Hanba miest aj jazvy krajiny: Toto sú najhoršie stavby Slovenska, ktoré znetvorili mestá aj prírodu

Architektúra nie je iba o emócii, či funkcii. Formuje tvár miest a obcí, lesov, vplýva na životy ľudí aj zvierat, no je aj svedkom svojej doby. „Preto je dôležité rozlišovať medzi kontroverziou, ktorá vznikla mocenským zásahom alebo urbanistickým omylom, a architektonickou kvalitou stavby, ktorá môže byť výnimočná,” vysvetlila hneď na úvod urbanistka Milota Sidorová.
Bytové domy ako jazvy mesta
Kritika nevhodnej výstavby je dôležitá, najmä ak kvôli nej padla celá historická štvrť, či časť lesa. No je nutné rozlišovať, či je stavba problémom alebo dedičstvom. Stavby druhej polovice minulého storočia sú práve pre politické rozhodnutia a necitlivý prístup komunistov doteraz nenávidené. Prvé na zozname sú tak petržalské paneláky – práve tie ľudí rozdeľujú na dva tábory.
Slovensko patrí ku krajinám Európy, v ktorej boli paneláky najviac rozšírené. Výstavba najväčšieho sídliska, bratislavskej Petržalky, bola v zahraničí obdivovaná ako dokonalý príklad rýchlo dostupného bývania pre tisícky ľudí. „Panelové sídliská patria do kategórie riešení, ktoré sú výsledkom presvedčenia minulého režimu, že masová bytová výstavba a moderný spôsob života si vyžadujú monofunkčné celky, veľké odstupy a organizáciu života „zhora“,” opísala problém urbanistka Dorota Sidorová.
Aj keď pomohli s bývaním miliónom obyvateľov a dodnes sú pohodlne obývané, ich povaha vytvorila izolované bytovky s minimom služieb. Charakterizovali ich chabé verejné priestory pre trávenie času a surový dojem, ktorý vytvorili chladné bloky bez života. Vizuálne sa po revolúcii stali farebným zatepleným chaosom, ktorý kazí pohľad na mesto, no ich životnosť je v porovnaní s novostavbami nespochybniteľná.
„Sú architektonicky aj technicky premyslené a rozumnými zásahmi sa dajú výrazne zlepšiť. Nezlyhala architektúra bytových domov, ale širší koncept, ktorý potlačil mestskosť,” uzavrela urbanistka pozitívom.
V bratislavskom Ružinove sa ale nachádza bytovka, ktorá nie je poznačená socializmom. Napriek tomu sa dá prinajlepšom nazvať postrachom: obytný dom Glória neďaleko trhoviska Miletičova. Jeho odstrašujúca architektúra, poskladanú z rôznych tvarov, hmôt a nečakaných orámovaní, sa nedá prehliadnuť. Má totiž neuveriteľných 101 metrov a dlho bola najvyššou budovou mesta. Pred 20 rokmi dokonca vyhrala cenu, no päť rokov na to zase anticenu – legendárny Brutus.
Dopravné stavby = problém krajiny
Roky skloňovaná hanba Bratislavy, Hlavná vlaková stanica, je neustále odsúvaným problémom. Stanica je zásadným centrom železničnej dopravy, denne ňou prejdú tisícky domácich, ale aj turistov. Napriek tomu, ako potrebná je, už roky sledujeme rozpadajúcu sa budovu. Tá ani po kozmetických opravách nezodpovedá európskym štandardom, nehovoriac o tom, že práve toto je prvý kontakt cudzinca s hlavným mestom krajiny.
Aj keď vizuál možno prehliadať, chýbajúci základný komfort nie. Čisté toalety, podniky s normálnym jedlom alebo kaviarne, teplo v čakárni či obavy o bezpečnosť sú niečo, čo by mal mať dopravný uzol ako štandard. Aj dojem z miesta je pre hlučných ľudí častokrát pod vplyvom alkoholu či drog extrémne negatívny a odrádza návštevníkov od cestovania. Kritikou verejnosť nešetrí ani pri okolí stanice. Predstaničný priestor tvorí v podstate iba dláždený vstup bez zelene, stánky s tlačou oblepené reklamami a parkovisko.
