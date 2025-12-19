Gašpar: Zákon na zmenu ÚOO na nový úrad považujem za prioritu

„Z môjho pohľadu je to skutočne dôležitá vec, pretože dva roky sa minister snažil komunikovať s tou zložkou, konkrétne s prokuratúrou, ktorá ľudí berie do ochrany. Sčasti podľa mňa komunikoval aj s úradom. Od úradu som neočakával to, že má alebo nemá niekoho vyradiť z ochrany. Nie sú na to kompetentní, tam je dôležitejšia prokuratúra, ktorá posudzuje vzatie do ochrany a keď prišla požiadavka, aby posúdili, či má ochrana trvať a či bola urobená v dobrej viere, odpovedala generálna prokuratúra ministerstvu vnútra, že oni tú kompetenciu nemajú. Takže to, že bolo nutné meniť zákon, bolo jasné,“ povedal Gašpar pre TASR. Otázkou už podľa neho bolo len to, či a kedy sa zákon predloží.
Koalícia bola podľa Gašpara pripravená prerokovať v decembri v NR SR všetky opozičné návrhy na odvolanie ministrov. „Nebyť obštrukcie, ktorú urobila opozícia kvôli Úradu na ochranu oznamovateľov, asi by sa to aj bolo stalo,“ dodal s tým, že mnohé dôvody na odvolanie ministrov neexistujú alebo sa nepotvrdili.
Gašpar pripustil, že bolo potrebné sa zamyslieť nad dôvodmi pre skrátené legislatívne konanie pri transformácii ÚOO. „Áno, môžem povedať, že nie sme celkom spokojní s tým, ako vláda predkladá niektoré zákony na rokovanie v skrátenom legislatívnom konaní niekedy na poslednú chvíľu, ale niektoré veci sú odôvodniteľné, niektoré už možno menej,“ skonštatoval. Verí, že už v druhom polčase vládnutia dôjde k tomu, že bude návrhov na skrátené konanie menej. „Aj my to vnímame v parlamente, že je toho trochu veľa,“ zdôraznil.
Zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý mal od 1. januára nahradiť doterajší ÚOO, schválila v decembri NR SR napriek vetu prezidenta SR Petra Pellegriniho. Ústavný súd SR v stredu (17. 12.) pozastavil účinnosť zákona. Návrh skupiny opozičných poslancov prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozícia v podaní namietala možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom EÚ, ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní.