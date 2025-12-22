Trump odvolal veľvyslanca Rana na Slovensku. Diplomat reagoval

Tlačová agentúra Associated Press (AP) s odvolaním sa na predstaviteľov rezortu diplomacie USA v nedeľu informovala, že americká vláda sa chystá odvolať takmer 30 kariérnych diplomatov z postov veľvyslancov alebo iných vysokých pozícií na ambasádach, pričom toto rozhodnutie sa týka aj Slovenska.
Rana vo svojom vyjadrení o odchode, ku ktorému by malo dôjsť 16. januára 2026, uviedol, že pre neho bolo cťou byť veľvyslancom USA na Slovensku. To, čo SR dosiahla za posledné tri desaťročia, je podľa neho pozoruhodné.
„A som hrdý na to, ako sme počas môjho pôsobenia na Slovensku stavali na týchto pevných základoch. Investícia Slovenska do stíhacích lietadiel F-16 zvýšila jeho bezpečnosť a posilnila kapacity ako člena NATO. Naša nedávna spolupráca na prehĺbení civilnej jadrovej spolupráce pomôže zabezpečiť, aby Slovensko malo aj v budúcnosti dostupnú, spoľahlivú a bezpečnú energiu,“ tvrdí Rana.Čítajte viac Trump odvolal z veľvyslanectiev 29 diplomatov, siahol aj na Slovensko. Do Grónska posiela guvernéra
Americký veľvyslanec vyzdvihol aj osobné vzťahy, ktoré počas pôsobenia vo funkcii nadviazal. Tieto vzťahy sú podľa neho veľmi významné pre neho aj pre partnerstvo medzi USA a SR. „Vážil som si každú príležitosť vyjsť von a stretnúť sa so slovenskými podnikateľmi, starostami, učiteľmi, umelcami a študentmi v mestách a obciach tejto krásnej krajiny – od Tisovca po Pavlovce nad Uhom a od Nitry po Humenné,“ uviedol.
Podľa internetovej stránky veľvyslanectva USA na Slovensku prišiel Rana do SR 14. septembra 2022. Rana vo svojom vyhlásení konštatoval, že ako diplomat sa uplynulých 23 rokov venoval posilňovaniu spojenectiev USA po celom svete, konkrétne na Slovensku tri a pol roka.
Veľvyslanci USA pôsobia vo svojich funkciách podľa uváženia prezidenta, obvykle však v nich zostávajú tri až štyri roky. Tí, na ktorých sa reorganizácia vzťahuje, neprídu o prácu v zahraničnej službe, ale vrátia sa do Washingtonu a budú vykonávať iné úlohy, ak si to budú želať, uviedli zdroje AP.Čítajte viac Veľvyslanec USA: Že riadim Čaputovú? Je to nezmysel