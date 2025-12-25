VIDEO: Zachraňuje tých, ktorých sa iní vzdali. Jana bojuje na kopaniciach o životy týraných zvierat

Jana Štiglicová v rozhovore vysvetľuje:
- prečo si zviera nevyberať len očami,
- ako sa starali o čivavu z množiarne,
- kde skončilo šteniatko s rozsekanou hlavou, ktorému veterinári nedávali veľké šance na prežitie,
- prečo majú hluchí kocúry vlastný domček,
- ako vyzerá denná starostlivosť o hendikepované zvieratá,
- prečo sa presťahovali na kopanice,
- čo ju ženie vpred, a prečo sa nevzdáva.
Keď som videla prvýkrát váš facebookový profil a nevedela som, čomu sa venujete, hovorila som si, že ľudia majú zvyčajne jedného až dvoch psíkov, no vy ich máte akosi priveľa. O koľko tvorov sa aktuálne staráte a čím sú špecifické?
Bývali časy, keď sme ich mali podstatne viac, ale keďže sme sa tento rok sťahovali na kopanice do staršej usadlosti, musíme množstvo vecí vybudovať nanovo. K dnešnému dňu máme 13 psov doma, tri v dočasnej opatere, osem mačiek, tri v dočasnej opatere, a nejaké zachránené sliepočky. Väčšina zvierat je hendikepovaná. Majú neurologické, ortopedické alebo onkologické problémy, niektoré sú hluché, čiastočne slepé. Máme širokú škálu postihnutí, každé je špecifické niečím iným.
Ako sa k vám tieto zvieratá dostávajú? Zrejme to nie je vždy tak, že vidíte pri ceste osamelého psíka a osvojíte si ho.
Spolupracujeme s veterinármi, združeniami a útulkami z celého Slovenska, vedia o nás majitelia zvierat alebo ich známi. Vo väčšine prípadov nás oslovujú samotní veterinári, ktorí odmietajú utratiť zvieratá privezené majiteľmi na kliniky. Veľa prípadov sme prevzali z iných občianskych združení a v neposlednom rade sú tu majitelia, ktorí sa nechcú alebo nemôžu o vlastné zviera postarať. Ale samozrejme, stane sa, že zvieratko nájdeme niekde zranené.
V jednom z vašich príspevkov som čítala, že niektorí ľudia sa dokonca vyhrážajú utratením zvierat, ak si ich vy nevezmete do opatery. Ako riešite takéto hranie na city? Všetky zvieratá si predsa k sebe nemôžete vziať…
Toto je pre mňa veľmi citlivá téma. Smrť sa stala našou „každodennou“ súčasťou. Keďže máme ťažko choré zvieratá a ich stav sa môže skomplikovať z minúty na minútu, musíme robiť aj takéto ťažké rozhodnutia. Ale vždy ich robíme preto, aby zvieratá netrpeli. Bojujeme o každú minútu, každý nádych, aby s nami boli čo najdlhšie a aspoň na sklonku zažili lásku, teplo a plné bruško. Potom sú tu ľudia/majitelia, ktorí berú svoje vlastné zvieratá ako handru, ktorú špinavú a použitú jednoducho vyhodia. Žiaľ, nie sú to len vyhrážky utratením. Oni to jednoducho urobia. Aj keď jeden veterinár odmietne, druhý to spraví, alebo nájdu iný spôsob. Vždy sa snažím pomôcť, koľkokrát som potrebovala iba čas, aby som to vedela logisticky zvládnuť. Nedali ho ani mne a ani členovi ich rodiny. Výčitky? Tie mám ja. Oni nie.
Čo je na starostlivosti o hendikepované zvieratá najnáročnejšie, a ako vyzerá vaša denná rutina?
Starostlivosť ako takú nevnímam náročne. Robím to dlhé roky a som zvyknutá azda už na všetko. Náročná je práca s psychikou zlomeného a zničeného zvieraťa. To zvieratko vám nepovie čo ho trápi. Je na vás, aby ste na to prišli, naučili sa s ním komunikovať, naučiť ho dôvere a vytvoriť si puto. Je to beh na dlhé trate, ale s pokorou a láskou sa to dá zvládnuť.
