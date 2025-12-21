Návrat do napätého regiónu. Do Kosova pošleme až 150 vojakov a americké obrnené vozidlá

Ako uviedol, po minuloročnom stretnutí v Lotyšsku sa rozhodli s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer) navštíviť slovenský kontingent v Kosove aj preto, aby občanom doma pripomenuli, že sa Slovensko vrátilo do tejto misie. Pellegrini ocenil, že vláda schválila opätovné vyslanie vojakov do misie.
„V tomto napätom regióne plnia naozaj vážne úlohy a zabezpečujú bezpečnosť. Vzťahy medzi Srbskom a Kosovom v pohraničnej oblasti sú napäté a dochádza aj k bezpečnostným incidentom. Nie je to len taká typická mierová misia, ale je to misia náročná, v ktorej pôsobia aj naše špeciálne jednotky, ktoré sú tu dislokované,“ povedal prezident. Pre Slovensko je podľa neho stabilita na západnom Balkáne jednou zo zahraničnopolitických priorít. Slovensko ako jedna z piatich krajín Európskej únie neuznáva Kosovo ako nezávislý štát.
S velením operácie KFOR hovoril aj o tom, že naši vojaci, ktorých je v Kosove aktuálne 42, sú veľmi dobre vycvičení. Veliteľ KFOR Özkan Ulutaş, ktorý pochádza z Turecka, podľa neho vyjadril spokojnosť a ocenil ich maximálnu pripravenosť a profesionalitu. Misia KFOR má však ešte potreby v určitých spôsobilostiach. Kaliňák s náčelníkom Generálneho štábu OS SR Danielom Zmekom podľa prezidenta deklarovali pripravenosť rozšíriť v budúcom roku naše kapacity v Kosove. „Finálny kontingent je schválený až na úrovni 150 vojakov s príslušnou technikou,“ informoval prezident.
Do Kosova pošleme 4×4
Ako ďalej pokračoval, potrebná je na to ešte modernizácia ozbrojených síl. „Potrebovali by sme obnoviť a obstarať obrnené vozidlá 4×4, ktoré sú na výkon takýchto bezpečnostných misií najoptimálnejšie. Počítame, že po dodávkach 4×4 obrnených vozidiel zo Spojených štátov v rámci kontraktu, o ktorom sa hovorí už skoro dva roky, by práve tieto vozidlá spolu s ďalšími príslušníkmi mohli byť nasadené v mierovej misii KFOR, a tým by sme priniesli ďalšie spôsobilosti,“ oznámil Pellegrini.
Spolu s príslušníkmi ozbrojených síl by tak Slovensko malo poslať do Kosova aj ľahké taktické viacúčelové vozidlá (JLTV) 4×4 Oshkosh americkej výroby. Pravde to potvrdila prezidentova hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková. Dodávky vozidiel Oshkosh však meškajú. Ako uviedol v nedávnom rozhovore pre Pravdu Kaliňák, autá už fyzicky stáli v prístave, no nemohli byť prevzaté pre administratívne problémy.
Keď Rusko napadlo Ukrajinu a západný svet jej posielal vojenskú techniku zo svojich skladov, vláda USA uvoľnila grant vo výške dvoch miliárd, aby pomoc odplatila. Slovensku pripadlo z neho 200 miliónov dolárov. Balík peňazí sa mohol využiť len na produkty americkej výroby určené pre ozbrojené sily. Ministerstvo obrany so súhlasom vtedajšej vlády odborníkov podpísalo ponuku na nákup 160 vozidiel JLTV 4×4 Oshkosh. Koľko z nich presne vyšleme do Kosova, zatiaľ nie je známe.
Ponuka zahŕňala dva varianty obrnencov: 110 vozidiel s diaľkovo ovládanou vežou s guľometom a 50 vozidiel s vežou, ktorú ovláda priamo strelec. Okrem toho aj logistické zabezpečenie vo forme dodávok náhradných dielcov, technickej integrácie vozidlových systémov a poľného servisu.
Testovať by mohli aj drony
Taktické vozidlá mala armáda dostať prakticky zadarmo, ministerstvu by zostalo uhradiť len 20 percent DPH v procese obstarania. To však kritizovala najmä strana Hlas, ktorá vládu odborníkov vyzvala, aby rozhodnutie o nákupe zrušila. Strane, ktorú viedol v tom čase Pellegrini, sa nepozdávalo, že vzniknú náklady na úhradu DPH vo výške 34 miliónov dolárov.
Ako ďalej na brífingu uviedol prezident, uvažuje sa aj nad ďalšími technickými spôsobilosťami, ktoré by sa mohli v Kosove testovať. „Takáto operácia v zahraničí vždy slúži aj ako „laboratórium“, kde sa dajú otestovať nové spôsobilosti, či už dronové systémy, alebo iné veci,“ pokračoval. „Táto naša prítomnosť je len začiatkom,“ dodal a zopakoval, „ak všetko dobre pôjde“, v budúcom roku by sa slovenský kontingent mohol rozrásť.
Pellegrini je ako hlava štátu zároveň hlavným veliteľom ozbrojených síl. V príhovore k vojakom uviedol, že región, kde slúžia, je ešte stále poznačený veľkou neistotou. Prítomnosť príslušníkov KFOR je preto garanciou bezpečnosti a aj toho, aby napätie v tejto časti Európy už ďalej nerástlo a aby sa neopakovali bezpečnostné incidenty z minulosti. Vojakom sa poďakoval, že sa rozhodli absolvovať misiu mimo územia Slovenska a boli ochotní nastúpiť na rotácie ďaleko od domova. Spolu s delegáciou zamierili tesne pred Vianocami vládnym špeciálom do Kosova aj rodiny príslušníkov ozbrojených síl, vojakom priniesli aj darčeky – stolný futbal a grily.
