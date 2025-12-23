Ako uviedla, muž v jednom z bytov na ulici Československej armády v Humennom neoprávnene prechovával pre vlastnú spotrebu rastlinu rodu Cannabis. „Mal ju uskladnenú v plastovej nádobe. Podľa výsledku znaleckého posudku išlo o rastlinu zaradenú v zmysle zákona do skupiny omamných a psychotropných látok,“ doplnila s tým, že muž prechovával zakázanú látku vo väčšom množstve.
Polícia v Humennom obvinila 29-ročného muža z drogovej trestnej činnosti
Zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky obvinil vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom 29-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.