Pohyb áut, najmä taxíkov, je chaotický a nebezpečný. Rovnako sú na tom nástupištia MHD, pričom v oboch zónach sa ešte medzi šoférov zamotávajú chodci. Celkovo areál nemá logické usporiadanie a ak ste v Bratislave prvýkrát, len ťažko zistíte, ako sa dostať do centra. Problémom tak nie je iba architektúra budovy, ale fakt, že stanica je nefunkčná.
Autobusová stanica v Bratislave, ktorú nedávno majiteľ HB Reavis začal vyláčať z jeho nákupného centra Nivy, je ďalšia na zozname dopravných katastrof mesta. Na jeseň tohto roka zmenšil počet nástupíšť, aj priestor pre pohyb autobusov, čím zmenšil už v aj tak stlačené podzemie. Vznikol tak zmätok v hľadaní nástupišťa a rady ľudí čakajúcich na svoj spoj.
Viacero dopravných analytikov a urbanistov už počas výstavby varovalo, že stanica musí byť nadradená nákupom. No napriek tomu vzniklo obchodné centrum, ktoré musíte prejsť takmer celé, kým nájdete autobus. Eskalátory nešli na stanicu pri každom vstupe, iba pri niektorých a výťahom trval presun dlho. Pôvodne nebolo ani jasne označené, kade sa z ulice dostanete k autobusom.
Dôvodom prestavby mal byť pokles využívania autobusov a snaha využiť priestor lepšie, no výsledok podľa cestujúcich pôsobí skôr ako rozšírenie obchodnej plochy než posilnenie verejnej dopravy a komfort ľudí sa značne okresal na úkor obchodu s potravinami.
V Bratislave ako vo veľkomeste sa vyskytuje množstvo unikátov, ktoré nie sú práve pozitívne. Za jeden z najväčších zločinov proti podobe mesta odborníci, vrátane Sidorovej, označujú Staromestskú ulicu. Tá vznikla v 70. rokov ako súčasť Mosta SNP. Nápad komunistov urýchliť trasu z Petržalky do centra však doslova osekal historické jadro. Za obeť mu padla časť podhradia, hradieb aj Židovskej ulice.
Okrem toho, že nenávratne zničila pôvodnú podobu malého centra, tiež od neho štvorprúdovkou odrezala hrad. Ustúpiť jej musela aj židovská synagóga z konca 19. storočia. Stála v tesnej blízkosti Katedrály sv. Martina.
„Most SNP je technický a architektonický skvost, ktorý obstojí v medzinárodnom kontexte. Lenže jeho realizácia bola spojená s brutálnym zásahom do historickej štvrte, s prístupom, ktorý presne vystihuje logiku modernistického plánovania: mesto má slúžiť autu, nie človeku. Kontroverzia tu nevzniká kvôli tomu, ako most vyzerá, ale kvôli tomu, čo kvôli nemu zaniklo,” súhlasí Sidorová.
S mostom súvisí aj ďalší z dopravných projektov, tento však nevznikol v minulom režime. Za nerozumnú stavbu označil Igor Lichý, predseda ITB Development, štvorprúdovú diaľnicu na Einsteinovej ulici v Bratislave.
„Oddeľuje Petržalku od centra mesta a bráni prirodzenému rozvoju nábrežia. Ide o dopravné riešenie z minulého storočia, ktoré už nezodpovedá tomu, ako moderné mestá pracujú s priestormi pri rieke. Bratislava by jednoznačne získala, ak by sa táto komunikácia premostila, zapustila pod terén alebo v ideálnom prípade úplne odstránila – podobne, ako to urobilo viacero európskych miest, napríklad Hamburg. Uvoľnený priestor by sa dal využiť pre verejný priestor, zeleň či nové mestské funkcie a Petržalka by sa konečne prirodzene spojila s centrom,” objasnil svoj výber.
Symbol odvahy?
Ďalším príkladom stavby, ktorá si nesie nevábnu nálepku, je Slovenský rozhlas, ikonická obrátená pyramída národnej inštitúcie. Celé desaťročia ju verejnosť nenávidela, kritizovali ju tak médiá, ako aj verejnosť. Dôvodom bol nielen jej tvar, ale aj masívny plášť budovy, ktorý vytvára mrežovanie.
