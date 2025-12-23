CSG získala miliardový kontrakt: Tatra bude vyzbrojovať slovenské ozbrojené sily

„Ide o rámcovú dohodu, ktorá umožňuje postupné zadávanie čiastkových objednávok v priebehu nasledujúcich rokov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky plánuje v rámci novej rámcovej zmluvy v roku 2026 objednať celkovo 152 vozidiel,“ uviedol Čírtek.
Podľa jeho slov zmluva vytvára dlhodobý a flexibilný rámec pre postupné obstarávanie až 1 289 vozidiel v 24 rôznych konfiguráciách podľa aktuálnych potrieb slovenských ozbrojených síl.
„Zásadné je, že k tejto zmluve sa môžu pripojiť aj ďalšie členské štáty EÚ a NATO a obstarávať špeciálne vozidlá na podvozku Tatra s využitím programu EÚ SAFE na výhodné financovanie nákupov," dodal hovorca.
Dodávky budú zahŕňať vybrané konfigurácie vojenských vozidiel radu Tatra Force v prevedeniach 4×4, 6×6 a 8×8 určených najmä na logistické, podporné a špeciálne úlohy ozbrojených síl.
„Rámcová zmluva celkovo pokrýva 24 rôznych variantov vozidiel, vrátane verzií vybavených balisticky chránenou kabínou, a vytvára tak flexibilný základ pre postupnú modernizáciu techniky podľa aktuálnych operačných a organizačných potrieb slovenskej armády. Počíta sa s rozsiahlym zapojením slovenského obranného priemyslu do výroby a služieb životného cyklu, čo je zásadná požiadavka slovenského ministerstva obrany,“ uviedol Čírtek.
Automobilka Tatra Trucks vyrába v Kopřivnici v Moravskosliezskom kraji sériové nákladné vozidlá aj špeciálne automobily na mieru. Produkuje vozidlá a podvozky pre civilný sektor aj pre využitie v armáde či záchranných zložkách. Vlani predala 1 548 vozidiel, o 97 viac než v roku 2023. Akcionármi Tatry Trucks sú od roku 2013 priemyselno-technologický holding CSG a strojárska skupina Promet Group.