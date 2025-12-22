Polícia vyšetruje okolnosti smrti 50-ročnej ženy a 49-ročného muža v Brunovciach

„Operačný dôstojník vyslal na miesto udalosti policajné hliadky. Päťdesiatročná žena a 49-ročný muž aj napriek snahe záchranárov zraneniam podľahli,“ uviedla Krajčíková.
Polícia podľa nej aktuálne na mieste udalosti vykonáva prvotné procesné úkony s cieľom objasnenia skutku. „Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Trenčíne, ktorý v danej veci začal trestné stíhanie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Okolnosti a príčiny tejto tragickej udalosti sú v štádiu vyšetrovania,“ doplnila.