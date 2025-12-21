Pravda Správy Domáce Meteorológovia majú dobré správy. Po troch týždňoch hmly by sa mohlo konečne vyjasniť

Meteorológovia majú dobré správy. Po troch týždňoch hmly by sa mohlo konečne vyjasniť

Inverzný charakter počasia by sa mal počas blížiacich sa Vianoc skončiť. Štedrý deň by mal byť oblačný až zamračený, miestami sa treba pripraviť aj na zrážky. Najmä na Druhý sviatok vianočný by však už mala prevládať jasná obloha. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

21.12.2025 15:36
debata
Počasie na víkend: Sychravé, za slnkom na sever a na hory
Video
Hmlisté a nevľúdne počasie s mrholením bude pokračovať aj ďalej.

„Najmä na Druhý sviatok vianočný by už väčšinou mohlo prevládať slnečné počasie, zrážok bude minimum a maximálna denná teplota bude na úrovni mínus dva až päť stupňov Celzia. Ráno na Druhý sviatok vianočný očakávame, že aj v nížinách by malo väčšinou mrznúť,“ uviedol vo videu meteorológ SHMÚ Štefan Dlhoš.

Ako doplnil, v predpovedi je ešte neistota. Dodal, že inverzia, spôsobujúca hmlisté počasie, trvá už tri týždne.

Patrí k tomu najkrajšiemu, čo na Slovensku máme. Zábery na takúto nádheru sú našou pýchou
Video
Malinô Brdo vo Veľkej Fatre ponúka pokojné horské prostredie s výhľadmi na okolitú krajinu. Sedlo pod Vtáčnikom je dostupné nenáročnou trasou, ktorá vedie cez lesy aj lúčne úseky. V zime tu panuje tichá atmosféra a okolité svahy bývajú pokryté snehom. V sedle sa otvára pekný pohľad na masív Vtáčnika aj na vrcholy Veľkej Fatry. Toto miesto je ideálne na krátku prechádzku, oddych a nerušené chvíle v prírode. Nášmu mReportérovi Mirovi sa podarilo zachytiť tieto nádherné zábery. / Zdroj: mReportér: Miroslav Urban

Jeseň bola podľa SHMÚ na Slovensku 27. najteplejšou od roku 1931

Tohtoročná jeseň bola na Slovensku 27. najteplejšou od roku 1931. Vyznačovala sa výkyvmi teplôt. Najvyššiu teplotu v novembri zaznamenali meteorológovia v Gabčíkove, kde bolo 1. novembra 22,2 stupňa Celzia. Najchladnejšie bolo v novembri na Lomnickom štíte – mínus 16,8 stupňa Celzia. November tak bol teplotne podnormálny aj nadnormálny. Vyplýva to z klimatologického zhodnotenia jesene, ktoré na svojom webe zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

zima, okno, mráz, západ slnka, muž, NEPOUŽÍVAŤ Čítajte viac Najkratší deň roka klame: 21. december je psychicky zlomový, hoci si to málokto uvedomuje

Variabilitu zaznamenal ústav aj pri zrážkach. Najviac pršalo na strednom Slovensku. Na východnom Slovensku býva na konci jesene menej zrážok. Tento rok to podľa meteorológov tak nebolo. Jeseň 2025 bola 16. najmokrejšou za posledných približne 145 rokov. Spadlo v priemere 251 milimetrov zrážok.

Zo zhodnotenia tiež vyplýva, že bociany zo Slovenska odleteli tento rok v priemere o jeden až tri týždne skôr. Lastovičky domové sa na zimu odsťahovali v rámci fenologického normálu. V rámci normálu boli tiež sejby ozimín. „Na sledovaných lokalitách boli hlásené priaznivé podmienky,“ skonštatoval SHMÚ. Naopak, takmer na polovici Slovenska hlásili pestovatelia neúrodu orechov. Skôr sa zbieralo hrozno, úroda bola priemerná. Horšie na tom zostali jablká či hrušky, okrem skorého zberu bol problém aj s úrodou, ktorá bola slabšia.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #SHMÚ
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"