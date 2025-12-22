Pravda Správy Domáce Raši pripustil, že covidové amnestie súčasný parlament neschváli: Potrebu lámať veto necítim

Raši pripustil, že covidové amnestie súčasný parlament neschváli: Potrebu lámať veto necítim

Predseda Národnej rady Richard Raši (Hlas) pripúšťa, že by sa parlament v tomto volebnom období nemusel dostať k rokovaniu o vetovanom zákone o tzv. covidových amnestiách. On sám necíti potrebu prelomiť veto prezidenta Petra Pellegriniho. Nesúhlasí totiž s odškodňovaním ľudí, ktorí zámerne ignorovali protipandemické opatrenia. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v koncoročnom rozhovore pre TASR.

22.12.2025 09:22
SR NRSR 43. schôdza zasadnutie BAX Foto: ,
Predseda Národnej rady Richard Raši, podpredsedovia NR SR Tibor Gašpar a Andrej Danko počas tajného hlasovania poslancov o odvolaní Jána Ferenčáka z postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti vo štvrtok 11. decembra 2025.
debata (1)

„Prezident zákon vrátil a my v Hlase to akceptujeme. Kým sa k tomu zákonu nedostaneme, neplatí. Ja som s tým vyrovnaný, pretože nebol som osobne za to, aby sa vracali pokuty ľuďom, ktorí naschvál ignorovali pravidlá, nechceli mať rúško v nemocnici alebo si rúška strhávali medzi ľuďmi na zhromaždeniach,“ skonštatoval pre TASR.

Fico: Pán Kotlár má moju plnú podporu, bodka
Video
Analýza Slovenskej akadémie vied (SAV) k bezpečnosti proticovidových vakcín nemala byť bodom stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Senici. Do programu schôdzí kabinetu sa nedostane ani na budúci týždeň. Po rokovaní vlády SR to uviedol premiér Robert Fico (Smer), ktorý zároveň vyjadril plnú podporu pre splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Čítajte viac... / Zdroj: TASR

Raši podľa vlastných slov necíti potrebu prelomiť veto hlavy štátu pri tejto legislatíve. „Zákon nie je účinný, lebo ho prezident vrátil, nijako mi to osobne nevadí a je to lepšie riešenie, ako by sme mali prelamovať veto prezidenta,“ podotkol.

Zároveň avizoval, že ďalšiemu vetovanému návrhu, novele zákona o hazardných hrách, by sa NR SR mala venovať na najbližšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 27. januára. Nevie, či bude dostatok hlasov na prelomenie veta. „Uvidíme koncom januára, či prejde, ale zaradený bude,“ doplnil. Pripomenul, že Hlas mal pri legislatíve jedinú podmienku, a to aby sa samosprávam neodobrala právomoc zakázať herne na ich území.

Peter Kotlár Čítajte viac Hlas nevie, ako hlasovať pri amnestiách. Šutaj Eštok žiada od Kotlára správu: Neviem, či ešte skúma mikroskopom

Na poslednej tohtoročnej riadnej schôdzi poslanci neprerokovali ani vetovaný zákon o tzv. covidových amnestiách, ani vetovanú novelu o hazardných hrách. Hlava štátu zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami vetovala ešte v apríli. Vyjadrila svoj nesúhlas s tým, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali od štátu akékoľvek pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Richard Raši #Národná rada SR #covidové amnestie
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"