Prieskum AKO: Súčasná koalície by nezostavila vládu ani s pomocou Republiky, opozičné strany spolu s Hnutím Slovensko by mali ústavnú väčšinu

Do parlamentu by sa ďalej dostalo aj Hnutie Slovensko (8,9 %), strana Sloboda a Solidarita (7,4 %), hnutie Republika (7 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (6,6 %). Do Národnej rady SR by sa dostali aj Demokrati, ktorí by získali 5,4 percenta hlasov voličov. Brány parlamentu sa zatvorili koaličnej Slovenskej národnej strane, ktorú by volilo 4,7 percenta respondentov. Do Národnej rady SR by sa nedostala ani Maďarská aliancia (3,9 %), ani nová strana Zoroslava Kollára Právo na pravdu (2,5 %).
Prieskum tak ukázal, že strany súčasnej koalície by v tejto chvíli neboli schopné získať parlamentnú väčšinu, teda minimálne 76 poslancov, ani v prípade, že by k spolupráci prizvali hnutie Republika. Smer by mal v Národnej rade SR 30 poslancov, Hlas 17 a Republika 12 zákonodarcov. Spolu by mali 59 poslancov. Opozícia by, naopak, mohla získala dokonca ústavnú väčšinu, avšak len s Hnutím Slovensko. Progresívci by v parlamente získali 41 mandátov, strana Sloboda a Solidarita by ich mala 13, kresťanskí demokrati 12 a Demokratov by zastupovalo deväť poslancov. Hnutie Slovensko by podľa najnovšieho prieskumu získalo 16 mandátov. Spolu by mali v NR SR 91 zákonodarcov.