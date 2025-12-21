Pellegrini odcestoval za slovenskými vojakmi do Kosova, navštívi aj Srbsko

Na návšteve v Kosove sa spolu s prezidentom zúčastnia aj rodinní príslušníci vojakov, ktorí požiadali o predĺženie svojho pôsobenia v tejto misii. Návšteva tak bude mať okrem oficiálneho rozmeru aj osobitný rodinný rozmer ako prejav úcty a podpory nielen samotným vojakom, ale aj ich najbližším.Čítajte viac Predčasné voľby v Kosove budú 28. decembra, Kurtiho partaj v parlamente neuspela
Po stretnutí so slovenským kontingentom sa Pellegrini presunie do Belehradu, kde absolvuje oficiálnu návštevu Srbskej republiky. V Belehrade sa slovenská hlava štátu stretne s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom, predsedníčkou Národného zhromaždenia Anou Brnabičovou a predsedom srbskej vlády Durom Macutom. Rokovania sa budú týkať rozvoja bilaterálnych vzťahov, procesu integrácie krajín západného Balkánu do EÚ i aktuálnych geopolitických výziev.Čítajte viac Na slovenskú menšinu vo Vojvodine zaútočili Vučičovi stúpenci, zničili výstavu fotografií z protivládnych protestov
V pondelok sa slovenská hlava štátu s prezidentom Srbska spoločne stretnú so zástupcami slovenskej komunity v Báčskom Petrovci.