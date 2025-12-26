Pravda Správy Domáce Poškodenie lode pod slovenskou vlajkou: Blanárov rezort reaguje, Remišová žiada ráznu reakciu voči Rusku

Poškodenie lode pod slovenskou vlajkou: Blanárov rezort reaguje, Remišová žiada ráznu reakciu voči Rusku

Počas ruských dronových útokov, ktoré zasiahli v noci na piatok prístavy v ukrajinskej Odeskej oblasti, bola podľa ukrajinského vicepremiéra Oleksija Kulebu poškodená aj loď plávajúca pod slovenskou vlajkou.

26.12.2025 13:10
Tureckú loď podľa Kyjeva zasiahol ruský dron
Ukrajinské námorníctvo obvinilo Rusko z úmyselného útoku dronom na civilnú tureckú loď prevážajúcu slnečnicový olej do Egypta v sobotu, deň po tom, čo Moskva zaútočila na dva ukrajinské prístavy. Agentúra Reuters nedokázala nezávisle potvrdiť presné miesto ani dátum záberov. Zdroj: Reuters/Ukrainian Navy / Zdroj: Reuters/Ukrainian Navy

Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre TASR uviedol, že podľa dostupných informácií sa v čase útoku na lodi nenachádzali žiadne osoby. „Plavidlo pod slovenskou vlajkou bolo obsluhované výlučne ukrajinskými štátnymi príslušníkmi, pričom sa na plavidle aktuálne nenachádzajú ani na ňom nepracujú žiadni občania Slovenskej republiky,“ doplnilo ministerstvo.

Ďalej ozrejmilo, že riečne plavidlo s názvom Majestic stálo v čase útoku v prístave a nebolo plavbyschopné z dôvodu poškodení spôsobených už počas predchádzajúcich vzdušných útokov Ruska.

Rezort diplomacie zároveň zdôraznil, že v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom v Kyjeve situáciu naďalej sleduje a je pripravený poskytnúť potrebnú súčinnosť slovenským právnickým aj fyzickým osobám, ak o to požiadajú.

V oblasti boli zasiahnuté viaceré objekty civilnej infraštruktúry vrátane výťahov, skladov a člnov. Zraneniam osôb sa podľa Kulebu podarilo predísť, no škody vznikli aj v ďalších regiónoch vrátane Mykolajivskej a Volynskej oblasti.

Remišová vyzýva na ráznu reakciu voči Rusku

K incidentu sa vyjadrila aj slovenská opozícia. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá je zároveň členkou parlamentného výboru pre európske záležitosti, žiada ministra zahraničných vecí Juraja Blanára o predvolanie ruského veľvyslanca a vyjadrenie oficiálneho protestu voči útoku.

„V dôsledku ruských vojnových kriminálnych aktivít bola podľa ukrajinských predstaviteľov poškodená loď pod slovenskou vlajkou. Vyzývam ministra zahraničných vecí Blanára, aby sa vrátil z dovolenky, okamžite si predvolal ruského veľvyslanca a tlmočil protest proti pokračujúcej vojnovej agresii. Ak tak neurobí, v plnej miere sa potvrdí, že súčasná vládna moc podporuje vojnu a kolaboruje s nepriateľskou mocnosťou, konajúc proti záujmom Slovenskej republiky,“ uviedla Remišová v stanovisku pre médiá.

Fotografie AP odhaľujú pravdu o štvrtom roku vojny

Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.

Dav smútiacich sa zišiel na pohrebe 15-ročného...
Dievčatá oblečené v tradičnom ukrajinskom kroji...
Andrii Rubliuk, starší seržant ukrajinskej...
#Moskva #Rusko #Čierne more #Odesa #vojna na Ukrajine