Pripravení na všetko
Kaliňák povedal, že pre Slovensko je prítomnosť na západnom Balkáne tak vojenská, ako aj politická záležitosť. Situácia v Kosove je podľa neho opäť napätá. „Chceli sme svojou mierou prispieť, aby sa situácia upokojila, a zároveň, aby sme mohli podávať objektívne informácie,“ povedal minister.
Misia KFOR bola podľa neho často predmetom informácií, ktoré neboli vždy objektívne, a nebola tak možnosť posúdiť, kde je pravda vo vzťahu medzi predstaviteľmi Kosova a srbskej menšiny. Minister tiež vyzdvihol, že Slovensko vyslalo do Kosova svoju najmladšiu spôsobilosť – 52. výsadkový prápor Jamník Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl SR.
S viacerými príslušníkmi, ktorí slúžia na vojenskej základni Camp Film City, sme sa krátko zhovárali. Všetci sa zhodli, že najviac im chýba v misii rodina. „Zabezpečujeme ochranu kempu ostatným zložkám KFOR a udržiavame, aby sa sem nik nemohol dostať alebo ohroziť ostatných,“ priblížil jeden z vojakov, ktorý pôsobí v Kosove šesť mesiacov a najbližšie sa dostane na Slovensko o pol roka. „Ak máme ohlásenú pohotovosť, že je nejaká hrozba, tak sme všetci v pohotovosti,“ pokračoval a dodal, že sa to nedeje často. „Sme pripravení na všetko. Každá jedna jednotka,“ povedal.
Tie najlepšie veci si človek nekúpi
Denná rutina na základni sa odvíja od toho, či má vojak dennú, alebo nočnú službu. Štandardne sa začína raňajkami a presunom na miesto výkonu služby. Ďalší vojak nám prezradil, že pred Vianocami ho prišla pozrieť sestra s manželom a dvoma deťmi.
„Znamená to pre mňa veľmi veľa, keďže doteraz som ešte nebol takto ďaleko od rodiny a každé Vianoce sme trávili spoločne. Je to tak, ako sa vraví – tie najlepšie veci si človek nekúpi,“ skonštatoval. Príslušníci OS SR sa stretávajú aj s domácimi obyvateľmi, najmä s robotníkmi a civilnými zamestnancami. „Ľudia sú milí, priateľskí, nemôžem na nich povedať nič zlé,“ opísal desiatnik, ktorý je na misii siedmy mesiac.
Slovenskí vojaci pôsobili v misii KFOR od roku 1999 do roku 2010. Počas tohto obdobia sa v rámci misie vystriedalo 2¤004 príslušníkov. Na porovnanie – kým Slovensko má v Kosove 42 vojakov, Taliansko 866, Turecko 730 a USA 690. Sily KFOR aktuálne pozostávajú z 5¤249 vojakov z 33 krajín, z ktorých Francúzsko, Portugalsko, Belgicko, Luxembursko a Holandsko sa k misii pripojili v poslednom roku a pol.
Medzi hlavné operačné úlohy slovenských vojakov v misii KFOR patria udržiavanie bezpečného a stabilného prostredia, ochrana všetkých etnických skupín, podpora humanitárneho úsilia a kolektívna ochrana jednotiek KFOR.
Stretol sa s Vučičom
Pellegrini sa po Kosove presunul do Belehradu. Po 16 rokoch je prvým prezidentom, ktorý prišiel na oficiálnu návštevu krajiny. Srbský prezident Aleksandar Vučič po rokovaní priblížil, že hovorili nielen o ceste do EÚ, no dohodli sa aj na tom, ako budú pokračovať v spolupráci v oblasti obrany. Vučič skonštatoval, že Srbsko nemá dostatok ľudí zdatných v oblasti jadrovej energetiky, a preto by sa mohli učiť od Slovenska.
Pellegrini komentoval stretnutie ako priateľské a ocenil pragmatický prístup svojho náprotivka – Vučič podľa neho vynecháva balast. „Srbsko predstavuje pre Slovensko najdôležitejšieho obchodného partnera v regióne,“ vyzdvihol ďalej. Okolnosti podľa neho ukazujú, že jedným z pilierov je aj zbrojný priemysel.
Odmietol, aby sa do rozširovacieho procesu EÚ vkladala politika. Ak bude podľa neho únia pokračovať v nie vždy férovom prístupe, môže sa podľa neho stratiť záujem o účasť v spolku. „Srbsko má podporu Slovenska,“ deklaroval.
Témou stretnutia bolo aj postavenie menšiny Slovákov v Srbsku. Ich spoločný program bude pokračovať aj v pondelok, kde ich čaká stretnutie s miestnymi Slovákmi.
Ešte počas leta došlo v Báčskom Petrovci ku konfliktu medzi priaznivcami Srbskej pokrokovej strany a slovenskou menšinou. Vučičovi sympatizanti zničili výstavu fotografií, ktorá zachytávala protesty študentov.
Pellegrini na margo incidentu povedal, že nechce, aby sa navodzoval obraz, že niekto útočil na slovenskú komunitu len z titulu, že sú to Slováci. Ku konfliktu podľa neho došlo pre rozdielne politické názory. Vučič reagoval, že to nemalo žiadny súvis so Slovákmi. Povedal, že niektoré médiá robili propagandu proti Srbsku. Nemalo to podľa neho súvis so srbsko-slovenskými vzťahmi. Išlo o konflikt ľudí s inými názormi.
Pellegrini oznámil, že slovenská komunita v Srbsku bude mať svoj vlastný slovenský dom. Pomôže ho postaviť srbská vláda, má ísť o niekoľkomiliónovú investíciu.