Na miesto bola podľa jeho slov privolaná polícia, ktorá útočníka zadržala. „Pracovník nepotreboval napriek drobným zraneniam ošetrenie a nikto z cestujúcich nebol zranený,“ doplnil Sedlařík. Dôsledkom incidentu meškal osobný vlak približne 45 minút.
Vo vlaku smerujúcom do Bratislavy napadol agresívny cestujúci manažéra palubného personálu
Agresívny cestujúci napadol v utorok popoludní v osobnom vlaku smerujúcom z Dunajskej Stredy do Bratislavy manažéra palubného personálu. TASR to potvrdil hovorca súkromného železničného dopravcu Leo Express Emil Sedlařík.