Čakanie sa skončilo. Reakcie ľudí po prvom vstupe do tunela Višňové

Po 27 rokoch od prvého vrtu sa azda najočakávanejší úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala dostáva do prevádzky. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pri tejto špeciálnej príležitosti prišla s unikátnou akciou – Dňom otvoreného tunela. Počas štvrtej adventnej nedele verejnosti predstavila tunel Višňové prostredníctvom komentovaných prehliadok a kultúrneho programu.
Jedinečné podujatie pri západnom portáli tunela Višňové oficiálne prebiehalo včera v popoludňajších hodinách, no zvedaví nadšenci motorizmu sa začali zbiehať už krátko po desiatej. Kolóny sa začali tvoriť na žilinskom sídlisku Solinky, odkiaľ viedla cesta sprístupnená pre verejnosť. Dopravu usmerňovali príslušníci polície aj NDS, keďže v navigácii trasa zatiaľ neexistovala.
Vianočné trhy pred tunelom
Organizátori celú akciu naplánovali ako rodinné popoludnie. Okrem prehliadok tunela ponúkali symbolické vianočné trhy pred tunelom, súťaže pre deti a viacero kultúrnych vystúpení. Program otvorili oficiálne príhovory, po ktorých nasledovala mikulášska scénka s minidiskotékou pre deti. Na pódiu sa vystriedali hudobné skupiny či detské folklórne súbory. Súčasťou programu bolo aj požehnanie hasičskej stanice.
„Prišli sme okolo jedenástej. Prehliadka tunela bola celkom krátka, len od vstupu po prvú spojovaciu chodbu. Prišli sme sa presvedčiť, či je vôbec pravda, že tunel je hotový,“ okomentovala podujatie so smiechom návštevníčka z Prievidzského okresu.
Vianočné stánky sa nenachádzali priamo v tuneli, ale v niekoľkometrovej zóne pred tunelom. Okrem trhov sa tu nachádzali aj stany s fotokútikom či rôznymi aktivitami pre deti. Návštevníci si pochvaľovali čaj či punč, ktorými sa mohli všetci prítomní bezplatne občerstviť. Stánky s občerstvením zožali veľký úspech a po celý čas praskali vo švíkoch. Ceny sa pohybovali na úrovni bežných cien vianočných trhov v akomkoľvek slovenskom meste. Prítomní dostávali od NDS aj symbolické vianočné darčeky v podobe voňaviek do auta či škrabiek na okná. Sklamaním pre návštevníkov bola jedine dĺžka výstavby a uzatvorený zjazd do Vrútok.
Na tento deň sa čakalo roky
Hoci ministerstvo dopravy už prichystalo slávnostný Deň otvoreného tunela, vodiči z novej diaľnice nezídu priamo do Vrútok. Zjazd vybudovaný ešte pred desiatimi rokmi podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nom. Smeru) nespĺňa aktuálne bezpečnostné normy. Najbližší funkčný výjazd tak bude až na križovatke D1 a R3 v Martine, približne päť kilometrov od východného portálu tunela, pričom odstránenie obmedzenia sa má riešiť až na jar 2026.
Niektorí zo zúčastnených opisovali otvorenie tunela ako moment, na ktorý sa netešili len celý rok, ale dokonca celý život. „Pochádzame z Rajeckých Teplíc, no žijeme vo Švajčiarsku. Myslím, že organizácia podujatia bola zvládnutá. Boli trošku kolóny, no páčila sa nám aj trpezlivosť ľudí, nikto na nikoho netrúbil. Dnes je tu príjemná atmosféra, je tu hudba, dá sa tu najesť. Veríme, že tunel bude funkčný, a že ho tak skoro neuzavrú. Treba pochváliť aj pracovníkov, ktorí na tom dreli celé dni. Veľakrát sme šli v noci okolo a svietilo sa. Je iné prísť a prestrihnúť pásku, ako stráviť celé dni na stavbe,“ okomentovali atmosféru zúčastnení.
Deň otvoreného tunela si nemohli nechať ujsť predovšetkým obyvatelia z regiónu. „Je hrozné, že výstavba trvala tak dlho, no konečne uvidíme svetlo na konci tunela,“ uviedla obyvateľka dedinky Višňové, ktorá si spomína na celý proces stavby.
Našli sa aj nadšenci, ktorí sa podobných podujatí zúčastňujú opakovane. „Nie je to naša prvá otváračka tunela. Keď otvorili Považský Chlmec, boli sme tam na bicyklovačke. Takéto stánky s jedlom a punčom tam veru neboli,“ uviedla návštevníčka z Prievidze.
Takmer tri dekády príprav plné komplikácií sa tak dostali do konca a dnes prinesú prvé výsledky. Celý diaľničný úsek D1 vrátane tunela Višňové bude mať 13,5 kilometra. Tunel bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Úsek je súčasťou plánovaného prepojenia Bratislavy a Košíc.