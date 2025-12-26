Hádky počas Vianoc pramenia podľa odborníčky z nevyjasnených vzťahov a očakávaní

„Nároky si na seba dávame, či už ide o samotnú prípravu sviatkov, finančné zaťaženie alebo starostlivosť o deti a starších členov rodiny. V takomto kontexte klesá psychická kapacita na sebareguláciu a toleranciu frustrácie, čo vytvára priaznivé podmienky pre eskaláciu konfliktov. Konflikty, ktoré boli počas roka potlačené alebo obchádzané, sa v tomto období ľahšie vynárajú, pretože očakávanie blízkosti vytvára tlak na ich automatické vyriešenie. Ak však chýba skutočné spracovanie týchto tém, vzniká skôr explózia napätia než zmierenie,“ uviedla pre TASR Knut.
Paradoxne, práve očakávanie pokojných a harmonických Vianoc je podľa nej významným zdrojom stresu. Presvedčenie, že negatívne emócie počas sviatkov nemajú miesto. „Následok je potláčanie hnevu, frustrácie či smútku, ktoré sa následne prejavia nepriamo, pasívnou agresivitou, iróniou alebo náhlymi výbuchmi. Čím viac sa rodina snaží udržať obraz dokonalých Vianoc, tým menej priestoru zostáva pre autentické prežívanie a reguláciu napätia. Doprajme si vtipné aj trápne momenty, patrí to k životu. Nič také ako dokonalé sviatky neexistuje," povedala Knut.
Pri sviatočnom stole najčastejšie vedú ku konfliktom témy spojené s hodnotami a identitou, ako sú napríklad výchova detí, partnerské vzťahy, životné rozhodnutia, financie, politické a spoločenské názory, ako aj porovnávanie a hodnotenie minulých i súčasných zlyhaní. „Častým spúšťačom sú aj komentáre o výzore, zdraví, váhe či výkone, ktoré môžu byť prezentované ako nevinná starostlivosť, no v skutočnosti zasahujú citlivé miesta,“ povedala Knut.
Reagovať na provokácie bez vyhrotenia hádky si vyžaduje vedomú sebareguláciu. „Pomáha spomaliť reakciu, pomenovať vlastné prežívanie bez obviňovania druhých a vyhnúť sa generalizovaniu. V praxi môže byť účinné presmerovanie rozhovoru, krátka pauza alebo jasné, pokojné pomenovanie hranice,“ poradila odborníčka.
„Otvorená komunikácia a dohoda ešte pred sviatkami môžu výrazne znížiť riziko napätia. Pomáha hovoriť o očakávaniach, rozdelení povinností, citlivých témach, ktoré je vhodné vynechať. Ak sú konflikty každoročným vianočným scenárom, ide často o prejav dlhodobejších vzťahových problémov, ktoré sviatky len zvýrazňujú. Vyhľadať rodinné poradenstvo alebo odbornú pomoc má zmysel vtedy, keď konflikty nadobúdajú chronický charakter, výrazne zasahujú deti, vedú k emočnému odcudzeniu alebo k pocitom bezmocnosti a vyčerpania,“ dodala Knut.