Ráno začína venčením, vynesením nechodiacich zvierat na vyšpinenie von, hygienou, ktorá je veľmi dôležitá pri hendikepovaných zvieratách. Potom sú na rade lieky, kŕmenie, upratovanie, a najmä pozorovanie správania, pretože každá zmena, čo i len malá, môže naznačovať zdravotný problém. Cez deň je nutná kontrola čistoty, hygiena, venčenie a večer je rovnaký ako ráno. Čiže celodenný kolotoč.
Všimla som si, že z času na čas sa obrátite na vašich podporovateľov s prosbou o pomoc s presunom zvierat alebo s podporou na náročné operácie. Ako často navštevujete veterinu? Koľko stojí taká bežná operácia?
Snažím sa robiť výzvy čo najmenej. Dlhé roky som pomoc prijať nevedela, som naučená na samostatnosť. S príchodom čoraz ťažších prípadov už nebolo možné utiahnuť celú starostlivosť z rodinného rozpočtu. Rovnako je to aj s prevozmi. Mnohokrát sa stalo, že som bola s piatimi psami na jednej klinike a manžel s dvomi na inej. A ak do toho príde urgentný prípad, je nutné požiadať o pomoc.
Paradoxom je, že mnoho ľudí je presvedčených, že pomáhajú nám, ľuďom v združení. Lenže tak to nie je. Pomáhajú zvieratám, ktoré človek zničil a je len na nás ľuďoch, aby sme to v rámci možností napravili. Mnohí majú predstavu, že za záchranou sú len peniaze. Omyl. Sú to stovky najazdených kilometrov, prebdené noci, preplakané hodiny, zničené domácnosti, zdravie.
Veterina je našou každodennou súčasťou. Je skôr zázrak, ak tam niektorý deň nemusíme ísť. Čo sa týka operácií, je to veľmi rôznorodé. Najdrahšie sú vždy špecializované, či už neurologické, ortopedické, alebo vnútorné poranenia. Je však veľmi dôležité podotknúť, že správna diagnostika je základ – či už MRI, CTI – sú to veľmi nákladné vyšetrenia, ale sú pre správnu diagnostiku nenahraditeľné. Mali sme operácie za 100 eur, ale aj za 5 000 eur. Všetko závisí od stavu zvieraťa, ale musím podotknúť, že nám kliniky veľmi vychádzajú v ústrety.
Pamätáte si najnáročnejšie prípady zvierat, ktoré sa vďaka vašej starostlivosti podarilo znovu postaviť na labky? Koľko zvierat sa vám takto podarilo zachrániť?
Bolo ich veľa, skôr si nepamätám jednoduchý prípad. Jeden z najnáročnejších bol prípad šteniatka s rozsekanou hlavou. „Človek“ mu spôsobil rozsiahle zranenia a vyhodil ho do priekopy. Drobčeka našla pani a odviezla ho na veterinu, kde bol hospitalizovaný. Keď sme ho prevzali do domácej opatery, veterinári mu nedávali šance. V podstate nikto neveril, že to zvládne. Aj ja som mala pochybnosti, ale nemám vo zvyku sa vzdávať. Začal sa kolotoč vyšetrení, diagnostiky a najmä práce so zvieratkom, ktoré malo poškodený mozog. Bolo to neskutočne náročné, Wolisko mal vlastný svet. Je to osem rokov a on žije v rodine, kde ho nadovšetko milujú a prispôsobili mu vlastný život. Tieto príbehy sú pre mňa dôkazom, že zázraky sa dejú a s láskou v srdci sa dá zvládnuť všetko. Že neexistuje „nedá sa“. Neviem presný počet, ale boli to stovky zvierat, ktoré boli a sú súčasťou našich životov.
Zvieratám, ktoré máte v opatere, sa len vďaka vám a veterinárom zlepšil zdravotný stav, napriek tomu pre človeka zvonka, ktorý ich vidí na videách, môže prísť pri pohľade na ne smutno. Ako sa zvyknete naložiť s tým, že nie každému zvieraťu sa dá pomôcť?
