sa našli v nevyužívaných priestoroch potravinárskeho výskumného ústavu na Vinárskej ulici v obci Lužianky.

V piatok dopoludnia na mieste zasahoval pyrotechnik. Polícia z bezpečnostných dôvodov priestor uzavrela a evakuovala. Na miesto boli privolaní aj pracovníci Kontrolného chemického laboratória Ministerstva vnútra SR.

Podľa slov hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaely Gundovej boli na miesto vyslaní aj hasiči. „Nevykonávali však zásah, zabezpečovali technickú podporu pre Policajný zbor,“ doplnila hovorkyňa.

