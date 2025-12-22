Polícia zaznamenala minulý týždeň na Slovensku 263 nehôd

„V dôsledku dopravných nehôd prišlo o život šesť osôb, čo je o štyri osoby menej ako v rovnakom období minulého roka. Medzi obeťami boli traja chodci. Ťažko sa zranilo 15 osôb, čo predstavuje o sedem osôb menej v porovnaní s rokom 2024,“ priblížila Vilhanová.
V Moste pri Bratislave došlo 15. decembra k dopravnej nehode, kde 79-ročný chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Pri nehode v Zamarovciach 16. decembra zomrel 61-ročný vodič. V ten istý deň bola nehoda aj v Kvetoslavove, zraneniam na mieste podľahol 32-ročný chodec.
Pri dopravnej nehode v Sabinove 17. decembra utrpel 39-ročný vodič zranenia nezlučiteľné so životom. Nehoda sa stala aj v Brezne, zomrel pri nej 87-ročný chodec. Päťdesiatšesťročný vodič zomrel pri nehode v Jalnej 19. decembra.
„Od začiatku roka do 21. decembra 2025 bolo zaznamenaných 11.315 dopravných nehôd, čo je o 60 viac ako v rovnakom období roka 2024. Počet ťažko zranených osôb stúpol o 27, počet usmrtených dosiahol 219 osôb, čo je o 37 menej ako vlani,“ skonštatovala hovorkyňa.
Polícia apeluje na vodičov, aby aj v tomto období venovali zvýšenú pozornosť chodcom, dodržiavali rýchlosť a bezpečnú vzdialenosť. Chodci by mali používať priechody pre chodcov a reflexné prvky. „Policajný zbor bude aj v tomto období naďalej vykonávať kontroly na cestách s cieľom ochrany životov a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky,“ deklarovala Vilhanová.