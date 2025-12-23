Pravda Správy Domáce CSG získala miliardový kontrakt: Tatra bude vyzbrojovať slovenské ozbrojené sily

CSG získala miliardový kontrakt: Tatra bude vyzbrojovať slovenské ozbrojené sily

Spoločnosť Tatra Defence Systems (TDS) zo skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého podnikateľa Michala Strnada uzavrela so slovenským ministerstvom obrany samostatnú rámcovú zmluvu na dodávku až 1 289 vojenských vozidiel radu Tatra Force. Finančný rámec zmluvy pre potreby ministerstva predstavuje až 1,032 miliardy eur. Informoval o tom dnes hovorca CSG Andrej Čírtek.

23.12.2025 14:18
debata (1)
V Moldave n/B plánuju vyrobiť tatrovky za miliardu
Video
Zdroj: ta3

„Ide o rámcovú dohodu, ktorá umožňuje postupné zadávanie čiastkových objednávok v priebehu nasledujúcich rokov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky plánuje v rámci novej rámcovej zmluvy v roku 2026 objednať celkovo 152 vozidiel,“ uviedol Čírtek.

Podľa jeho slov zmluva vytvára dlhodobý a flexibilný rámec pre postupné obstarávanie až 1 289 vozidiel v 24 rôznych konfiguráciách podľa aktuálnych potrieb slovenských ozbrojených síl.

„Zásadné je, že k tejto zmluve sa môžu pripojiť aj ďalšie členské štáty EÚ a NATO a obstarávať špeciálne vozidlá na podvozku Tatra s využitím programu EÚ SAFE na výhodné financovanie nákupov,“ dodal hovorca.

Robert Kaliňák, Čítajte viac Kaliňák pre Pravdu: Mnohomiliardová zmluva na muníciu bude ťahúňom ekonomiky. Na východe budeme vyrábať Tatry pre Indonéziu

Dodávky budú zahŕňať vybrané konfigurácie vojenských vozidiel radu Tatra Force v prevedeniach 4×4, 6×6 a 8×8 určených najmä na logistické, podporné a špeciálne úlohy ozbrojených síl.

„Rámcová zmluva celkovo pokrýva 24 rôznych variantov vozidiel, vrátane verzií vybavených balisticky chránenou kabínou, a vytvára tak flexibilný základ pre postupnú modernizáciu techniky podľa aktuálnych operačných a organizačných potrieb slovenskej armády. Počíta sa s rozsiahlym zapojením slovenského obranného priemyslu do výroby a služieb životného cyklu, čo je zásadná požiadavka slovenského ministerstva obrany,“ uviedol Čírtek.

Automobilka Tatra Trucks vyrába v Kopřivnici v Moravskosliezskom kraji sériové nákladné vozidlá aj špeciálne automobily na mieru. Produkuje vozidlá a podvozky pre civilný sektor aj pre využitie v armáde či záchranných zložkách. Vlani predala 1 548 vozidiel, o 97 viac než v roku 2023. Akcionármi Tatry Trucks sú od roku 2013 priemyselno-technologický holding CSG a strojárska skupina Promet Group.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ministerstvo obrany #Tatra #Czechoslovak Group #Michal Strnad #Tatra Defence Vehicle
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"