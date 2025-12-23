Pravda Správy Domáce Vo Veľkých Kapušanoch sa zrútila časť strechy v areáli firmy

Vo Veľkých Kapušanoch sa zrútila časť strechy v areáli firmy

Vo Veľkých Kapušanoch v Košickom kraji sa zrútila časť strechy v areáli jednej z firiem, kde podľa prvotných informácií prebiehali rekonštrukčné práce. V objekte sa v tom čase nachádzali osoby, ich aktuálny stav nateraz nie je možné potvrdiť. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Košická polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

23.12.2025 15:41 , aktualizované: 15:44
debata (1)

„Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky, prebiehajú záchranné práce a preverovanie situácie v sutinách. Na pomoc smeruje aj banská záchranná brigáda z Humenného. Presný počet osôb ani ich zdravotný stav zatiaľ nie je možné potvrdiť,“ doplnila polícia.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Veľké Kapušany
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"