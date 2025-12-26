Pravda Správy Domáce Robotizácia a protivzdušná obrana: Ozbrojené sily SR vstupujú do novej éry. Aké zmeny prídu v roku 2026?

Nasledujúci rok v obrane sa bude niesť v znamení robotizácie a začatia fungovania protivzdušnej obrany. Uviedol to náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR generál Daniel Zmeko na koncoročnej tlačovej besede. Rovnako ako minister obrany Robert Kaliňák (Smer) aj Zmeko považuje rok 2025 za najúspešnejší od vzniku OS SR.

„Podarilo sa naplniť všetky výcvikové úlohy, ktoré sme si naplánovali a zároveň sme ich skĺbili aj s neplánovanými úlohami, ako bolo napríklad rozsiahle nasadenie OS SR v rámci domáceho krízového manažmentu. Pamätáme si všetci slintačku a krívačku či ďalšie aktivity, ktoré súviseli s prírodnými katastrofami," uviedol generál Zmeko.

Slovensko si podľa jeho slov súčasne udržalo svoj príspevok v zahraničí a OS SR vzorne reprezentovali Slovensko. Náčelník generálneho štábu podotkol, že Slovensko sa začalo veľmi dobre vyrovnávať s náročnou úlohou modernizácie. „Máme nejaký 20 ročný deficit od infraštruktúry cez moderné vybavenie. Momentálne beží niekoľko desiatok projektov, z ktorých každý si vyžaduje nielen nakúpenie hardvéru ale aj jeho uvedenie do života," dodal Zmeko.

Pripomenul aj veľké projekty, ako projekt lietadiel F-16 a v budúcnosti aj systémy protivzdušnej obrany, ktoré si podľa generála vyžadujú rozsiahle reorganizačné zmeny. „Aj v tomto smere sme sa pohli ďalej a OS SR sledujú cieľ dosiahnuť v organizačných štruktúrach takú zostavu, aby sme boli plnohodnotným členom Aliancie, aby naša zostava, ktorú na konci dňa uvidíme, mala pridanú hodnotu pre kolektívnu a samozrejme aj vlastnú obranu tak, ako to hovorí článok 3 a článok 5," povedal Zmeko.

Náčelník Generálneho štábu OS SR súčasne vyzdvihol zastavenie úbytku personálu. Kľúčovým prvkom, ak ide o odolnosť ozbrojených sál a štátu, je podľa neho projekt Národných obranných síl. „Trošička sme si siahli aj na dno svojich personálnych možností vzhľadom na aktuálnu naplnenosť a dokázali sme zabezpečiť výcvik niekoľko stoviek ľudí," doplnil generál. V roku 2026 predpokladá, že sa do Národných obranných síl vycvičí ďalších 4 000 ľudí. Zmeko priblížil, že Národné obranné sily neplnia len úlohy v čase vojny. Podarilo sa totiž osloviť aj časť bývalých profesionálnych vojakov, ktorí sa aktívne zapájajú do plnenia úloh už teraz, či už pri cvičeniach alebo na svojich bývalých materských útvaroch.

S rokom 2026 prichádzajú podľa Zmeka aj náročné úlohy. „Pokiaľ budeme mat synergiu medzi cieľmi a nástrojmi ako ich dosiahnuť, tak verím, že sa to podarí. Minimálne budúci rok musí byť v znamení robotizácie, upevnenia komunikačných informačných systémov, začatia fungovania protivzdušnej obrany, a to všetko sú veci, ktoré budú vyžadovať zásadné rozhodnutia, ktoré dúfam, že prídu," uzavrel náčelník Generálneho štábu OS SR.

