Český turista uviazol vo Vysokých Tatrách, zasahovali horskí záchranári

„Muž postupoval za pomoci retiazkových mačiek až na vrchol Zadného Ľadového štítu, kde pre zimné podmienky uviazol bez adekvátneho technického vybavenia na pohyb v tomto teréne a nebol schopný bezpečne zostúpiť,“ informovala Horská záchranná služba (HZS).
O pomoc požiadal turista HZS v podvečerných hodinách. Po príchode záchranárov na miesto v neskorých večerných hodinách ho vyšetrili a zateplili. „Po doplnení potrebného technického vybavenia bola vykonaná pozemná evakuácia z exponovaného terénu za pomoci lanových techník s následným sprevádzaním až na Téryho chatu, kde bola osoba ubytovaná,“ uviedla HZS. Záchranná akcia skončila návratom záchranárov do Starého Smokovca v sobotu v skorých ranných hodinách.
Záchranári upozorňujú návštevníkov horských oblastí, aby dodržiavali Návštevný poriadok Tatranského národného parku a riadili sa pokynmi HZS.
Pretrvávajúca inverzia spôsobuje teplé počasie aj v najvyšších polohách. Vo všetkých pohoriach, kde sa ešte nachádza súvislá snehová pokrývka, teda vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách, v sobotu platí malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Snehová pokrývka sa vplyvom striedania teplôt stabilizovala. „Vplyvom inverzie naďalej pretrvávajú aj v najvyšších polohách vysoké teploty, čo spôsobuje mokrý sneh počas dňa. Môžu sa vyskytnúť spontánne mokré lavíny z oteplenia, a to najmä na slnkom nasvietených svahoch. Ich nebezpečenstvo spočíva najmä v strhnutí osoby do exponovaného terénu,“ upozornilo SLP.
Počasie počas soboty bude naďalej ovplyvňovať tlaková výš, čo prinesie jasné a mimoriadne teplé počasie na december. „Vývoj počasia posledných dní spôsobil denné topenie a nočné zamŕzanie snehovej pokrývky. To spôsobilo tvrdý firnový a zmrznutý povrch pokrývky, ktorá je dobre spevnená a všeobecne stabilná. Počas dňa môže postupne mäknúť,“ priblížilo SLP.
Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky približne 1300 metrov a v najvyšších polohách dosahuje 40 až 70 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách je sneh v polohách približne od 1600 metrov nad morom a jeho výška je len do 40 centimetrov.