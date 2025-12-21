Meteorológovia majú dobré správy. Po troch týždňoch hmly by sa mohlo konečne vyjasniť

„Najmä na Druhý sviatok vianočný by už väčšinou mohlo prevládať slnečné počasie, zrážok bude minimum a maximálna denná teplota bude na úrovni mínus dva až päť stupňov Celzia. Ráno na Druhý sviatok vianočný očakávame, že aj v nížinách by malo väčšinou mrznúť,“ uviedol vo videu meteorológ SHMÚ Štefan Dlhoš.
Ako doplnil, v predpovedi je ešte neistota. Dodal, že inverzia, spôsobujúca hmlisté počasie, trvá už tri týždne.
Jeseň bola podľa SHMÚ na Slovensku 27. najteplejšou od roku 1931
Tohtoročná jeseň bola na Slovensku 27. najteplejšou od roku 1931. Vyznačovala sa výkyvmi teplôt. Najvyššiu teplotu v novembri zaznamenali meteorológovia v Gabčíkove, kde bolo 1. novembra 22,2 stupňa Celzia. Najchladnejšie bolo v novembri na Lomnickom štíte – mínus 16,8 stupňa Celzia. November tak bol teplotne podnormálny aj nadnormálny. Vyplýva to z klimatologického zhodnotenia jesene, ktoré na svojom webe zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Variabilitu zaznamenal ústav aj pri zrážkach. Najviac pršalo na strednom Slovensku. Na východnom Slovensku býva na konci jesene menej zrážok. Tento rok to podľa meteorológov tak nebolo. Jeseň 2025 bola 16. najmokrejšou za posledných približne 145 rokov. Spadlo v priemere 251 milimetrov zrážok.
Zo zhodnotenia tiež vyplýva, že bociany zo Slovenska odleteli tento rok v priemere o jeden až tri týždne skôr. Lastovičky domové sa na zimu odsťahovali v rámci fenologického normálu. V rámci normálu boli tiež sejby ozimín. „Na sledovaných lokalitách boli hlásené priaznivé podmienky,“ skonštatoval SHMÚ. Naopak, takmer na polovici Slovenska hlásili pestovatelia neúrodu orechov. Skôr sa zbieralo hrozno, úroda bola priemerná. Horšie na tom zostali jablká či hrušky, okrem skorého zberu bol problém aj s úrodou, ktorá bola slabšia.