„Až čas ukázal, že ide o mimoriadne invenčnú architektúru, ktorá má svetové parametre. Je to stavba, akú by si dnes Slovensko zrejme už nedokázalo postaviť – tak ako Francúzi na začiatku odmietali Eiffelovku, no dnes je symbolom Paríža, tak aj rozhlas vyrástol z kontroverzie do ikonickej polohy národnej architektúry,” dodala odborníčka.
„Mnohé z diel, ktoré kedysi verejnosť považovala za problematické, sú dnes to najodvážnejšie, čo u nás vôbec vzniklo. Modernizmus bol v urbanizme často necitlivý, ale architektonicky vytvoril nielen verejné budovy, ktoré sú v rámci Slovenska neprekonané,” upozornila Sidorová s tým, že stavby od 60. po 80. roky sú presne preto dôležité.
Kultúra bez architektúry
Podobný príbeh má podľa Sidorovej aj architektonicky výnimočné premostenie Slovenskej národnej galérie. „Dlhé roky bolo predmetom verejných sporov, mnohí ho považovali za necitlivý socialistický zásah. No premostenie bolo odvážnym konceptom, prinieslo galérii kvalitné výstavné priestory a prepojilo nádvorie so životom nábrežia.
Kontroverziu spôsobil fakt, že sa pôvodný súťažný návrh realizoval len čiastočne a roky degradácie vytvorili dojem, že je to nepodarený objekt. Po rekonštrukcii však vidíme, že ide o jedno z najikonickejších diel slovenskej architektúry,” myslí si urbanistka.
V rámci kultúrnych stavieb verejnosť dvíhala obočie aj nad rekonštrukciou historickej budovy Divadla Aréna na Tyršovom nábreží v Bratislave. Pôvodne vzniklo v 19. storočí ako letné divadlo pri najstaršom parku v Strednej Európe, Sade Janka Kráľa.
Kritiku zožala ani nie tak obnova, ako “dodatok” v podobe kvádra, ktorý je položený na dobovej streche pôvodnej stavby. Verejnosti sa nepáčil zvláštny zásah, jednak preto, že ide o vyslovene modernú nadstavbu, ktorá sa k charakteru budovy nehodí, ale aj preto, že jej ostrý tvar aj čierna farba pôsobia agresívne a nerešpektujúco. Odborníci tiež upozornili na to, že vizuál vnikol bez architektonickej súťaže, čo spôsobilo, že vyzerá ako zlepenec štýlov.
Ako si Trnava zničila centrum
Napriek tomu, že Trnava ide v posledných rokoch príkladom, ako vytvárať kvalitné mestá, chybička sa nevyhla ani jej. Obdobie, keď sa uprednostňovala nová výstavba pred historickým dedičstvom, reprezentuje štadión Antona Malatinského. Moderná stavba sama o sebe nie je takým problémom, no spôsob, akým zasiahla svoje okolie áno. City Arena je tesne pri niekoľko storočí starom centre mesta tŕňom v oku viacerých obyvateľov, ale aj odbornej verejnosti.
Práve fakt, že väčšina verejných stavieb krajiny vzniká bez odbornej súťaže spôsobuje, že mestá prichádzajú o svoje jadrá, tak ako v prípade trnavského štadióna.
„Ak sa pozrieme na súčasné investície štátu alebo samospráv, sú to najmä pragmatické, technické stavby, ktoré málokedy prinášajú architektonickú hodnotu. Slovensko už desaťročia nepostavilo jedinú verejnú kultúrnu budovu, ktorá by sa čo len priblížila odvahe či invenčnosti diel zo spomínaného obdobia,” skonštatovala Sidorová.
Podotkla tiež, že slovenské športoviská, ale aj školy či nemocnice, nie sú ničím výnimočné – čo sa však o stavbách minulého storočia povedať nedá. Nemusíme ich mať radi, ale treba rešpektovať to, že dnes im nedokážeme konkurovať čo sa prepracovanosti týka.
