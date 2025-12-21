Pellegrini: Nie som si istý, či Hlas nezišiel z cesty, ktorú som naznačil

„Nie vždy som si už ako zakladateľ strany Hlas istý, či Hlas niekedy z tej cesty, ktorú som vytýčil a naznačil, nezišiel,“ vyhlásil Pellegrini. Hlas podľa svojich slov zakladal ako stranu odborníkov, ktorá bude schopná vyvažovať kroky koalície, ak by koalícia chcela ťahať krajinu „niekam“ alebo robiť veci, ktoré nemusia vždy vyhovovať väčšine spoločnosti. „Myslím si, že to je základ strany rozumu, strany, ktorá má byť garantom profesionality, odbornosti, slušnosti. A tu sa musí teraz Hlas sám pýtať, na čele s pánom predsedom, či idú v tejto línii alebo odbáčajú,“ dodal.Čítajte viac Prieskum SANEP: PS pred Smerom. Väčšinu má opozícia len s Matovičom, ale nie ústavnú
Pellegrini takisto nerozumie tomu, ak poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák opustil poslanecký klub Hlasu, no v strane chce ostať. „Myslím si, že v strane by mali zostať ľudia, ktorí rozprávajú jedným jazykom, majú jeden pohľad na vec a prezentujú nejakú jednotu, ale to je opäť na tom, ako sa postaví k tomu strana Hlas,“ povedal. Myslí si, že koalícia naďalej počíta s tým, že ju bude Ferenčák ako poslanec podporovať.
Peter Kmec, ktorý podal demisiu z postu vicepremiéra pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, má podľa hlavy štátu všetky predpoklady na to, aby sa stal veľvyslancom v Ríme. „Pokiaľ mi príde takýto návrh na stôl, ja ako prezident, ktorý má posledné slovo pri vymenovávaní, môžem na rovinu povedať, že s pánom Kmecom na vyslanie ako naozaj špičkového diplomata na post nebudem mať problém,“ vyhlásil. Dodal, že fungovanie úradu podpredsedu, ktorému Kmec šéfoval, je časovo ohraničené, takže buď bude fungovať do konca volebného obdobia alebo sa jeho agenda rozloží medzi ministerstvá hospodárstva a školstva a nebude potrebné menovať nového šéfa. Je to však na rozhodnutí koalície a premiéra Roberta Fica (Smer).
Predseda vlády je podľa prezidenta odhodlaný dovládnuť do riadneho termínu volieb. „Tomu nasvedčujú aj tieto experimenty – presuny vo vládnej koalícii, keď mame ministrov, ktorých si osvojil Smer,“ povedal s tým, že u dvoch ministrov, ktorých si osvojil Smer, nevie vymenovať momenty, keď by v rezortoch urobili niečo výnimočné pre ľudí. „Naopak, čakám, pozerám a budem zvedavý, či vôbec v roku 2026 doručia niečo ľuďom a budú sa mať s čím pochváliť. Zatiaľ ten výkon považujem skôr za rozpačitý,“ dodal.
Opozičné spojenectvá, ktoré sú založené len na „proteste proti niečomu“ vníma prezident kriticky, pretože je to na stabilné vládnutie v budúcnosti málo. V súčasnej opozícii nevidí spojenie na základe programu a ani riadneho lídra.
Pri novele Trestného zákona sa hlava štátu chce riadiť odborníkmi
Pri otázke, či podpísať alebo nepodpísať najnovšiu novelu trestného zákona, sa chce prezident riadiť odborníkmi. Rozhodnutie urobí tesne pred vianočnými sviatkami alebo po nich.
„Do posledného dňa, krátko pred sviatkami v pondelok/utorok ma bude čakať rokovanie s odborníkmi. Pozval som si zástupcov ministerstva vnútra, predstaviteľov súdnej moci, ministerstva spravodlivosti," povedal Pellegrini s tým, že chce detailne prebrať každý jeden paragraf. Doplnil, že pri rozhodovaní sa nemôže riadiť tlakom nejakých skupín. „Definitívne rozhodnutie ešte stále nepadlo," dodala hlava štátu.
V prípade zrušenia ÚOO bude podľa Pellegriniho hroziť pozastavenie eurofondov
V prípade, že by Ústavný súd SR nakoniec odobril zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, Európska komisia môže proti Slovensku okamžite začať konanie, ktoré by znamenalo pozastavenie eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti, povedal prezident s tým, že má z EK takéto signály.
