Pri akcii „Ulica“ zadržali muža a ženu, obvinili ich z obchodovania s ľuďmi

Tieto osoby následne ubytovali v provizórnej chatke vo Zvolene, kde sa im vyhrážali, zastrašovali ich a fyzickým násilím nútili odovzdávať finančné prostriedky pochádzajúce zo starobných a vdoveckých dôchodkov, ako aj zo sociálnych dávok. „Predbežne vyčíslená škoda, ktorú mali obvinení týmto konaním získať, predstavuje sumu niekoľko tisíc eur, pričom presná výška finančného prospechu je naďalej predmetom vyšetrovania,“ uviedla Lea Vilhanová.
Okresný súd vo Zvolene rozhodol 20. decembra 2025 o vzatí oboch obvinených do väzby z dôvodu obavy z úteku a pokračovania v trestnej činnosti. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.