Bratislavská polícia zadržala a obvinila muža, mal predávať drogy

„Vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V bolo 45-ročnému Andrejovi vznesené obvinenie pre zločin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky a zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou, za čo mu v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody vo výške sedem až 15 rokov,“ priblížili policajti.
Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na mužovo vzatie do väzby. Sudca mu vyhovel a muža tak budú vyšetrovať väzobne.