„To je niečo, čo nemôžem dopustiť vo vzťahu k obyvateľom tejto krajiny," uviedol prezident v súvislosti s tým, že zákon o transformácii ÚOO najskôr vetoval a potom nepodpísal. Pripomenul pritom, že s európskych peňazí sa na Slovensku stavajú napríklad železnice, nemocnice alebo školy. „Tam je pre mňa zásadné chrániť záujmy Slovenska a obyvateľov. To nie sú politické rozhodnutia," skonštatoval Pellegrini.Čítajte viac Úrad pokutoval ministra, teraz končí. V koalícii priznávajú, že ide o výmenu šéfky inštitúcie
V Európskej komisii podľa prezidenta momentálne v súvislosti s ÚOO svieti „obrovský červený výkričník". „Mám zvnútra komisie informácie, že veľmi, veľmi pozorne sledujú túto situáciu a úrad a jeho zrušenie môže byť vážnym dôvodom na pozastavenie eurofondov a plánu obnovy," zopakoval prezident. Doplnil, že o tejto skutočnosti je podľa neho dobre informovaný aj predseda vlády Robert Fico. „Pretože má priame linky na Európsku komisiu," dodal Pellegrini.Čítajte viac Ústavný súd zasiahol. Úrad na ochranu oznamovateľov zatiaľ ostáva, privítala to opozícia i Žilinka. Vnútro: obhájime si to
Hlava štátu nemôže vo funkcii neustále myslieť na znovuzvolenie
Prezident nemôže od momentu, keď sa stal hlavou štátu, kalkulovať a rozhodovať tak, aby si poistil znovuzvolenie, vyhlásil Pellegrini. Reagoval tak na vyhlásenia koaličných strán SNS a Smer, že Pellegriniho pre jeho odpor k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov už nepodporia v prezidentských voľbách. Keby Pellegrini od začiatku myslel na znovuzvolenie, nebol by podľa vlastných slov svojprávny.Čítajte viac Fico je politicky šokovaný Pellegriniho vetom. Rozhodnutie o Kováčikovi je podľa premiéra atómová bomba
Pellegrini zároveň pripomenul, že s jeho obavami ohľadom rušenia ÚOO sa stotožnil aj ústavný súd, keď pozastavil účinnosť zákona, čo nerobí každý deň. „Takže tu myslím, že som rozhodol dobre," povedal v súvislosti s vetovaním a následným nepodpísaním zákona, ktorý ruší predmetný úrad.
Prezident tiež poukázal na to, že ďalšie prezidentské voľby sú až v roku 2029, pričom predtým, v roku 2027 sú parlamentné voľby. „Politické strany sa teraz skôr budú musieť zaoberať tým, či sa vôbec niektoré z nich do parlamentu dostanú," uviedol prezident s poukazom na predsedu SNS Andreja Danka. „Bude otázne a ukáže až čas, či v roku 2029 vôbec ešte jeho vyjadrenia, jeho slovo bude mať vôbec nejakú váhu a či vôbec v roku 2029 nejaký prezidentský kandidát bude závisieť od toho, čo povie Andrej Danko," dodal prezident.
Bude dôležité, ako koalícia pripraví konsolidáciu na rok 2027
Z ekonomického hľadiska bude podľa prezidenta pre krajinu rozhodujúce, ako sa koalícia postaví ku konsolidácii na rok 2027. Zdôraznil, že vláda by mala pripraviť opatrenia pre rast ekonomiky. Zároveň ocenil, že sa kabinet pri energopomoci rozhodol ísť cestou adresnosti.
„Treba zas aj to povedať, že ak ten systém má dnes nejaké nedostatky v tej nábehovej fáze, ale vláda svojimi predpismi, nariadeniami a pani ministerka (hospodárstva Denisa Saková z Hlasu-SD, pozn. TASR) má možnosti, ako tieto nedostatky dodatočne zvrátiť a zachrániť aj tých, ktorí sa prepadnú,“ uviedol o energopomoci.
Prezident si myslí, že Slovensko je z hľadiska dovozu plynu v špecifickej situácii. Podotkol, že krajina nemá prístup k moru a nemôže si tak vybudovať terminál pre dovoz skvapalneného plynu. Ekonomické vzťahy s Ruskom sa podľa neho po vojne na Ukrajine obnovia. Uviedol tiež, že Slovensko má s Ruskou federáciou o dodávkach plynu zmluvu.
Slovensko je zároveň podľa hlavy štátu v takej finančnej kondícii, že nemôže na seba preberať ďalšie ručenie za pôžičku. Prezident si myslí, že odmietnutie ručenia za európsky úver pre Ukrajinu je legitímny postoj. Treba podľa neho rokovať o mieri. Definitívne rozhodnutie o podmienkach konca vojny na Ukrajine môže podľa neho padnúť len s účasťou Ukrajiny.
Prezident sa tiež vyjadril k nadchádzajúcim komunálnym voľbám. Je podľa svojich slov zvedavý, ako dopadnú okrem iných aj koaliční kandidáti. Mrzí ho, že štát doteraz nebol schopný pripraviť reformu samosprávy. „My s takým obrovským počtom starostov, starostiek, poslancov a primátorov a primátoriek nemôžeme dlhodobo fungovať. Sme rozdrobení, máme pomaly najviac obcí na počet obyvateľov v rámci vyspelého sveta. Celkovo 22.000 poslancov,“ upozornil prezident.