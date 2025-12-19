Pravda Správy Domáce Víťazi 1. ročníka Ankety dobrovoľní hasiči roka prevzali hasičské štvorkolky

Víťazi 1. ročníka Ankety dobrovoľní hasiči roka prevzali hasičské štvorkolky

Víťazi 1. ročníka celonárodnej Ankety dobrovoľní hasiči roka 2024 dnes slávnostne prevzali hlavnú cenu – hasičské záchranné štvorkolky, ktoré výrazne posilnia ich technické vybavenie a pripravenosť na zásahy v teréne.

19.12.2025 17:07
Dobrovolni hasici Slovenska Foto:
Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo v priestoroch Hasičskej zbrojnice DHZO Ivanka pri Dunaji za účasti Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., prvej štátnej tajomníčky MV SR, plk. Ing. Adriána Mifkoviča, prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR, Bc. Jozefa Smolinského, prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a podpredsedu občianskeho združenia Svätý Florián – Dobrovoľní hasiči roka Slovensko a pána Radomíra Čecha, prezidenta Ankety. Čestných hostí vítal a hostil pán Vladimír Letenay, starosta obce Ivanka pri Dunaji.

Hasičské štvorkolky získali zbory, ktoré sa stali víťazmi 1. kategórie DHZO/DHZM v jednotlivých oblastiach Slovenska:

DHZO Ivanka pri Dunaji – oblasť Západ
DHZO Jelšava – oblasť Stred
DHZO Štrba – oblasť Východ
Víťazi si prevzali hasičské štvorkolky

Fotogaléria
Ocenené zbory preukázali v hodnotení odbornej poroty aj verejnosti mimoriadnu profesionalitu, rýchlosť zásahu a významný prínos pre bezpečnosť svojich obcí a regiónov.

„Hasičské štvorkolky značky CF MOTO GLADIATOR UTF PRO 1000 predstavujú modernú a veľmi flexibilnú techniku, ktorá umožní dobrovoľným hasičom zasahovať v ťažko dostupnom teréne, pri prírodných udalostiach, povodniach či lesných požiaroch. Sme radi, že táto technika smeruje tam, kde bude reálne pomáhať zachraňovať životy a majetok,“ zaznelo počas slávnostného aktu z úst Radomíra Čecha, riaditeľa Ankety.

Anketa dobrovoľní hasiči roka vznikla s cieľom verejne oceňovať výnimočné zásahy, dlhodobú činnosť a nezištnú pomoc dobrovoľných hasičských zborov na celom Slovensku. Už prvý ročník potvrdil, že dobrovoľní hasiči zohrávajú v systéme ochrany obyvateľstva nenahraditeľnú úlohu a ich práca si zaslúži systematickú podporu a spoločenské uznanie.

Slávnostné odovzdanie techniky symbolicky uzatvára 1. ročník Ankety a zároveň potvrdzuje, že ocenenia Ankety majú reálny a praktický dopad na vybavenosť a bezpečnosť miest a obcí.

Organizátori Ankety zároveň pokračujú v prípravách ďalšieho ročníka, ktorý opäť prinesie priestor na prezentáciu silných príbehov dobrovoľných hasičov z celého Slovenska. Prihlášky do 2. ročníka ankety môžu posielať zbory v 2. kategóriách – 1. DHZO/DHZM a 2. DHZ, a to prostredníctvom formulárov na webe Ankety do polnoci 15. januára 2026: PRIHLÁSENIE – ADHR.