Ľudia veľmi často hodnotia zvieratá z ľudského pohľadu, stačí fotka, video na sociálnych sieťach a hneď tu máme množstvo odborníkov zo všetkých oblastí. Hneď vedia posúdiť či je zvieratko šťastné, že sa trápi, trpí, ale takto to nefunguje. Zvieratám chýbajú, našťastie, ľudské vlastnosti. Žijú prítomnosťou a omnoho jednoduchšie sa vysporadúvajú s hendikepmi. Napríklad naša Lexy. Prekonala infarkt miechy v krčnej chrbtici, to znamená, že je nechodiaca. Nie nepohyblivá, len nechodiaca. Veľakrát sme čítali, počuli, že sa trápi. Absolútne nie. Je to plnohodnotný pes, ktorého tu rešpektujú všetci, dokonca aj náš aziat. Vie si povedať svoje dosť ráznym spôsobom, dokonca sa vie riadne pobiť. Zvieratá majú iné nastavenie, ako my ľudia.
Nie som typ, ktorý sa vzdáva, preto vždy urobím všetko nad rámec. Či už veterinárnej alebo domácej starostlivosti. Niekedy mám pocit, že za nich aj dýcham. Vždy je pre mňa dôležité urobiť maximum, aby som bola schopná urobiť rozhodnutie.
Sú rôzne druhy pomoci. Ak už zlyhá veterinárna medicína a nie je šanca, pomôžeme zvieratku prejsť na druhú stranu. Som pri nich do posledného výdychu a ešte dlho potom, hladím ich, rozprávam. Pri každom odchode im v duchu spievam pesničku Ho ho Watanay. Neviem pomôcť každému žiť, ale aspoň ku koncu im viem dať kus seba, svojej lásky.
Dá sa zovšeobecniť, čo je za zdravotným stavom psíkov, o ktoré sa staráte? Je to tým, že sa o nich predchádzajúci majitelia nestarali alebo genetikou?
Vo väčšine sú u nás zvieratá, ktoré majitelia fatálne zanedbali. Svojou ľahostajnosťou, lakomosťou a necitlivosťou spôsobili nezvratné zdravotné problémy. A potom, samozrejme, nastupuje známa veta: „My sa o neho nevieme/nechceme starať a ak ho nezoberiete, dáme ho utratiť.“ Viete, čo je najhoršie? Pozerať sa do očí zvieraťa, ktoré absolútne nerozumie, čo sa s ním deje. Zrazu má zdravotný problém, je v cudzom prostredí, pri cudzích ľuďoch. Je zmätené, smutné, nevie sa zaradiť. A je iba na mne, aby som mu vrátila stratenú dôveru a chuť žiť. Ale samozrejme, veľkú rolu zohráva aj genetika. Či už je to príbuzenské množenie, množenie zvierat s rovnakým génom (double merle) alebo rasová predispozícia.
Máte v starostlivosti aj zvieratá z množiarní? Ako sa prejavuje na ich stave, ak ich chovatelia príbuzensky množia s cieľom profitovať z „lacných šteniatok“?
Zvierat z množiarní sme mali/máme veľa či už dospelé, alebo šteniatka. Všetko závisí od toho, ako skoro, respektíve neskoro boli oslobodené. Pri dospelých jedincoch je to väčšinou kombinácia katastrofálneho zdravotného a psychického stavu. Mali sme staršiu 1,5-kilogramovú kríženku čivavy, ktorej robili cisárske rezy doslova na kolene. Bola poštopkaná ako staré ponožky, brušná dutina potrhaná, pozošívané orgány hlava-nehlava dokopy, tekutina v brušku. Do toho bola veľmi plachá. Operáciu skoro neprežila. Absolútne nerozumiem, ako to všetko zvládla. Šteniatka z príbuzenského kríženia – slepé hluché, bez končatiny, s epilepsiou, neurologickými problémami. A to ani nehovorím o začervení a totálnom zanedbaní, ktoré v mnohých prípadoch končí vysoko nákazlivým parvovírusom.
Aké dôsledky môže mať pre niektoré plemená, ak ich majitelia chovajú v zlých podmienkach? Narážam na podobné prípady ako je sučka Lea.
Ak si človek zaobstaráva určité plemeno, je viac ako dôležité naštudovať si povahu, genetiku, štandard. A toto väčšina ľudí nerobí, pretože vyberajú očami. Nezvážia podmienky, možnosti. Zaobstarajú si módne plemeno a zrazu zistia, že vyžla, weimar, pes typu bull, nebudú celý deň ležať na gauči. Že york nie je plyšák, ale teriér. Čo nasleduje? Vyhadzov von. Lenže ničia záhradu, dom, utekajú, takže nasleduje koterec, reťaz. Krátkosrstý pes bez podsady, nezateplenej búdy, bez možnosti sa kdekoľvek ukryť pred zlým počasím nie je ničím chránený. A okrem zhoršovania zdravotného stavu zas trpí aj psychika, pretože pes je spoločenské zviera. Potrebuje kontakt so svojím človekom.
