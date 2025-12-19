Fico: Keď už nie je čo, vytiahne sa téma spojenia Lajčáka s Epsteinom

„Ja som to už tisíckrát zopakoval. Miro Lajčák je excelentný diplomat, ktorého podľa mňa nenávidí 75 percent voličov Smeru za jeho politické postoje,“ povedal Fico. Spomenul, že keď v roku 2023 skladali vládu a vyberali nového ministra zahraničných vecí, Lajčák bol jedným z kandidátov. Premiér sa ho spytoval na jeho postoje k rôznym témam. „Na všetky odpovedal z môjho pohľadu nesprávne. Ja predsa nemôžem mať ministra zahraničných vecí, s ktorým by som zvádzal nejaké súboje takéhoto elementárneho typu. Nemôže sa mi stať, že sa rozhodnem suverénne ísť na oslavy výročia konca 2. svetovej vojny a minister zahraničných vecí ma zareže, len preto, aby dobre vyzeral,“ dodal premiér. Prízvukoval však, že Lajčák je excelentný, svetovo uznávaný diplomat a položil otázku, prečo by „ho nepoužil“. „Ak niekto zlyhá morálne, dajte mi dôkazy, že niečo urobil a ukončíme spoluprácu. Nebudem katovať ľudí len preto, že keď už nie je čo, tak sa vytiahne, že niekto niekde niekoho videl,“ dodal Fico.
Epstein podľa predsedu vlády poznal všetkých. „Keby som mal teraz urobiť zoznam, že títo ľudia nemajú dôveru, lebo sa stretli, videli, odfotografovali s Epsteinom… Iné je, ak niečo spolu vystrájali. Tak ďaleko nevidím, ja som pri týchto veciach určite sviečku nedržal,“ uzavrel.
Výzvy na Lajčákovo odvolanie sa objavili už pred niekoľkými týždňami, po tom, ako sa objavili informácie, že mal byť v kontakte s Jeffreym Epsteinom. Po Lajčákovom odvolaní volal aj premiérov koaličný partner predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Deklaroval napríklad, že kým bude poradca premiéra Miroslav Lajčák na Úrade vlády SR, tak tam nepôjde. Predseda vlády Fico vtedy uviedol, že ak sa preukáže, že Lajčák zlyhal, bude odvolaný. Vyjadril sa tiež, že Lajčák neurobil nič, čo by Fica nútilo odvolávať ho z pozície poradcu predsedu vlády, nevidel na to žiadny dôvod. Aj vtedy Lajčáka vyzdvihol ako excelentného diplomata s fantastickými skúsenosťami zo zahraničnej politiky a s neuveriteľnými kontaktmi. „Bol by som blázon, keby som takúto príležitosť nevyužil,“ deklaroval Fico koncom novembra.