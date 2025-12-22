Pravda Správy Domáce Polícia zaznamenala minulý týždeň na Slovensku 263 nehôd

Minulý týždeň zaznamenala polícia na Slovensku 263 nehôd, čo je o deväť viac ako v rovnakom týždni roka 2024. Najviac nehôd evidovala v Prešovskom kraji (53) a najmenej v Trenčianskom kraji (14). TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

22.12.2025 15:55
debata (2)
Nehoda pri Šamoríne, ktorej účastníkom bol hokejista Roman Kukumberg
Video
Mladý hokejista Roman Kukumberg ml. mal v ranných hodinách vážnu dopravnú nehodu. Podľa medializovaných informácií leží v umelom spánku v nemocnici na bratislavských Kramároch. Nehoda sa stala v Trnavskom kraji na ceste medzi Kvetoslavovom a Šamorínom, utorok, 2. decembra 2025. Čítajte viac...

„V dôsledku dopravných nehôd prišlo o život šesť osôb, čo je o štyri osoby menej ako v rovnakom období minulého roka. Medzi obeťami boli traja chodci. Ťažko sa zranilo 15 osôb, čo predstavuje o sedem osôb menej v porovnaní s rokom 2024,“ priblížila Vilhanová.

V Moste pri Bratislave došlo 15. decembra k dopravnej nehode, kde 79-ročný chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Pri nehode v Zamarovciach 16. decembra zomrel 61-ročný vodič. V ten istý deň bola nehoda aj v Kvetoslavove, zraneniam na mieste podľahol 32-ročný chodec.

Pri dopravnej nehode v Sabinove 17. decembra utrpel 39-ročný vodič zranenia nezlučiteľné so životom. Nehoda sa stala aj v Brezne, zomrel pri nej 87-ročný chodec. Päťdesiatšesťročný vodič zomrel pri nehode v Jalnej 19. decembra.

„Od začiatku roka do 21. decembra 2025 bolo zaznamenaných 11.315 dopravných nehôd, čo je o 60 viac ako v rovnakom období roka 2024. Počet ťažko zranených osôb stúpol o 27, počet usmrtených dosiahol 219 osôb, čo je o 37 menej ako vlani,“ skonštatovala hovorkyňa.

Polícia apeluje na vodičov, aby aj v tomto období venovali zvýšenú pozornosť chodcom, dodržiavali rýchlosť a bezpečnú vzdialenosť. Chodci by mali používať priechody pre chodcov a reflexné prvky. „Policajný zbor bude aj v tomto období naďalej vykonávať kontroly na cestách s cieľom ochrany životov a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky,“ deklarovala Vilhanová.

