Opozícia: Európa sa v kritickej situácii zmobilizovala, Slovensko je však podľa Korčoka čierny pasažier

Finančné garancie pre Ukrajinu okrem Slovensko odmietlo aj Maďarsko aj Česko. Korčok však podotkol, že premiér Českej republiky Andrej Babiš si dal záležať na tom, aby sa dištancoval od slovenského aj maďarského premiéra. „Zdôraznil, že Česko má odlišný postoj k Ukrajine a ruskej agresii ako Budapešť a Bratislava,“ dodal Korčok. Najdôležitejšia vec, ktorú si Ukrajina podľa neho zo samitu odnáša, je záruka schopnosti brániť sa naďalej voči agresii Ruskej federácie. „Únia ju nevydala napospas Putinovi,” doplnil Korčok. Slovensko však označil za čierneho pasažiera. To, že SR nebola súčasťou riešenia označil Korčok za pokrytectvo zo strany slovenskej vlády. „Premiér Fico opäť raz odkázal ostatným členským štátom, ale najmä vlastným občanom, že s Úniou nás nespája nič, len peniaze. Tie vláde samozrejme nesmrdia, keď na vojne zarába pri vývozoch zbraní na Ukrajinu. Dnes je navyše jasné, že 24 krajinám Únie záleží na našej obrane viac, ako našej vlastnej vláde,” uzavrel Korčok.
Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková skonštatovala, že Fico opäť vzdialil Slovensko od partnerov v EÚ. „Robert Fico opäť ako taký poslušný psík plní pokyny Kremľa namiesto toho, aby hájil záujmy Európy a najmä, aby hájil záujmy Slovenska. Znova raz odklonil Slovensko ďalej od našich európskych partnerov, a to tým, že hoci pôžičku pre Ukrajinu schválil napriek svojim silným rečiam na európskom výbore, odmieta za ňu ručiť. Čo pri veľkosti našej krajiny nie je pre EÚ nejaký zásadný problém, ale je to problém pre nás, pre Slovensko, pretože tým znižujeme dôveru, ktorú v nás európski partneri majú,“ vyhlásila poslankyňa a uzavrela s tým, že sa tak Slovensko ešte viac vzďaľuje od dôležitých rozhodnutí, ktoré sa už dnes realizujú užšom kruhu.
To, že slovenský premiér nepodporil závery európskeho samitu kritizuje aj poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Upozornila na to, že rusko masívne zbrojí. „Je krátkozraké a naivné si myslieť, že ak Rusko porazí Ukrajinu, tak sa zastaví na našich hraniciach,“ vyhlásila Remišová a pripomenula aj slová poľského premiéra Donalda Tuska, že je na výber medzi peniazmi dnes, alebo krvou zajtra. Remišová zdôraznila, že vojna na Ukrajine je o bezpečnosti celej Európy a najmä Slovenska, keďže sa Rusko podľa nej nikdy nezastaví na hraniciach. „V prípade porážky Ukrajiny bude ďalšie na rade Slovensko, aj pre zbabelú zahraničnú kolaborantskú politiku, ktorú vedie Fico," dodala poslankyňa. Predseda vlády tak podľa nej potvrdil, že v demokratickej Európe patrí k „vyvrheľom“. „Reputačné škody, ktoré v zahraničí Fico pácha, budú pre Slovenskú republiku nedozerné, čo priamo ohrozuje naše základné národno-štátne záujmy,“ uzavrela Remišová.
Rozhodnutie poskytnúť priamu pôžičku Ukrajine namiesto reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív považuje KDH za riešenie, ktoré neohrozuje dôveryhodnosť EÚ a jej finančného sektora a na druhej strane chráni Ukrajinu pred kolapsom. „Robert Fico sa hrdí vyrokovaním výnimky, ale zabudol spomenúť, že je to z dôvodu rozvrátených verejných financií a katastrofálnej ekonomickej situácie na Slovensku, za ktorú zodpovedá aj jeho vláda,“ uviedlo KDH v stanovisku. Odmietnutie záverov samitu k Ukrajine zo strany Fica vnímajú kresťanskí demokrati ako ohrozenie bezpečnostných záujmov Slovenska. „Hlavne keď vidíme, že sa to dá aj inak. Napríklad Česká republika dostala rovnakú výnimku, ale spôsobom, ktorý nenaštrbuje jednotu EÚ, ktorá je v týchto náročných časoch nesmierne potrebná,“ dodali z KDH.
Hlas víta závery summitu
Koaličný Hlas-SD víta závery samitu Európskej únie (EÚ) v Bruseli. Podľa predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka sa EÚ zachovala rozumne pri rozhodnutí, že sa aktuálne nevydá cestou použitia zmrazených ruských aktív. Súhlasí tiež s tým, že za ďalšiu približne 90-miliardovú pôžičku Ukrajine bude ručiť zvyšok EÚ, nie Slovensko. Opozícia to označila za pokrytectvo slovenskej vlády a odklon Slovenska ďalej od európskych partnerov.
„Európska únia sa aktuálne nevydá cestou použitia zmrazených ruských aktív. Presne pred týmto pošliapaním práva a jeho nebezpečnými dôsledkami sme v Hlase dlhodobo varovali. Európa sa zachovala rozumne a v súlade s právom. Aj vďaka tomu sa dnes neotvárajú dvere precedensom, ktoré by sa mohli raz obrátiť proti nám všetkým,“ vyhlásil Šutaj Eštok v stanovisku. To, že SR nebude ručiť za pôžičku Ukrajine, považuje šéf Hlasu-SD za jasný dôkaz toho, že Slovensko má v Európe hlas, váhu a rešpekt.
Lídri Európskej únie sa v noci na piatok na samite v Bruseli dohodli na poskytnutí pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu, ktorá má pomôcť preklenúť vážne rozpočtové problémy Kyjeva. Členské štáty sa však nedokázali zhodnúť na využití zmrazených ruských štátnych aktív ako zdroja financovania tejto pomoci. Dohoda, ktorú lídri dosiahli po nočných rokovaniach, má Kyjevu poskytnúť kľúčovú finančnú oporu v čase, keď americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na čo najrýchlejšie spečatenie dohody o ukončení takmer štyri roky trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine. Po intenzívnom hľadaní riešenia sa lídri EÚ zhodli na tom, že pôžička na nasledujúce dva roky bude krytá spoločným rozpočtom Únie. Pôvodne sa ako hlavná možnosť zvažovalo využitie približne 200 miliárd eur zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, ktoré sa nachádzajú v EÚ. Tento plán však stroskotal po tom, čo Belgicko, kde je uložená väčšina týchto aktív, požadovalo záruky spoločného zdieľania právnej a finančnej zodpovednosti, s čím ostatné krajiny nesúhlasili.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zároveň uviedla, že Ukrajina bude musieť pôžičku splatiť až v momente, keď Rusko uhradí škody spôsobené vojnou. Použitie spoločného dlhu si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ. Skeptické krajiny, medzi nimi Maďarsko, Slovensko a Česko, preto dostali výnimku zo záväzku, aby sa predišlo zablokovaniu dohody. EÚ odhaduje, že Ukrajina bude v najbližších dvoch rokoch potrebovať dodatočných 135 miliárd eur, pričom akútny nedostatok financií by sa mal prejaviť už od apríla.