Odstrašujúce príklady na východe
Pozornosť púta aj pred pár rokmi dokončené centrum pre klimatické vzdelávanie detí na východe Slovenska, KlimaPark. Väčšina ľudí by čakala, že projekt s ekologickým zameraním bude žiarivým príkladom, ako stavať a prevádzkovať budovy s minimálnym dosahom na prírodu. Košický kraj však má v Kysaku audiovizuálne centrum za dva milióny eur, ktoré klímu ničí. Podľa reakcií pedagógov, miesto nemá interaktívne prvky a prezentuje deťom ako chrániť prostredie na veľkoplošných obrazovkách.
Horšie však je, že stavba nemá žiadne stromy, kríky, či vodné plochy, ktoré sa používajú na znižovanie teploty okolia a tým pádom sú spôsobom, ako šetriť prírodu. Okolo budovy je však plocha vydláždená a tráva skosená.
Východ krajiny si z vplyvu na prírodu ťažkú hlavu nerobí, to sa týka aj okolia Michaloviec. Na úzku plochu vodnej nádrže Zemplínskej šíravy pri Michalovciach štát v 70. rokoch vtesnal ubytovacie zariadenie. Pri Hoteli Granit, ako sa dnes nazýva, však nie je chyba v jeho umiestnení. Narušenie prišlo až s bývalým ministrom obrany, Jaroslavom Naďom. Treba však spomenúť, že časť publika kritizovala polohu hotela a to najmä pretože pôsobí ako solitér, vsunutý na tesný okraj šíravy. Do pahorkov ani k vodnej ploche zrovna nezapadá.
Medzi architektmi je však stavba oceňovaná, vnímaná ako doplnenie vodnej plochy modernou architektúrou. Vo svojej funkcii sa Naď rozhodol hotel zrekonštruovať – vizualizácie, ktoré predstavil, vydesili laické aj odborné kruhy. Cieľom bolo zatvorenú budovu zatepliť a dotvoriť žlto-modrým obkladom. Tento plán sa zatiaľ nenaplnil.
Podľa Sidorovej však nemožno každú stavbu odpísať iba preto, že sa niekomu nepáči. Podobne ako Hotel Granit – odborníci ho vnímajú pozitívne, verejnosť je však na zásah do prírody citlivá a preto hotel považuje za odpudzujúci.
„Kontroverziou pre mňa nie je to, že sa niekomu „nepáči“ betón, hranatá fasáda alebo modernistická kompozícia. Architektúra nie je populárna anketa. Skutočná kontroverzia nastáva vtedy, keď do vzniku stavby vstúpila moc, ktorá rozhodla na úkor mesta, ľudí alebo historického dedičstva. To sú situácie, keď sa kvôli novej komunikácii zdemolovali celé štvrte, keď sa vysťahovali obyvatelia, keď zmizli mestské vrstvy, ktoré by dnes mali obrovskú hodnotu,” pripomenula.
Ničenie tatranskej prírody
Necitlivé zásahy do slovenských hôr sa stali národným symbolom – aj keď sa obyvateľstvo búri, developerské projekty vznikajú naďalej. Cenním príkladom zlých stavieb sú preto tatranské projekty. Osobne vnímam citlivo aj ďalšiu výstavbu či rozširovanie lyžiarskych stredísk a urbanizovania chránených lokalít,” doplnil pre Pravdu expert na bývanie zo Slovenskej akadémie vied, Ján Výbošťok.
Hotel Damian v Jasnej patrí medzi najčastejšie kritizované novodobé stavby na Slovensku. Dôvodom je jeho agresívna architektúra, ktorá zasiahla do horského prostredia Nízkych Tatier, ale aj developerské pozadie. Pretlačenie výstavby ukázalo moc developerov nad ochranou prírody. Jeho podoba vôbec nepracuje s tradičnou architektúru prírodných stavieb Nízkych Tatier.
