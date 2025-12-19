Víťazi 1. ročníka Ankety dobrovoľní hasiči roka prevzali hasičské štvorkolky

Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo v priestoroch Hasičskej zbrojnice DHZO Ivanka pri Dunaji za účasti Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., prvej štátnej tajomníčky MV SR, plk. Ing. Adriána Mifkoviča, prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR, Bc. Jozefa Smolinského, prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a podpredsedu občianskeho združenia Svätý Florián – Dobrovoľní hasiči roka Slovensko a pána Radomíra Čecha, prezidenta Ankety. Čestných hostí vítal a hostil pán Vladimír Letenay, starosta obce Ivanka pri Dunaji.
Hasičské štvorkolky získali zbory, ktoré sa stali víťazmi 1. kategórie DHZO/DHZM v jednotlivých oblastiach Slovenska:
DHZO Ivanka pri Dunaji – oblasť Západ
Plamene medzi vagónmi: rýchly zásah hasičov zabránil katastrofe v Bratislave – východ
DHZO Jelšava – oblasť Stred
Keď deti zalarmovali hasičov: bleskový zásah zachránil domov pred požiarom
DHZO Štrba – oblasť Východ
Z horiaceho domu k záchrane života: hasiči zo Štrby s prvou pomocou zasiahli v kritickej chvíli
Víťazi 1. ročníka celonárodnej Ankety dobrovoľní hasiči roka 2024 dnes slávnostne prevzali hlavnú cenu – hasičské záchranné štvorkolky, ktoré výrazne posilnia ich technické vybavenie a pripravenosť na zásahy v teréne.
Ocenené zbory preukázali v hodnotení odbornej poroty aj verejnosti mimoriadnu profesionalitu, rýchlosť zásahu a významný prínos pre bezpečnosť svojich obcí a regiónov.
„Hasičské štvorkolky značky CF MOTO GLADIATOR UTF PRO 1000 predstavujú modernú a veľmi flexibilnú techniku, ktorá umožní dobrovoľným hasičom zasahovať v ťažko dostupnom teréne, pri prírodných udalostiach, povodniach či lesných požiaroch. Sme radi, že táto technika smeruje tam, kde bude reálne pomáhať zachraňovať životy a majetok,“ zaznelo počas slávnostného aktu z úst Radomíra Čecha, riaditeľa Ankety.
Anketa dobrovoľní hasiči roka vznikla s cieľom verejne oceňovať výnimočné zásahy, dlhodobú činnosť a nezištnú pomoc dobrovoľných hasičských zborov na celom Slovensku. Už prvý ročník potvrdil, že dobrovoľní hasiči zohrávajú v systéme ochrany obyvateľstva nenahraditeľnú úlohu a ich práca si zaslúži systematickú podporu a spoločenské uznanie.
Slávnostné odovzdanie techniky symbolicky uzatvára 1. ročník Ankety a zároveň potvrdzuje, že ocenenia Ankety majú reálny a praktický dopad na vybavenosť a bezpečnosť miest a obcí.
Organizátori Ankety zároveň pokračujú v prípravách ďalšieho ročníka, ktorý opäť prinesie priestor na prezentáciu silných príbehov dobrovoľných hasičov z celého Slovenska. Prihlášky do 2. ročníka ankety môžu posielať zbory v 2. kategóriách – 1. DHZO/DHZM a 2. DHZ, a to prostredníctvom formulárov na webe Ankety do polnoci 15. januára 2026: PRIHLÁSENIE – ADHR.