Obrátená strana mince sú psi, ktoré sú pretučnené, majú minimum pohybu, gauč a posteľ je pre nich celý svet. Doslova zomierajú na blahobyt. Vždy treba hľadať zdravý stred. Ak má pes vyrovnané „psychično a fyzično“, je šťastný.
Staráte sa aj o dvoch huňatých bielych kocúrov Leonarda a Wiliama. Všimla som si, že majú aj vlastný nový domček. V čom sú iní od bežných mačiek a prečo už nežijú s inými zvieratami?
Leonardo a William sú kríženci Maine Coon a pochádzajú od množiteľky, ktorá ich stav úplne zanedbala. Okrem toho, že sa narodili hluchí, mali dlhodobo množstvo zdravotných problémov. Keď sme ešte bývali v Ivanke pri Dunaji, boli v pravidelnom kontakte s inými zvieratami, lenže po presťahovaní sme im nevedeli zabezpečiť bezpečné miesto. Okrem toho, že Wiliam je do dnešného dňa veľmi plachý, nemôžu ísť von do nezabezpečeného priestoru práve kvôli hluchote. Sú biely, priame slnko im môže ublížiť. Keďže sú tu otvorené priestory a sme v štádiu rekonštrukcie, bolo dôležité a nutné im zabezpečiť priestor, kde nebudú ohrození a budú sa cítiť bezpečne. To sa nám, našťastie, podarilo, a časom chceme dobudovať vonkajší výbeh. So psami sú obaja v kontakte, dokonca aj mačky, ktoré sme kúpili s nehnuteľnosťou ich chodia navštevovať.
Je možné si zviera, o ktoré sa staráte, adoptovať? Ako prebieha proces, ak by mal niekto záujem si osvojiť tvora, ktorý je teraz vo vašej opatere?
Naše občianske združenie bolo primárne nastavené na adopcie. Dlhé roky sme brávali šteniatka na dokrm. Časom sme neúmyselne premostili na záchranu hendikepovaných, starých a týraných zvierat, a tu už je to s adopciami zložitejšie. Je problém adoptovať zdravé zviera, nieto ešte postihnuté, ale občas sa podarí. V prvom rade je potrebná mailová komunikácia, kde záujemcom o adopciu zasielame dotazník s dôležitými otázkami ohľadom podmienok, skúseností, časových možností. Ak človek vyhovuje pre to konkrétne zvieratko, nasleduje nezáväzné stretnutie. Je veľmi dôležité, aby sme videli, ako na seba vzájomne reagujú. Rovnako je pre nás dôležité vidieť, ako záujemcovia reagujú na iné zvieratá a opačne.
V rozhovore primárne uvádzame skôr problémy, ktoré dané zvieratko má. Nemá veľký význam vyzdvihovať pozitívne veci, pretože by sa veľmi rýchlo vracali z adopcií. Človek si musí uvedomiť, že to nie je „plyšák“, ktorého môžete vypnúť a položiť do kúta. Každý z nich má určitú povahu a je potrebné sa popasovať s výchovou. A to čo ja považujem za pozitívum – milujem osobnosti a svojské povahy, niekto môže považovať za negatívum. Ďalším faktorom je, že u nás sa zvieratá správajú inak, pretože som iná povaha, mám iné nastavenie, pravidlá. Neviem na 100 percent zaručiť, ako sa zvieratko bude správať pri inom človeku, v odlišnom prostredí. Na to všetko, a samozrejme, ešte viac vždy ľudí upozorňujeme. Dáme si čas na rozmyslenie, zváženie celej situácie, a ak je všetko v poriadku, pristúpime k adopcii.
Aké máte nároky na ľudí, ktorí by sa rozhodli si zvieratá osvojiť?
Tak ako som náročná na seba, som náročná aj na svoje okolie. Pre mňa je veľmi dôležité, aby ľudia vyberali srdcom, nie očami. Za každým jedným zvieratkom, ktoré u nás je, sa skrýva ťažký príbeh. Keďže každé zviera je osobnosťou, každé potrebuje iný prístup, iné podmienky, tým pádom sa aj nároky menia. Niektoré zvieratko je vhodné aj k začiatočníkovi, iné potrebuje veľmi skúseného človeka.
