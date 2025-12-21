CSM Industry v Tisovci naplno rozbehla výrobu bojových obrnených vozidiel Patria

„CSM Industry uzatvára rok 2025 ako jeden z kľúčových slovenských výrobcov obrannej techniky na Slovensku s potvrdenou schopnosťou realizovať komplexné zákazky pre ozbrojené sily doma aj v zahraničí,“ skonštatoval Maroš.
V roku 2025 firma úspešne dokončila výrobu a dodávku prvých 11 kusov špeciálne upravených ženijných strojov UDS Defence na podvozku Scania 8×8 určených pre poľské ozbrojené sily. Spoločnosť zároveň naplno rozbehla sériovú výrobu bojových obrnených vozidiel Patria 8×8 AMV pre slovenskú armádu.
„Preukázali sme schopnosť dlhodobo, stabilne a v požadovanej kvalite plniť záväzky voči strategickým partnerom v obrannom sektore a plánujeme sa ako jediný domáci výrobca sériovo vyrábaných bojových vozidiel zapojiť aj do pripravovaného tendra Ministerstva obrany SR na viacúčelové taktické vozidlá 4×4 so svojim vozidlom UDS4,“ prezradil Maroš.
Strojárskej spoločnosti z Tisovca sa medziročne podarilo takmer zdvojnásobiť počet svojich zamestnancov, aktuálne tu pracuje približne 160 ľudí. Firma podľa konateľa eviduje výrazne rastúci dopyt po UDS strojoch, a to nielen vďaka objednávkam pre ozbrojené sily, ale aj pre hasičov či vodohospodárov.
„Umožňuje nám to napĺňať strategické priority v rozširovaní zamestnanosti v najmenej rozvinutom regióne a investíciách do nových produktov a moderných technológií,“ doplnil Maroš s tým, že spoločnosť spolupracuje aj so strednými odbornými školami v regióne v oblasti duálneho vzdelávania.
Strojárska spoločnosť CSM Industry nadväzuje na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci. Zameriava sa najmä na výrobu UDS strojov, výrobky dodáva na trhy krajín V4 i ďalších krajín východnej Európy.