Pravda Správy Domáce Psychologička: U detí, ktoré očakávajú veľa drahých darčekov, môže vzniknúť náchylnosť na nutkavé nakupovanie

Psychologička: U detí, ktoré očakávajú veľa drahých darčekov, môže vzniknúť náchylnosť na nutkavé nakupovanie

Deti, ktoré očakávajú veľa drahých darčekov, môžu v budúcnosti čeliť negatívnym sociálno-emocionálnym následkom.

23.12.2025 17:42
debata

V dospelosti u nich môže vzniknúť náchylnosť na nutkavé nakupovanie, ktoré podporuje „neukojiteľný hlad“ vlastniť ďalšie veci a môže viesť až k návykovému správaniu. Rodičia by preto nemali pripisovať darčekom hlavný význam Vianoc. Uviedla to psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Eva Smiková.

Vianoce prichádzajú do Jeruzalema a Betlehema
Video
Jeruzalem rozsvietil vianočný stromček, Santovia pochodujú Betlehemom / Zdroj: Reuters

Rodičom odporúčať venovať svoj čas deťom naplno. „Je dokázané, že nedostatočné množstvo pozitívnych zážitkov prežitých s najbližšími spôsobuje v dospelosti psychické problémy, a preto rozvinutá emocionalita a pokojne prežité detstvo s bohatými zážitkami je pre deti najlepším darom a základom pre šťastné prežívanie dospelosti,“ uviedla Smiková. Zároveň upozornila, že nadmerné množstvo hračiek znižuje kvalitu hry detí a z menšieho množstva hračiek majú deti dlhodobejší prospech.

Poukázala aj na viaceré výhody menšieho počtu hračiek a darčekov. Deti sa podľa nej lepšie učia starať o svoje veci a stávajú sa vynaliezavejšími, pretože sa vlastnou tvorivosťou naučia riešiť problémy a hľadať riešenia aj s menšími podnetmi. Zároveň si rozvíjajú sociálne zručnosti, najmä v súrodeneckých vzťahoch, prostredníctvom spoločnej hry a podobne.

Menší počet hračiek môže podľa psychologičky prispieť aj k menšiemu množstvu konfliktov medzi deťmi, keďže nové hračky často bývajú zdrojom sporov v súrodeneckých vzťahoch. Deti sa tak podľa nej učia viac deliť a spolupracovať. V neposlednej miere si rozvíjajú vytrvalosť tým, že nemajú neustále k dispozícii nové podnety. Výhodou podľa nej môže takisto byť menšia miera sebeckosti u detí.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vianoce #hračky
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"