Lekári ošetrili na Štedrý deň v Bratislave stovky pacientov, jeden pán ich šokoval

Bolesť brucha potrápila 17 pacientov a jednému zostala pri večeri kosť v hrdle. Osem pacientov bolo intoxikovanych z pitia nadmerného množstva alkoholu a deviati pacienti prišli so psychickými ťažkosťami. Hospitalizovať však museli aj 21 pacientov, napríklad pre vážne poranenie chrbtice alebo hlavy. „Päť osôb sa muselo podrobiť operačnému zákroku,“ skonštatovala Kliská.
Urgenty však opätovne navštívili aj ľudia, ktorí sa bez zjavnej príčiny a bez akýchkoľvek ťažkosti dožadovali vyšetrení ako je MR, CT alebo žiadali od zdravotníkov kompletný obraz krvi. „Za najzvláštnejší prípad považujeme návštevu pána, ktorý prišiel na urgent so svojou mamou a chcel od personálu, aby jej vyčistili zubnú protézu," podotkla Kliská.