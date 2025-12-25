Pravda Správy Domáce Srdce vo Višňovom. Ešte neotvorený tunel pomohol zachrániť ľudský život

Policajti z diaľničného oddelenia Kunovec asistovali záchrannej zdravotnej službe pri transporte ľudského srdca z Univerzitnej nemocnice Martin na transplantáciu do Bratislavy. Transport vykonali aj ešte cez v tom čase motoristom neotvorený tunel Višňové. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti žilinská krajská polícia.

„Práve táto trasa umožnila výrazne skrátiť čas prevozu a priblížiť záchranu ľudského života o krok bližšie k úspešnému koncu,“ skonštatovali policajti.

Zároveň vyzdvihli pracovníkov Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorí v mimoriadnej situácii prejavili vysokú mieru profesionality, ľudskosti a ochoty. „Svojím promptným a ústretovým prístupom umožnili prejazd tunelom Višňové, a tým priamo prispeli k záchrane života,“ doplnila polícia.

Tento čin je podľa nej dôkazom, že keď sa spoja odbornosť, spolupráca a ľudskosť, dokážu záchranné zložky prekonať aj bežné hranice a urobiť všetko pre to najcennejšie – ľudský život.

Tunel Višňové je súčasťou úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka-Dubná Skala. Pre motoristov ho otvorili 22. decembra.