Problémom však je jeho mierka. Ide o masívny komplex s mestskou, nie horskou veľkosťou. V takto citlivých oblastiach by mali byť stavby menšie, rozptýlené a umiestnené tak, aby nebránili výhľadu na prírodné krásy. Objemný hotel nerešpektuje reliéf svahov, naopak ich skrýva. Poloha tak narúša siluetu celej doliny, tvarom bloku by skôr obstál na sídlisku – nie v národnom parku. Projekt celkovo pôsobí ako z katalógu montovaných domov.
Ubytovacie zariadenie je bariérou nielen v prírodnej krajine, ale aj pre ľudí. Namiesto toho, aby v jeho okolí vzniklo akési rozšírenie pre pohyb návštevníkov hôr, rezort je uzavretý, keďže hotel je orientovaný do vnútra – stal sa tak priestorom iba pre klientov, nie pre všetkých, ktorí dolinu navštívia.
Otvorila sa tak otázka, ako je možné, že takáto stavba vznikla v chránenom území. Odpoveď je jednoduchá – tlakom developera. Hotel Damian je príkladom, že ochrana prírody a slovenské zákony sú dve samostatné kategórie.
Hotel Damian však nie je ojedinelým príkladom, ktorý nezvratne narušil prírodu. Apartmánový dom Nová Polianka, medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou, tiež nezapadá do svojho okolia. Podobne ako nechvalne známy rezort, hoci je značne menší. Je len tak posadený v prírode Vysokých Tatier, ďalšia stavba s podobou paneláku. Ako by toho nebolo málo, ide o zvláštnu formu zahustenia prírodného prostredia investičnými apartmánmi, pričom ani nemajú základnú vybavenosť – potraviny či kaviareň nečakajte, koniec koncov, leží v ochrannom pásme TANAP-u.
Vyhliadkové veže ohrozujúce zvieratá
V podobnom duchu ničenia zásadných horských oblastí sa nesie aj výstavba kontroverzných vyhliadkových veží. Za všetky možno spomenúť Vežu snov na Štrbskom plese, ktorú ostro kritizovali ochranári. Vznikla v blízkosti legendárneho skokanského mostíka a hotela Patria, pričom obe patria podľa odborníkov k cenným pamiatkam zo 70. rokov zapadajúcimi do prírodného kontextu. Pár rokov dozadu ju však “doplnila” šikmá veža určená na kochanie sa výhľadmi.
Nelogicky a rušivo umiestnená vo výške, dokonca v III. stupni chráneného územia národného parku, pôsobí opäť ako symbol toho, čo všetko sme schopní v prírode Tatier tolerovať. Anticena Brutus upozornila na to, že vežu nominovala verejnosť, je tak zjavné, že problémom nie sú ľudia, ale systém, ktorý stavbu povolil.
V rovnakej kategórii je aj projekt Chodník korunami stromov v Bachledovej doline Belianskych Tatier. Turistická atrakcia láka na prechádzku v inak nedotknutej prírode, no pre jej výstavbu bolo potrebné aby vyrúbali časť lesa. Stavba, vďaka ktorej máme obdivovať lesné scenérie, tak vznikla tým, že prírodu zničila.
Ochranári upozorňovali aj na to, že extrémne osvetlený chodník dlhý viac ako 1,2 km umiestnený vo výške 24 m, plaší zver a narúša im pohyb tam, kde človek nemá čo robiť. Ukončený je 32 m vysokou vežou, ktorá tiež nie je práve architektonicky čistá.
Kontroverzia však týmito paradoxmi nekončí. Cesta, na ktorej vyhliadka stojí, bola podľa majiteľov pozemkov nekalo získaná developerom – s odkupom súhlasila polovica podielnikov, čo na predaj stačilo. Zvyšok však zostal nespokojný. K tomu sa tiež ozvali ochranárske zložky. Investor totiž rozšírenie pôvodnej lesnej cestičky na masívny chodník oznámil úradom až potom, ako zásah spravil. Argumentoval tým, že odstraňoval popadané stromy po kalamite, o ktorej ochrancovia prírody však nič nevedia.
Nelegálne tiež mala byť postavená cesta potrebná na výstavbu Chodníka v korunách stromov. Postup developera už viac ako rok preveruje polícia, ktorá ho stíha za nepovolený výrub drevín. Stavba však naďalej funguje a prináša mu zisk.