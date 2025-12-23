Pellegrini novelu Trestného zákona nezastaví, zvažuje len 'kozmetické' úpravy

Prezident má poobede stretnutie so svojimi poradcami, ktorým dal čas, aby si pozreli formulácie novely. „Zákon ako taký vetovať nebudem. Buď ho podpíšem v znení, v akom je, alebo ponúknem vláde vylepšenie, ak mi takéto vylepšenia môj tím po porade s príslušnými štátnymi orgánmi doručí,“ podotkol Pellegrini. Rozhodnutie chce prijať ešte v utorok.
Hlava štátu sa zároveň plne stotožňuje s názorom vlády, aby sa v jednotlivých oblastiach trestného zákona urobili zmeny. Chcel sa však uistiť či formulačne, tak ako sú detailne v zákone napísané, budú spĺňať svoj účel. „Musíme mať istotu, že napríklad, ak sa niekto bráni pri Benešových dekrétoch súdnou cestou proti konfiškácii, aby bolo všetkým interpretačne jasné, že to nie je trestný čin popierania, ale je to jeho právo na súdny proces a bránenie sa,“ skonštatoval Pellegrini.Čítajte viac Slovenská komunita protestovala proti Vučičovi, obkľúčili ju ťažkoodenci. Pellegrini za ňou vyslal Kubiša
Zároveň reagoval aj na kritiku generálneho prokurátora Maroša Žilinku v súvislosti s vyjadreniami k novele Trestného zákona. Prezident Žilinku rešpektuje a berie na vedomie jeho výhrady. Vníma tiež, že generálny prokurátor sa čím ďalej tým intenzívnejšie vyjadruje a komentuje výroky politikov. „Nie som si istý, či má generálny prokurátor tak intenzívne komentovať vystúpenia ústavných činiteľov alebo jednotlivých politických strán. Má sa venovať tomu, na čo bol zvolený, a to je boj s trestnou činnosťou,“ poznamenal Pellegrini.
Poslanci Národnej rady SR schválili 11. decembra novelu Trestného zákona, podľa ktorej sa za drobnú krádež do Trestného zákona opätovne zavádza pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť má teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Rozšíri sa napríklad skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a takisto sa zavádza trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených – tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.Čítajte viac 152 prokurátorov sa postavilo proti trestnej novele. Kritizujú „prílepok" o kajúcnikoch, môže mať fatálny vplyv na odhaľovanie zločinu
Pellegrini: Pozastavenie transformácie ÚOO potvrdilo sčasti moje výhrady
Pozastavenie zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a jeho nahradenia novým úradom sčasti potvrdilo výhrady prezidenta SR Petra Pellegriniho. Hlava štátu to uviedla v utorok. Ústavný súd podľa Pellegriniho potvrdil, že prijatý zákon vyvoláva pochybnosti.
„To ale neznamená, že to automaticky značí, že Ústavný súd ten zákon odmietne tak, ako napríklad odmietol zákon o neziskových organizáciách. Pamätajte na to, že aj pri veľkej novele Trestného poriadku a Trestného zákona Ústavný súd najprv pozastavil účinnosť týchto zákonov, ale potom rozhodol, že 95 percent všetkých tých ustanovení nie je v rozpore s ústavou a zákony začali platiť,“ uviedol prezident.
Nedá sa podľa neho prejudikovať, ako súd rozhodne. Doplnil, že môže označiť za protiústavnú iba časť ustanovení. Pellegrini zároveň podotkol, že bol za svoje vetovanie zákona kritizovaný opozíciou i koalíciou. Opozícii sa nepáčilo, že zákon vrátil parlamentu po niekoľkých dňoch po prvotnom prijatí. Koalícia kritizovala samotné veto prezidenta.
Zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý mal od 1. januára nahradiť doterajší ÚOO, schválil v decembri parlament napriek Pellegriniho vetu. Po prelomení veta prezident upozornil, že sa pri svojom rozhodnutí neriadi želaniami či očakávaniami koalície ani opozície. Vrátenie zákona odôvodnil absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie.
Ústavný súd SR v stredu (17. 12.) pozastavil účinnosť zákona. Návrh skupiny opozičných poslancov prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozícia v podaní namietala možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom EÚ, ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní.