Ministri navštívili ľudí, ktorí na sviatky pracujú. Premiér s Rážom boli v bratislavskom DPB, Fico pochválil mestskú dopravu

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v stredu ráno navštívili mestský Dopravný podnik Bratislava (DPB). Obaja ocenili prácu a nasadenie zamestnancov počas sviatkov. Premiér im, ako aj všetkým občanom Slovenskej republiky zároveň poprial šťastné a veselé Vianoce. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Ešte za tmy sme dnes ráno spoločne s ministrom dopravy SR Jozefom Rážom navštívili zamestnancov Dopravného podniku v Bratislave. Pracovať v mestskej doprave znamená nepoznať sviatky, piatky či noci. Prostredníctvom tejto návštevy vyjadrujeme rešpekt všetkým zamestnancom na Slovensku, ktorí musia pracovať aj počas takého vzácneho obdobia, akým sú Vianoce,“ napísal premiér na sociálnej sieti.
Zároveň ocenil mestskú hromadnú dopravu v Bratislave. „Už dva- či trikrát sa nám stalo, že sme sa pri príjazde do Bratislavy dostali do takej zápchy, že bolo pre nás jednoduchšie vyskočiť z áut a nastúpiť do prvej električky, ktorá nás plynulo dostala tam, kam sme potrebovali,“ poznamenal.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v stredu navštívil operátorov tiesňovej linky 155 v Bratislave. Záchranárom sa poďakoval za ich prácu počas sviatkov i počas celého roka. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) o tom informovalo na sociálnej sieti.
Minister tiež navštívil stanicu ZZS v bratislavskej Dúbravke. „Ďakujem všetkým operátorom a záchranným zložkám, vďaka ktorým môžeme v pokoji prežiť tieto sviatočné dni. (…) Ďakujem všetkým, ktorí sú tak, ako každý deň v roku, pripravení vyraziť na pomoc všetkým, ktorí to potrebujú,“ uviedol Šaško na sociálnej sieti.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na Štedrý deň navštívil službukonajúcich policajtov a hasičov vo Veľkých Kapušanoch, v Michalovciach a Sobranciach. Ako uviedol na brífingu v priestoroch Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach, sú to práve policajti, ale aj hasiči a záchranári, ktorí musia byť 24 hodín v strehu a k dispozícii tak, aby celé Slovensko mohlo v pokoji stráviť vianočný čas.
„Považujem za veľmi dôležité poďakovať sa všetkým týmto našim záchranným zložkám za ich celoročnú prácu, úsilie, odhodlanie a nasadenie. Bohužiaľ, nešťastie si nevyberá a boli sme svedkami aj toho, že včera (23. 12.) prišli o život traja mladí ľudia pri nešťastí, keď spadla strecha vo Veľkých Kapušanoch. Ja som bol aj vo Veľkých Kapušanoch a ešte raz vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým, rodinám obetí. Verme, že takéto nešťastie sa bude všetkým vyhýbať, najmä počas týchto sviatkov,“ povedal Šutaj Eštok.
Ako pokračoval, policajti a hasiči na ukrajinskej hranici si za posledné roky znášali veľký nápor práce. „Či to bolo v súvislosti s COVID-19, keď policajti a hasiči museli byť nasadení, ale bola to najmä utečenecká kríza v roku 2022. Dnes je tá situácia podstatne pokojnejšia, ako som bol informovaný,“ uviedol minister vnútra.
Aktuálne východ Slovenska, prihraničná oblasť, zápasí podľa jeho slov so zvýšeným počtom kamiónov. „Sú to najmä ukrajinskí kamionisti, ktorí sa vracajú zo západnej Európy, čo, samozrejme, spôsobuje aj komplikácie v rámci dopravy. Chcem sa poďakovať tak kolegom z okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach, ale aj tu v Sobranciach, že túto situáciu znášame podstatne lepšie. Pamätáte si minulý rok, keď tu bol problém aj na poľskej strane, keď boli uzavreté hranice a sprísnené kontroly, čo znamenalo podstatne v niektorých prípadoch až stonásobne väčší nápor na hranicu. Takže veľká vďaka všetkým policajtom, hasičom a záchranárom, ktorí sú pripravení aj teraz byť v nasadení,“ povedal Šutaj Eštok.
Celému Slovensku zaželal k vianočným sviatkom najmä pokoj. „Pokoj od politikov, hádok, celospoločenské sa zamyslenie nad tým, čo sme mohli možnože v uplynulom roku urobiť lepšie aj sami, ale aj ako celá spoločnosť. Všetkým obyvateľom Slovenska želám, aby strávili sviatky v pokoji so svojimi blízkymi. Myslím, že tie vianočné sviatky slúžia presne na to, aby sme sa zamysleli, spomalili a upokojili,“ dodal minister.