Pravda Správy Domáce Český turista uviazol vo Vysokých Tatrách, zasahovali horskí záchranári

Horskí záchranári zasahovali, aby pomohli 26-ročnému českému turistovi, ktorý v piatok (19. 12.) uviazol v teréne vo Vysokých Tatrách.

20.12.2025 10:49
debata (2)

„Muž postupoval za pomoci retiazkových mačiek až na vrchol Zadného Ľadového štítu, kde pre zimné podmienky uviazol bez adekvátneho technického vybavenia na pohyb v tomto teréne a nebol schopný bezpečne zostúpiť,“ informovala Horská záchranná služba (HZS).

O pomoc požiadal turista HZS v podvečerných hodinách. Po príchode záchranárov na miesto v neskorých večerných hodinách ho vyšetrili a zateplili. „Po doplnení potrebného technického vybavenia bola vykonaná pozemná evakuácia z exponovaného terénu za pomoci lanových techník s následným sprevádzaním až na Téryho chatu, kde bola osoba ubytovaná,“ uviedla HZS. Záchranná akcia skončila návratom záchranárov do Starého Smokovca v sobotu v skorých ranných hodinách.

Záchranári upozorňujú návštevníkov horských oblastí, aby dodržiavali Návštevný poriadok Tatranského národného parku a riadili sa pokynmi HZS.

Pretrvávajúca inverzia spôsobuje teplé počasie aj v najvyšších polohách

Pretrvávajúca inverzia spôsobuje teplé počasie aj v najvyšších polohách. Vo všetkých pohoriach, kde sa ešte nachádza súvislá snehová pokrývka, teda vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách, v sobotu platí malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

Snehová pokrývka sa vplyvom striedania teplôt stabilizovala. „Vplyvom inverzie naďalej pretrvávajú aj v najvyšších polohách vysoké teploty, čo spôsobuje mokrý sneh počas dňa. Môžu sa vyskytnúť spontánne mokré lavíny z oteplenia, a to najmä na slnkom nasvietených svahoch. Ich nebezpečenstvo spočíva najmä v strhnutí osoby do exponovaného terénu,“ upozornilo SLP.

Počasie počas soboty bude naďalej ovplyvňovať tlaková výš, čo prinesie jasné a mimoriadne teplé počasie na december. „Vývoj počasia posledných dní spôsobil denné topenie a nočné zamŕzanie snehovej pokrývky. To spôsobilo tvrdý firnový a zmrznutý povrch pokrývky, ktorá je dobre spevnená a všeobecne stabilná. Počas dňa môže postupne mäknúť,“ priblížilo SLP.

Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky približne 1300 metrov a v najvyšších polohách dosahuje 40 až 70 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách je sneh v polohách približne od 1600 metrov nad morom a jeho výška je len do 40 centimetrov.

Viac na túto tému: #Vysoké Tatry #horská záchranná služba
