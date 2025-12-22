Viskupič: Otvorenie tunela Višňové po 27 rokoch je obžalobou všetkých vlád

„Projekt tunela Višňové, ktorý začal koncom deväťdesiatych rokov, sprevádzali takmer tri celé dekády meškaní, množstvo nejasností či výmeny zhotoviteľov. To všetko malo vplyv aj na predraženie celého projektu,“ upozornil poslanec. Takmer každý krok podľa neho sprevádzali improvizácie, podozrenia z korupcie a politické zásahy. Súdne spory aj arbitráže stále prebiehajú a platiť budú zasa raz daňoví poplatníci, podotkol.
„Višňové sa stalo učebnicovým príkladom, ako sa veľké verejné projekty (ne)majú robiť. Tunel Višňové by mal byť pre súčasnú a aj každú budúcu vládu jasným varovaním a ponaučením, že infraštruktúra sa musí plánovať s rozvahou, riadiť profesionálne, stavať rýchlejšie, efektívnejšie a hlavne hospodárnejšie,“ uviedol Viskupič. Dodal, že investície do verejnej infraštruktúry nesmú byť pamätníkom štátnej neschopnosti, ale mali by byť vizitkou efektivity.
Poslankyňa NR SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová informovala, že otvorenie tunela Višňové je možné napriek strane Smer a podľa nej boli kľúčové rozhodnutia predošlej vlády. „Otvorenie tunela je skvelou správou pre všetkých motoristov a najmä obyvateľov žilinského regiónu, ktorí celé roky stáli v zápchach pri každodenných cestách do práce či do školy,“ zareagovala v tlačovej správe Remišová.
„Práve otvorený tunel bol dostavaný vďaka zmluve na stavbu tunela pripravenej a podpísanej za vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktorých bola strana Za ľudí súčasťou, a zmluve na technologické vybavenie pripravenej za našej vlády a podpísanej za vlády Ľudovíta Ódora,“ pripomenula poslankyňa. Tieto zmluvy boli podľa nej dobre pripravené a doviedli stavbu po desiatkach rokov prieťahov k dokončeniu.
„Naopak, vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho svojou neschopnosťou stavbu tunela Višňové viackrát potopili. Ostali po nich len nekonečné súdne spory a stovky miliónov eur vyhodených do vzduchu,“ poznamenala Remišová. Stavba podľa nej dopadla po predošlom zhotoviteľovi, ktorý práce nedokončil, nevyplatenými dodávateľmi, často menšími firmami či živnostníkmi, a obrovským meškaním prác. Pripomenula, že predošlý zhotoviteľ zastavil práce, začali sa súdne spory a na stavbe ostal rozrobený tunel. Ako dodala, opravovať takúto zložitú stavbu po inom dodávateľovi, navyše s niekoľkoročnou prestávkou, bolo extrémne náročné.Čítajte viac Slávnostne otvorili tunel Višňové, prišli viacerí ministri. Fico ho celý prešiel na korčuliach, neskôr aj prví motoristi