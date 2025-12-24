Pravda Správy Domáce Dve miliardy kresťanov začínajú v stredu sláviť Vianoce

Viac ako dve miliardy kresťanov v rôznych častiach sveta začínajú v stredu sláviť Vianoce. V predvečer veľkého sviatku, Narodenia Pána (25. 12.), si pripomínajú narodenie Ježiša ako chudobného dieťaťa v Betleheme, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu.

24.12.2025 09:07
Vianoce, vianočný strom, Vatikán Foto: ,
Až 27-metrová jedľa z údolia Ultimo v Južnom Tirolsku v Taliansku je rozsvietená ako vianočný stromček spolu s jasličkami na Námestí svätého Petra vo Vatikáne.
Mnohé kresťanské rodiny na Slovensku dodržiavajú na Štedrý deň pôst ako vyjadrenie pokory a úcty malému Ježiškovi, ktorý prišiel na svet. Slávnostná štedrá večera, ktorej súčasťou bývajú oblátky s medom, diétna polievka a ryba, symbolizuje jednotu rodiny. Tá by sa pri spoločnom stole mala stretávať celý nasledujúci rok.

Vianoce prichádzajú do Jeruzalema a Betlehema
Zdroj: Reuters

Katolíci slávia v stredu popoludní a večer vigíliu sviatku Narodenia Pána. Neodmysliteľnou súčasťou Štedrého večera v rímskokatolíckych kostoloch sú polnočné omše. Spievajú sa počas nich slovenské koledy a vianočné piesne vrátane svetoznámej rakúskej melódie Tichá noc, svätá noc, ktorú skomponoval v roku 1818 organista Franz Xaver Gruber v malej rakúskej dedinke. Na mnohých miestach sa konajú aj tzv. skoršie „polnočné omše“, napríklad už o 22.00 h, na ktorých sa zúčastňujú rodiny s deťmi a starší ľudia. V kostoloch a domácnostiach veriacich nechýbajú betlehemy a vyzdobené a rozžiarené vianočné stromčeky.

V gréckokatolíckej cirkvi sa nekonajú polnočné omše, ale slávi sa v neskorších večerných hodinách Veľké povečerie (asi o 22.00 h). V evanjelických chrámoch sú na Štedrý deň popoludní a večer slávnostné štedrovečerné služby Božie.

Slávnostné bohoslužby sa konajú aj v reformovanej kresťanskej cirkvi a iných kresťanských chrámoch.

Pravoslávni veriaci na Slovensku, ktorí sa riadia juliánskym kalendárom, budú sláviť Štedrý deň a Štedrý večer 6. januára 2026.