Najpodstatnejšie je, aby boli ľudia uvedomelí, rozumní, empatickí a milovali ich ako členov rodiny.
Máte možnosť sa uchádzať o podporu zo strany štátu? Aká je úloha štátu, čo sa týka zvierat, ktoré sú hendikepované?
Na rovinu priznávam, že som nikdy neriešila a ani neriešim podporu od štátu, pretože podľa mojich vedomostí žiadna reálna neexistuje. Neviem o tom, že by štát pomohol nejakému útulku, združeniu. Neziskové organizácie, ktoré majú v stanovách ochranu a záchranu zvierat, suplujú štátnu správu. Nezaujímajú sa o zvieratá bez domova a už vôbec nie o hendikepované zvieratá. Tyrani nie sú potrestaní, množitelia fungujú bez väčších problémov, združenia a útulky sú zavalené množstvom zvierat. Dobrovoľníci doslova melú z posledných síl, sú vyhoretí a znechutení. Jediné, čo nám zostáva je dookola prosiť ľudí o pomoc. A je to z roka na rok horšie. Budúci rok skončí podľa mňa veľa združení, pomáhať už nie je z čoho. Absolútne si neviem predstaviť, čo bude so všetkými zvieratami. Je to neudržateľná situácia.
Osobne som vás začala vnímať ešte v čase, keď ste žili v Ivanke pri Dunaji. Kedy a prečo ste sa rozhodli odsťahovať na myjavské kopanice? Čo vás k tomu viedlo?
Od malička bolo mojím snom žiť na samote obklopená prírodou a zvieratami, čiže podvedome som na mojom sne pracovala celý život. Pokiaľ boli deti malé, navštevovali školy, krúžky, všetky plány som odsunula do úzadia. Všetko má svoj čas a príde v správnej chvíli. A tak tomu bolo aj v tomto prípade. Dlhé roky sme hľadali vhodnú nehnuteľnosť, ktorá by vyhovovala všetkým potrebám. Z mnohých sme museli upustiť. Mojou vysnenou lokalitou bolo buď okolie Novej Bane, alebo Myjavy. Nuž a vyšla Myjava – 28. februára 2025 o 23:45 sme dorazili so všetkými zvieratami do nášho nového domova. Milovala som náš domov v Ivanke, pretože sme ho budovali sami, murovali tehlu po tehle, spávali s deťmi v stane, chodili na latrínu, sprchovali sa v záhradnej sprche, prežili sme tam nádherné chvíle, zachránili množstvo životov. Prišiel však čas plniť si sny a posunúť sa ďalej, pretože ďalším snom, na ktorom pracujeme, je vytvoriť azyl pre hospodárske zvieratá, vytvoriť dokonalé miesto pre hendikepované zvieratá, venovať sa pôvodným remeslám, poľnohospodárstvu a udržiavať ľudové tradície v remeselnej činnosti.
Čo vás motivuje pokračovať, a ako napreduje vaša zbierka na azylový domov?
Motivácií je veľa. Hlavnými sú láska k zvieratám, prírode, pestovaniu a ľudovým remeslám. Samozrejme, že predstavy boli iné. Mali sme pripravené plány čo, ako a kedy budeme robiť, ale teória je jedna vec a skutočnosť druhá. Musíme teda riešiť problémy ako sú nefungujúca vodárnička, prasknutý komín, padajúci strop v maštali. Tieto a mnoho iných vecí nás brzdia v pôvodných plánoch, ale pomaly sa posúvame. V prvom rade budujeme priestory pre zvieratá, aby boli v bezpečí. Teraz je hlavným plánom nezničiť sa a vedieť fungovať aj ďalší deň.
Čo sa týka zbierky, ukončili sme ju. Ako som spomínala nie som typ, ktorý s ľahkosťou žiada o pomoc, a v tejto neistej dobe, keď ľudia šetria, kde sa dá, je to ešte zložitejšie. Zvolili sme preto pomalšiu cestu. Sme momentálne na to dvaja, tak robíme ako nám sily stačia, zvažujeme čo kúpiť, a čo nie je až také dôležité. Máme zdravé ruky, nadšenie nám nechýba. Všetko je tak, ako má byť.