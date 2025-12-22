Raši pripustil, že covidové amnestie súčasný parlament neschváli: Potrebu lámať veto necítim

„Prezident zákon vrátil a my v Hlase to akceptujeme. Kým sa k tomu zákonu nedostaneme, neplatí. Ja som s tým vyrovnaný, pretože nebol som osobne za to, aby sa vracali pokuty ľuďom, ktorí naschvál ignorovali pravidlá, nechceli mať rúško v nemocnici alebo si rúška strhávali medzi ľuďmi na zhromaždeniach,“ skonštatoval pre TASR.
Raši podľa vlastných slov necíti potrebu prelomiť veto hlavy štátu pri tejto legislatíve. „Zákon nie je účinný, lebo ho prezident vrátil, nijako mi to osobne nevadí a je to lepšie riešenie, ako by sme mali prelamovať veto prezidenta,“ podotkol.
Zároveň avizoval, že ďalšiemu vetovanému návrhu, novele zákona o hazardných hrách, by sa NR SR mala venovať na najbližšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 27. januára. Nevie, či bude dostatok hlasov na prelomenie veta. „Uvidíme koncom januára, či prejde, ale zaradený bude," doplnil. Pripomenul, že Hlas mal pri legislatíve jedinú podmienku, a to aby sa samosprávam neodobrala právomoc zakázať herne na ich území.
Na poslednej tohtoročnej riadnej schôdzi poslanci neprerokovali ani vetovaný zákon o tzv. covidových amnestiách, ani vetovanú novelu o hazardných hrách. Hlava štátu zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami vetovala ešte v apríli. Vyjadrila svoj nesúhlas s tým, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali od štátu akékoľvek pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení.