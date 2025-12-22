Slovenská komunita protestovala proti Vučičovi, obkľúčili ju ťažkoodenci. Pellegrini za ňou vyslal Kubiša

Všetky príjazdové cesty medzi Novým Sadom a Báčskym Petrovcom vrátane poľných cestičiek strážili v pondelok dopoludnia policajti. Hliadky striehli aj v autách na mostoch ponad diaľnicami. Čím bližšie k mestskému úradu v Báčskom Petrovci, tým sa ich počet zväčšoval.
Mestečko, ktoré až zo 60,5 percenta obýva slovenská menšina, čakalo na dvoch prezidentov – srbského Aleksandra Vučiča a slovenského Petra Pellegriniho. V deň ich návštevy však bolo viditeľne rozdelené na dva tábory – na sympatizantov a odporcov hlavy srbského štátu.
Najskôr policajti, potom ťažkoodenci
Prvá skupina čakala pripravená pred mestským úradom s rozmernými srbskými vlajkami, medzi ktorými bolo vidieť aj niekoľko slovenských. Na prezidentov čakali zoradení na chodníku seniori aj rodičia s malými deťmi, Srbi aj Slováci. „Pán prezident Vučič je najlepší,“ povedala nám jedna z účastníčok v dave.
Keď sme sa snažili prihovoriť ďalším Slovákom, aby sme sa ich spýtali, koho a prečo prišli podporiť, odmietli nám na záznam odpovedať a viac ich zaujímalo, pre aké médiá pracujeme. Podľa našich informácií však nešlo o miestnych ľudí.
Niekoľko príslušníkov postávalo aj na chodníku pri Parku Zuzky Medveďovej, kde sa stretla ďalšia skupina Slovákov. Na desiatu hodinu tam ohlásili protest proti príchodu Vučiča. S ich rastúcim počtom pribúdalo v parku aj čoraz viac v uniforme, ale aj civile oblečených policajtov.
Medzi davom a policajtmi postupne vzrástlo napätie. Polícia slovne upozornila zhromaždených, aby sa presunuli z okraja smerom do stredu parku. S pribúdajúcimi otázkami, prečo sa treba premiestniť, konfrontácia silnela a zaznievali slová ako „fašistické spôsoby“ či „mafia“.
Policajti protestujúcich obkľúčili z viacerých smerov. Viacerých novinárov, ktorí s protestujúcimi robili ankety, odmietli z hlúčiku ľudí pustiť kým sa nepreukázali preukazom. K protestujúcim neskôr povolali ťažkoodencov zo srbskej žandarmérie, ktorí takisto obkľúčili protestujúcich.
Slovákov, ktorí protestovali v pondelok v Báčskom Petrovci proti návšteve srbského prezidenta Aleksandra Vučiča, obkľúčili v parku najskôr policajti a neskôr aj ťažkoodenci.
Mladí miznú pred očami
Keď sme sa pýtali protestujúcich Slovákov, ako sa im v Báčskom Petrovci žije, ich odpovede boli skeptické. „Môžem vám povedať, že veľmi smutno a veľmi ťažko, pretože so svojimi bývalými žiakmi som na ulici a dožadujem sa práva, ktoré sú nám ústavou zrušené,“ uviedla pre Pravdu účastníčka Katarína Zima.
Na dôchodku je rok, predtým pôsobila ako riaditeľka základnej školy v obci Hložany, na ktorej sa vyučuje v slovenskom jazyku. „Kým som bola 12 rokov riaditeľkou, dvakrát do týždňa si študenti prišli pýtať potvrdenie o ukončení štúdia v slovenskom jazyku, aby si mohli vybaviť doklady, a aby mohli odísť pracovať na Slovensko,“ opísala odliv mladých ľudí.
„Kým som bola učiteľkou v petrovskej Základnej škole Jána Čajaka, kde sú triedy v srbskom, ale prevažne v slovenskom jazyku, žiaci, ktorých som voľakedy učila, vidím, že dnes už v Petrovci nie sú. Jednoducho z každej generácie je tu niekto, ale prevažne všetci odišli na Slovensko a potom už do západnej Európy, alebo inde,“ pokračovala.
Ako okupácia Petrovca
Pred niekoľkými mesiacmi zarezonovali na Slovensku správy o dianí okolo slovenskej menšiny v Srbsku. Konkrétne išlo o incident počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, keď došlo k zničeniu výstavy fotografií, ktorú organizovali.
Protest v parčíku zorganizovala Milina Zima, ktorá pripravovala aj výstavu. Nazvala ju Život v slovenských prostrediach, ktorý neuvidíte v Hlas ľudu (periodikum vydávané v Srbsku v slovenčine, pozn. red.). Prvý pokus o inštaláciu však skončil fyzickými potýčkami medzi členmi vládnucej Vučičovej Srbskej pokrokovej strany (SPS) a Slovákmi. Fotografie zničili a niekoľko ľudí utrpelo ľahšie zranenia.
Periodikum podľa Miliny od 1. novembra 2024, kedy sa zrútil prístrešok nad hlavným vstupom železničnej stanice v Novom Sade a zahynulo pritom 14 ľudí, neinformoval ani o nadväzujúcich protestoch, ani o situácii v Srbsku.
Násilné incidenty však podľa Miliny pokračovali aj po výstave, no nie v Báčskom Petrovci, ale v okolí. Jeden zo svojich protestov preto museli zrušiť. V okolí sa podľa jej slov pohybovali „veľké počty pánov v čiernych tričkách“. „Bolo to ako okupácia Báčskeho Petrovca a nedalo sa. Aj ľudia sa zľakli a nevychádzali na ulicu. Individuálne prebiehajú nátlaky, zastrašovanie osôb, ktoré sa zúčastnili tu na organizácii výstavy,“ opísala Pravde.
Nevpustili ich do budovy
Pellegrini, ktorý bol na dvojdňovej oficiálnej návšteve Srbska, v nedeľu na tlačovej konferencii po boku Vučiča uviedol, že v auguste podľa neho nešlo o útok na slovenskú menšinu, ale o spor založený na rozdielnych politických názoroch.
Milina hovorí, že incident mal aj prvky nacionálneho útoku. „Ďalšia vec je, že celé to násilie, blokovanie a okupácia Petrovca zo strany sympatizantov, lojalistov súčasnej vlády, sa stala počas Slovenských národných slávností, ktoré sú vyhlásené za jediný sviatok Slovákov žijúcich vo Vojvodine,“ pokračovala.
Podľa Miliny to vyzerá ako pokus o „narúšanie základných ústavodarných práv“. Myslí si to aj preto, že ešte koncom mája počas voľby predsedu Matice slovenskej v Srbsku, nedovolili časti Slovákom vojsť do budovy, kde sa akt konal. Tvrdí, že im muži v „čiernych tričkách“ nedovolili vstúpiť do divadla. Pravidlá pritom podľa nej hovoria, že všetci Slováci majú možnosť byť prítomní na voľbách. Aj vtedy podľa nej došlo k fyzickému násiliu.
Ako nám uviedol ďalší z účastníkov, problémy má slovenská menšina aj na srbských úradoch. „Nemôžete dostať tie úradné dokumenty, horko-ťažko ich dostanete. Ledva sme si vybojovali, aby sme mali názvy ulíc v slovenčine,“ povedal nám. „Je to jednoduché zlé. Nechcem sa ani vyjadrovať, lebo si nájdu dôvod, aby ma už zajtra zažalovali,“ zdôveril sa. „Preto je nespokojných ľudí tak málo tu, lebo sa boja vyhrážok,“ dodal.Čítajte viac Návrat do napätého regiónu. Do Kosova pošleme až 150 vojakov a americké obrnené vozidlá
Hovorí o úpadku Srbska
Ako uviedol ďalší z protestujúcich, advokát z Báčskeho Petrovca Vladislav Tarnoci, v pondelok sa zišli v parku aj preto, že Vučičov režim je podľa jeho slov nelegitímny už dlhší čas a schádza do hlbokej zóny kriminality. „Vôbec nerešpektujú právny štát, zákony, alebo ich stále kazia. Toto už viac nie je štát,“ uviedol pre Pravdu. Ako ďalej uviedol, v Srbsku podľa neho prišli do štádia, kde „organizované kriminálne“ skupiny prevzali štát.
Útok na menšinu mal podľa Tarnociho aj politické dimenzie, ale v prevažnej miere išlo o útok na slovenskú komunitu. V mene desiatich poškodených ľudí podal trestné oznámenie. „Je to útok na slovenské inštitúcie,“ vyhlásil.
V Srbsku žije približne 41,7-tisíc Slovákov, prevažne v autonómnej oblasti Vojvodiny – ide o tretiu najväčšiu etnickú skupinu po Srboch a Maďaroch. V 12 okresoch sa používa slovenský jazyk.
Vyslal za nimi Kubiša
Prezident Srbska na otázku Slovenského rozhlasu o protestujúcich a ťažkoodencoch uviedol, že na proteste je len 34 ľudí. Zopakoval to viackrát, aby verejnosť podľa neho nenadobudla dojem, že ide o tisícky ľudí.
Srbský prezident vyhlásil, že za protestmi je najbohatší človek v Báčskom Petrovci, ktorého pozvali na stretnutie na mestský úrad. „Včera mi povedal, že nepríde na toto stretnutie,“ reagoval Vučič. Označil ho za opozičníka, ktorý nemá argumenty. Vučič tvrdí, že vytvorili z „komára somára“. „Títo všetci ľudia sú vítaní na rozhovor,“ povedal ďalej. Nepredstavujú podľa neho žiadnu veľkú silu.
Na margo ťažkoodencov a množstva policajtov povedal, že polícia podľa neho len robí svoju prácu, pretože majú hosťa, ktorému musia zabezpečiť bezpečnosť.
Pellegrini v tejto súvislosti požiadal médiá, aby nezatienili dôležité momenty návštevy aktivitami časti spoločnosti. „Nemá to veľa spoločného s tým, čo sme tu dnes riešili, riešili sme globálnejšie problémy,“ povedal s tým, že program mu pokračuje v susedných obciach.
Na stretnutie s protestujúcimi vyslal diplomata Jána Kubiša s tímom. „Krátko po stretnutí sa časť môjho tímu odčlení a bude s nimi hovoriť,“ deklaroval. „Nezostane to bez pozornosti, bez odozvy, ale prosím, nenechajme dobré srbsko-slovenské vzťahy narúšať alebo zatieniť nedorozumeniami, ktoré vyplývajú čisto len z rôzneho vnútropolitického názoru, alebo iného politického myslenia,“ povedal Pellegrini.
Súvis so srbsko-slovenskými vzťahmi protesty podľa neho nemajú súvis. „Nerobme z toho atmosféru, že by niekto útočil na Slovákov len kvôli tomu, že sú Slováci. To nepotvrdili ani najvyšší predstavitelia našej slovenskej komunity,“ pokračoval.
Kanalizácia, vodovod aj EXPO
Vučič a Pellegrini sa v pondelok stretli s predstaviteľmi miestnej samosprávy a riešili s nimi problémy v slovenských obciach. Témou boli vodovody, kanalizácia, či kultúrny domov v Padine. Prezident SR ocenil objem investícií a projektov, ktoré sa realizovali v slovenských obciach v Srbsku. Návštevu dvoch prezidentov považuje za historický moment. Vyzdvihol, že ide o prvú oficiálnu návštevu slovenskej hlavy štátu po 16 rokoch.
„Som rád, že Slováci prispievajú k rozvoju Srbska a majú veľa možností rozvíjať svoju identitu. Medzi Slovákmi a Srbmi nie sú žiadne problémy, sme dva národy, ktoré spája spoločná história a mnoho ďalších vecí, vyjadril sa prezident SR.
Historický moment podčiarkuje podľa neho gesto Vučiča. Už v nedeľu spoločne oznámili, že Slováci budú mať v Srbsku svoj „Slovenský dom“. Srbská vláda vyčlení na jeho realizáciu do sedem miliónov eur. Vučič povedal, že hovorili aj o EXPO, konkrétne o tom, ako bude vyzerať slovenský pavilón a tiež o dofinancovaní Matice slovenskej v Srbsku. Vučič podľa svojich slov nevedel o tom, že jej nebola pridelená dotácia.
Podľa prezidenta SR je logické, že keďže sú tamojší Slováci obyvateľmi Srbska, majú nárok na rôzne politické názory na vedenie krajiny. „Tento názor im nikto neberie,“ povedal.
Okrem praktických problémov podľa Pellegriniho mnohí predstavitelia Slovákov povedali, že majú zastúpenie do všetkých inštitúcií, nikto im práva neberie a nikto z prítomných sa nevyjadril, že by sa ako Slovák v Srbku cítil menej cenný. „Nemajú pocit, že by ich dnes niekto trestal za to, že sú Slováci,“ podotkol.