Opozícia namiesto predĺženia obdobia žiada pre samosprávy systémové zmeny

PS si vie predstaviť diskutovať o téme predĺženia volebného obdobia v samosprávach. Žiada však oveľa systémovejšie riešenia pre fungovanie verejnej správy. „Nehovoríme tomu z princípu nie, ale myslíme si, že teraz sú podstatnejšie veci, ktoré treba v našom štáte riešiť,“ povedal pre TASR líder PS Michal Šimečka. Zdôraznil, že treba sa pozrieť napríklad na financovanie samospráv. „Bohužiaľ, samosprávy majú čoraz menej peňazí. Štát nevie konsolidovať, tak im berie peniaze, ale majú stále rovnaké zodpovednosti a rovnaké právomoci a úplne oprávnene sa sťažujú. Nemyslím si, že to najdôležitejšie, čo teraz môžeme a máme urobiť, je predĺžiť im mandát. Za PS sa nebránime diskusii. Poďme sa o tom rozprávať, ale potom sa poďme rozprávať aj o oveľa systémovejších a dôležitejších zmenách v našej verejnej správe,“ dodal.
Predseda poslaneckého klubu Slovensko – Za ľudí Michal Šipoš vníma návrh ako marketingový ťah Hlasu, ktorým sa chce „zalíškať“ starostom, primátorom a komunálnym poslancom. Myslí si, že skôr ako téme predĺženia volebného obdobia sa treba venovať reforme verejnej správy. „Obyčajnému človeku je jedno, či primátor alebo starosta bude vládnuť štyri alebo päť rokov, ten človek chce mať kvalitné služby,“ skonštatoval pre TASR. Apeloval na vládu, aby najskôr začala riešiť základné problémy. „Mnohé dediny nemajú zapnuté verejné osvetlenie, chodníky popri cestách či detské ihriská, nemajú základnú infraštruktúru,“ upozornil.
S predĺžením volebného obdobia samosprávam by nesúhlasil ani predseda opozičnej strany SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling. „Nevidím dôvod, aby sa predlžovalo obdobie, či už v súčasnosti, čo ani nie je možné, a ani do budúcna. Navyše, nerozumiem tejto iniciatíve, Slovensko potrebuje reštart, a to platí tak o komunálnej politike ako parlamentnej. Určite sa však tento reštart neuskutoční, ak príde k zabetónovaniu určitých ľudí na svojich funkciách,“ poznamenal pre TASR. Upozornil na to, že so SaS dosiaľ o tejto téme nikto nerokoval.
KDH je proti „zmene pravidiel počas hry“, teda v tomto volebnom období, považuje to za protiústavné. „Nie sme ale vo všeobecnosti proti predĺženiu funkčného obdobia starostov na päť rokov, ktoré by umožnilo aj dokončenie rozbehnutých projektov v samosprávach,“ uviedlo pre TASR. Považuje však za potrebné urobiť seriózne decentralizačné kroky, v ktorých by boli kompetencie a financie presunuté do regiónov, miest a obcí, ako to robia vyspelé krajiny. „Zdôrazňujeme, že v téme predĺženia volebného obdobia samosprávam od budúcoročných komunálnych volieb prebehne v štruktúrach KDH diskusia a až následne poskytne KDH k tejto téme relevantné stanovisko,“ dodali kresťanskí demokrati.
O predĺžení volebného obdobia samosprávam na päť rokov hovoril v rozhovore pre TASR predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas). Myslí si, že dohoda na zmene sa nájde naprieč politickým spektrom. Súhlasí s tým podľa neho koalícia i Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska aj kraje.