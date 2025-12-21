Kaliňák: Špecializovaný trestný súd si zaslúži zmeny, osobne by mi vôbec nechýbal

Poukázal na fakt, že sudkyňa ŠTS Pamela Záleská bola v disciplinárnom procese uznaná za vinnú z prieťahov. Kaliňák v tejto súvislosti zdôraznil, že Záleská nepripúšťa dôkazy v prospech obžalovaných a snaží sa vždy držať stanu prokuratúre.Čítajte viac Sudkyňa Záleská dostala trest za prieťahy. Najvyšší správny súd jej siahne na plat
„To je podľa mňa neakceptovateľné, na to špecializovaný súd nebol vytvorený," skonštatoval minister s tým, že na zmenách sa podľa neho už pracuje. „V zásade by sa vytvoril klasický štadardný odvolací proces proti niektorým svojvoľným konaniam," vysvetlil Kaliňák.
Minister zároveň vyhlásil, že jemu osobne by ŠTS v rámci justičného systému nechýbal. „Myslím si, že na krajských súdoch je dostatok odborníkov, ktorí sú toto schopní riešiť," dodal minister obrany.
Podľa Kaliňáka je Daniel Bombic jediný človek, ktorý je vo väzbe pre verbálny trestný čin. „Kvôli tomu, že knižky sú v univerzitnej knižnici," skonštatoval Kaliňák s poukazom na Protokoly sionistických mudrcov. Práve pre propagáciu tejto knihy je podľa ministra Bombic vo väzbe, keďže jediný tento skutok je v jeho prípade zločin. „Všetko ostatné sú prečiny na úrovni priestupkov," vyhlásil minister.